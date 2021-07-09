



Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж робота-пылесоса Jet Bot AI+. Устройство воплощает в себе инновационные решения для повседневной уборки дома. Новинку можно приобрести в официальном интернет-магазине и в магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене от 89 990 рублей. С 7 по 20 июля 2021 года при оформлении предзаказа можно получить промокод на 10 000 рублей для будущих покупок.



Jet Bot AI+ — первый в мире робот-пылесос, который получил активный 3D-датчик типа «стерео», сканирующий пространство, чтобы объезжать небольшие объекты. Трехмерная камера в 256 тысяч раз эффективнее обычного датчика расстояния и может обнаруживать препятствия размером до одного квадратного сантиметра. Благодаря этой технологии пылесос не застревает на мелких объектах.



Jet Bot AI+ оснащен решением Intel AI для распознавания предметов. Интеллектуальная технология позволяет устройству ориентироваться с большей точностью и «видеть» не только вещи на полу, но и бытовую технику и мебель. В результате робот будет приближаться вплотную к таким предметам, как детские игрушки, но при этом держаться на безопасном расстоянии от хрупких вещей, например, напольных ваз. Кроме того, пользователь может классифицировать другие объекты как потенциально опасные или способные вызвать вторичное загрязнение — например, экскременты домашних животных, стаканы или провода.



Датчик LiDAR позволяет Jet Bot AI+ точно рассчитывать свое местоположение, чтобы оптимизировать маршрут уборки благодаря многократному сканированию помещения для получения информации о расстоянии между предметами. Технология особенно эффективна в темноте — в комнатах со слабым освещением или под мебелью, поэтому устройство покрывает большую площадь с минимальными слепыми зонами.



Цифровой инверторный мотор Jet Bot AI+ повышает силу всасывания для глубокой очистки от пыли, а функция интеллектуальной регулировки мощности позволяет определять тип поверхности и количество пыли на ней. Используя эту информацию, устройство автоматически меняет настройки для очистки.



Новинка получила усовершенствованную пятислойную систему фильтрации, которая улавливает 99,99% частиц микропыли. Для дополнительной гигиены все элементы и фильтры пылесоса можно мыть.



Вместе с Jet Bot AI+ доступна док-станция Clean Station. По завершении уборки робот-пылесос возвращается на станцию, где емкость для мусора очищается с использованием технологии Air Pulse в сочетании с многослойной системой фильтрации, которая улавливает 99,999% пылинок, чтобы они не загрязняли воздух. Мешок объемом 2,5 л достаточно менять раз в несколько месяцев.



Пользователи могут управлять Jet Bot AI+ из приложения SmartThings на своем смартфоне. Уборку в одной или нескольких комнатах можно запланировать с помощью функции Select & Go. Также сервис позволяет указать «запретные зоны», в которые робот не будет заезжать, без необходимости устанавливать физические ограждения. Робот-пылесос поддерживает голосовое управление посредством виртуального помощника Bixby.



Функция Live Cleaning Report позволяет следить за перемещениями Jet Bot AI+ на виртуальной карте дома в режиме реального времени. Можно увидеть, какие помещения уже убраны или приостановить процесс уборки. В разделе «История» доступны данные о том, какие зоны были очищены, сколько времени это заняло и какой путь проделал пылесос.



Пользователи могут удаленно следить за происходящим дома: видео с камеры Jet Bot AI+ устройства транслируется через приложение SmartThings. Такой режим позволяет отслеживать состояние комнат и даже запланировать проверки. Видеоролики защищены сквозным шифрованием, это позволяет предоставлять доступ только авторизированным пользователям.



Владельцы домашних животных могут воспользоваться аналогичной функцией с помощью сервиса SmartThings Pet. Он позволяет следить за состоянием питомцев даже когда их хозяева находятся вдали от дома. Например, сервис синхронизируется с интеллектуальными продуктами для домашних животных от компании PETKIT, в частности, с кормушками Element и домиками COSY. Интегрируя уход за домашними животными в экосистему умного дома, Samsung меняет повседневную жизнь пользователей и то, как они взаимодействуют со своими с любимцами.







