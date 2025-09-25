Как бесплатно забрать геймерский смартфон Infinix GT 30 Pro

iGuides разыгрывает стильный геймерский смартфон Infinix GT 30 Pro с мощным железом и подсеткой корпуса. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на пару Telegram-каналов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
Напомним, что Infinix GT 30 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, двойную камеру 108 + 8 МП и емкий аккумулятор на 5500 мА·ч с поддержкой беспроводной и реверсивной зарядки, а также сенсорными триггерами. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. А еще вместе со смартфоном в коробке вы найдете защитное стекло и прозрачный силиконовый чехол. Зарядный адаптер с кабелем тоже не забыли положить. Остальные подробности читайте в нашем обзоре.