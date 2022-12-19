Смартфоны

Как Always on Display влияет на автономность смартфона

Александр



Специалисты компании DxOMark проверили, какое влияние функция Always on Display оказывает на время автономной работы различных смартфонов. Были протестированы актуальные флагманы Apple iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra.

С функцией Always on Display на выключенном экране постоянно отображается какая-либо информация (например, время, дата и значки, сигнализирующие об уведомлениях и пропущенных вызовах).

Как выяснилось, Always on Display радикально снижает время автономной работы смартфонов, они разряжаются в 3-5 раз быстрее:

  • Apple iPhone 14 Pro Max: 495 часов / 103 часа
  • Google Pixel 7 Pro: 466 часов / 122 часа
  • Samsung Galaxy S22 Ultra: 417 часов / 136 часов
  • Xiaomi 12S Ultra: 367 часов / 139 часов



Тестирование всех смартфонов проводилось в одинаковых условиях: отключены Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC и сотовая связь, включена автояркость экрана, фиксировалось снижение заряда аккумулятора от 80 до 20%. Увеличение расходования заряда объясняется тем, что смартфон постоянно тратить энергию на подсвечивание пикселей на экране. Сила потребляемого тока в таком режиме составляет от 35 до 50 мА, тогда как при полностью выключенном экране она не превышает 10 мА.

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Комментарии

+4141
Gabriel
Функция интересная, но жрет акб как не в себя.
16 минут назад
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Роман Лесной
+6
Роман Лесной
Не знают уже как привлечь покупателя, черти !!!
13 минут назад
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