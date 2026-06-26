К работе готов! Обзор моноблока ASUS V400 AiO

Содержание

Технические характеристики

Комплектация и дизайн

Экран и звук

Устройства ввода

Железо и производительность

Софт

Камера

Впечатления

Сегмент моноблоков долгое время ассоциировался исключительно со скучной офисной историей. На ум сразу приходили громоздкие «пластиковые коробки», которые вывозят три вкладки браузера да созвоны в зуме. Однако ASUS V400 AiO (All-in-One) не входит в их число. Это не просто ПК в корпусе монитора, а полноценная станция с процессором Intel Core 7 и готовым набором ИИ-фишек, которая не вытеснит вас со своего же рабочего места.27 дюймов, IPS, 1920×1080, 16:9, антибликовое покрытие, 100 Гц, 300 нит, sRGB: 100%Intel Core 7 240H 2,5 ГГц (24 МБ кеш-памяти, до 5,2 ГГц, 10 ядер, 16 потоков)16 ГБ DDR5 SO-DIMMIntel Graphics1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSDвыдвижная, 1080p, IR-камера для авторизации по лицу с помощью Windows Helloстереодинамики по 5 Вт, встроенный микрофонный массив, поддержка объемного звучания Dolby Atmosбоковая панель — USB-A 2.0, 3,5 мм комбинированный аудиоразъем; задняя панель — три USB-A 3.2 Gen1, USB-С 3.2 Gen1, HDMI 1.4, RJ45 Gigabit Ethernet, разъем питанияWi-Fi 6, Bluetooth 5.4Windows 11 Home613×447×1.7 ~ 21.0 мм9 кгASUS V400 AiO упакован в коробку весьма внушительных габаритов. Внутри среди слоев защитного уплотнителя мы найдем: сам моноблок, металлическую подставку, внешний блок на 120 Вт со съемным кабелем и мышь с клавиатурой. Сборка элементарна — прикручиваем площадку нижним винтом, подключаем адаптер питания и периферию. Все готово.Внешний вид V400 AiO сразу дает понять, что устройство настроено на серьезный рабочий лад. Корпус строгого черного цвета выполнен из качественного, матового пластика, который отлично сопротивляется отпечаткам пальцев. Все необходимое сосредоточилось в нижней области справа: на оборотной стороне расположена кнопка питания, а на грани снизу — разъем USB-A и выход под наушники.На обратной стороне поместили еще несколько портов. Слева от ножки вставляется кабель питания, Ethernet и можно законнектиться по USB-С. Справа — три USB-A и HDMI, если нужно использовать устройство в качестве монитора. Расположение может показаться неудобным, но посудите сами: как часто нужно блок питания или клавиатуру с мышкой? Этот хаб предусмотрен для постоянных вещей. Проще говоря, вставил и забыл.Поскольку вся «начинка» спрятана внутри, системе охлаждения как-то нужно избавляться от тепла. Для этого в верхней и нижней части моноблока установлены решетки для оттока воздуха. При выполнении рутинных офисных задач моноблок работает абсолютно бесшумно. Под длительной стресс-нагрузкой (например, при рендеринге видео) вентиляторы становятся слышны, но их шум ровный, не раздражающий и легко глушится фоновыми звуками.Высота ASUS V400 AiO фиксированная, регулируется только угол наклона. Для меня это не вызвало проблем, однако перед покупкой лучше затестить расположение экрана самостоятельно.Несмотря на утонченный профиль самой панели (в самой тонкой части всего 1.7 мм), моноблок весит солидные 9 кг. Это плюс: на столе конструкция стоит как влитая, не вибрирует от активной печати и не норовит опрокинуться при изменении ориентации дисплея.Отдельно стоит упомянуть надежность. ASUS заявляет о соответствии стандарту MIL-STD 810H. Сразу оговорюсь: это не значит, что моноблок нужно заливать чаем. Здесь он выступает гарантом бытовой выносливости, а не призывом устраивать краш-тесты на бетоне.Приятно осознавать, что подход ASUS к качеству сборки не меняется в зависимости от класса устройства. Геймерский топовый лэптоп или офисная «рабочая лошадка» — все равны в своем исполнении. И V400 AiO не стал исключением из правил. Все элементы точно подогнаны и ощущаются монолитно.ASUS V400 AiO получил 27-дюймовый экран с IPS-матрицей, разрешением 1920×1080 и яркостью 300 нит. Кому-то при такой диагонали FullHD может показаться недостаточным разрешение, однако на расстоянии вытянутой руки пиксели не бросаются в глаза, а шрифты остаются сглаженными.Цветопередача — сильная сторона панели. Заявлено 100% покрытие цветового пространства sRGB. Картинка сочная, живая, без ухода в ядовитые оттенки. Углы обзора традиционно для IPS максимальные. Яркости в 300 нит вполне достаточно для комфортной работы в хорошо освещенном офисе или у окна в солнечный день, а качественное антибликовое покрытие эффективно гасит отражения и блики.Внутри корпуса поместилась стереосистема из двух динамиков по 5 Вт каждый. Для моноблока это серьезная заявка. Динамики поддерживают технологию Dolby Atmos, что создает ощутимый объем при просмотре фильмов. Звук чистый, сбалансированный, без хрипов на максимальной громкости. Глубоких низов, конечно, ждать не стоит из-за физических ограничений корпуса, но для фонового прослушивания музыки, просмотра сериалов и участия в веб-конференциях встроенной акустики хватает с избытком.Как было сказано в разделе комплектации, вместе с моноблоком идут мышь и клавиатура. Скажу прямо — набор стартовый, без излишеств. Устройства подключаются по проводу и рассчитаны скорее на тех, кто спешит приступить к работе, а не ходить по магазинам, докупая необходимые для старта аксессуары.Тем не менее, клавиатуру «копеечной» не назовешь. Она полноразмерная, с отдельным цифровым блоком, вполне четким и тихим ходом. Корпус не прогибается под пальцами, а угол наклона подобран оптимально для долгого набора текста и меняется при помощи откидных ножек.Мышь — «офисная классика». Она симметричная, одинаково удобна как для правшей, так и для левшей. Сенсор ведет себя адекватно на большинстве поверхностей, даже на лакированном столе, хотя для идеальной работы коврик не помешает. Для базовой работы, серфинга и задач администратора хватает с головой. Геймерам, разумеется, захочется подключить что-то более специализированное, но этот ПК создан для других целей.Внутри ASUS V400 AiO трудится производительный процессор Intel Core 7 240H, родом из семейства Raptor Lake-H. Это «ноутбучный», но полноценный 45-ваттный чип, с десятью ядрами (6 производительных и 4 энергоэффективных) и 16 потоками. В пике частота может подниматься до внушительных 5.2 ГГц.За графику отвечает встроенный видеоадаптер Intel Graphics в связке с 16 ГБ «оперативки» стандарта DDR5 SO-DIMM и накопителем емкостью 1 ТБ. Ждать чудес запуска тяжелых ААА-играх 2026 года не стоит — моноблок не позиционируется как игровой. Редакторы вроде Photoshop, Illustrator или Lightroom встройка принимает без проблем.Поиграть тоже можно, но в проекты уровня Counter-Strike 2, Dota 2 или World of Tanks на низких/средних настройках. Либо окунуться в мир ретроигр или тайтлов до 2014 года, среди которых есть множество нетленок, что и перепройти не грех.Из коробки моноблок поставляется с предустановленной Windows 11 Home. Для рабочих задач ASUS припасли несколько фишек, собранных в фирменном умном конференц-менеджере AI ExpertMeet. Чем он может быть полезен:утилита способна в реальном времени записывать речь во время созвона, преобразовывать ее в текст, разделять по спикерам и выдавать краткое содержание встречи с ключевыми тезисами. Незаменимая вещь для планерок.создает и переводит субтитры «на лету» во время трансляций или международных звонков.умный «шумодав», который отсекает любые посторонние звуки — от стука клавиатуры до лая собаки за окном, делая ваш голос идеально чистым.автоматически центрирует кадр, следит за лицом пользователя, размывает или заменяет фон, а также программно улучшает изображение.позволяет в один клик наложить защитные водяные знаки на видеотрансляцию, чтобы предотвратить несанкционированную запись конфиденциального контента.Все эти фичи работают в связке с выдвижной веб-камерой. Разрешения 1080p вполне хватает для проведения важной встречи дистанционно. Модуль создан по принципу перископа: когда камера нужна — достаем сверху корпуса, хочется приватности — прячем обратно. Идеально для параноиков, уставших от изоленты и наклеек на объективах. Кроме того, камера оснащена инфракрасным датчиком и полностью поддерживает авторизацию Windows Hello — моноблок мгновенно узнает владельца по лицу даже при плохом освещении.Проведя V400 AiO неделю в режиме основного рабочего инструмента, понимаешь, насколько инженеры ASUS заботились о пользовательском опыте, когда реч идео о важных рабочих моментах. Перед нами не просто рядовой ПК, а готовое рабочее пространство с упором на эргономику. Мощности процессора Intel Core 7 240H хватает с запасом для любых сценариев, кроме тяжелого 3D-рендеринга и требовательного гейминга, а система AI ExpertMeet значительно облегчает жизнь на удаленке или в корпоративной среде.