





























27 января 2020 года исполнилось десять лет с того момента, как Стив Джобс представил миру iPad. По просьбе компании Apple российские художники, музыканты и представители других профессий рассказали о том, для каких задач они используют этот планшет и с какими приложениями работают чаще всего.СВОБОДА — Ç 믐 0 6 0 ق Ā.Для меня это самая подходящая ассоциация с работой на iPad. Это инструмент, который я ассоциирую для себя с поисками нового опыта, образов. Это не рутинная работа, как часто происходит в Photoshop или Illustrator, потому что там я решаю задачу прикладную, а здесь задача творческая, для меня iPad — очень личная вещь.ProCreate — моя отдельная любовь. До ProCreate я очень мало работал с цветом на своих полотнах. Отчасти потому, что я его не чувствовал достаточно глубоко, а в ProCreate я стал тестировать новые кисти и сочетания цветов, абсолютно новые смешения пластичных и непластичных форм, странных красок, которые только в диджитале можно получить такими яркими, при этом их легко всегда можно поменять. Весь новый опыт я переношу на полотна в студии.Есть скетчбук для цвета, есть скетчбук для формы. Я могу взять цвет из iPad, форму буквы из бумаги, и всё это объединить. За счет этого получается работа, отличная совершенно от других художников, потому что я выстраиваю образ мышления не от того, что у меня есть какое-то ограничение, а, наоборот, от того, что у меня нет ограничений, и я могу комбинировать разные техники и ресурсы, не оглядываясь на чужой опыт.Для меня главное — искать что-то новое внутри себя. Важно создавать среду, которая максимально к тебе дружелюбна. То, как Apple Pencil реагирует на угол наклона, как реагирует на нажатие, как легко его можно взять, подзарядить — это всё влияет на то, какой получится новая работа, получится ли она свободной, или получится она недораскрытой, сжатой.В iPad, на мой взгляд, первая и самая главная вещь — это то, что он позволил гораздо проще посмотреть на эксперименты, творить без рамок, а не копить идеи в голове.Фото: Евгений ИвановiPad с Apple Pencil я задействую во всех стадиях проектирования и строительства, он всегда со мной.На iPad я могу на ходу набросать эскиз для заказчика сидя рядом с ним в приложении Procreate — процесс занимает буквально секунды, а потом делаю модель в SketchUp и показываю результат в офисе или на будущей стройплощадке в дополненной реальности (AR). SketchUp очень простое приложение и одновременно мощное именно на iPad.Я работаю в Revit, а на iPad Pro пользуюсь приложением BIM-360, позволяющим продемонстрировать информационную модель здания, выполнить горизонтальные и вертикальные сечения по любому из уровней или осей. BIM-проектирование зданий даёт возможность заложить в модель всю необходимую для заказчика и строителей информацию по архитектуре, конструктиву, инженерным сетям и т. д. Программа автоматически выводит все ведомости и спецификации на оборудование, отделку и любые детали, заложенные в модели проектировщиком. Это идеально для заказчика — он видит все составляющие и расходы до начала строительства. При этом детализированные макеты выглядят очень реалистично. Для заказчика — это как игра в Minecraft, он втягивается и ему самому интересно обсуждать архитектурные решения, так как теперь их можно преподносить не только в виде плоских чертежей. Порой кажется, что осталось только добавить фигуры спортсменов, которые играют на поле.Большая часть работы — это проверка соответствия документации тому, что происходит на стройке в реальном времени. Мы работаем в Revit и Autocad, а на стройке я использую DWG FastView. Приложение позволяет открыть чертежи в живом формате, и в случае чего сделать на них пометки, уточнить размеры, которые не были проставлены. Это полноценный DWG файл, который не виснет, поскольку мощности хватает, чтобы такой объем данных проработать, никаких проблем с отображением нет. Так iPad позволяет решать вопросы прямо в процессе строительства, общаясь лицом к лицу со строителем. Когда нужно быстро на что-то отреагировать — ты делаешь это прямо на месте, дополняя или видоизменяя узлы, делая пометки и пояснения на чертежах, что ускоряет исполнение буквально на 100%.Фото: Константин ЧалабовiPad со мной уже 7 лет. В 2015 году к iPad прибавилось слово Pro и Apple Pencil, с этого момента он превратился в мой профессиональный инструмент. На нем родились наброски почти всех моих известных проектов от Instagram-масок до роботических протезов и арт-объектов, особенно в зарубежных поездках. Я формирую новые идеи, разрабатываю свой художественный язык, готовлю выступления и предпочитаю делать это за стенами своей мастерской. В ней я занимаюсь реализацией этих идей.В 2019 появилась технология Sidecar, это просто изменило всё, трансформировав мою связку MacBook с iPad в мобильную рабочую станцию, без которой я не могу представить свои будни. К чисто айпадовским приложениям ProCreate и Forger через Sidecar добавился сразу весь мой профессиональный софт на MacBook: Zbrush, Photoshop, Substance Painter, Illustrator.Фото: Глеб ВиноградовiPad просто незаменимая вещь для творческих людей. Идеи треков очень быстро пишутся в GarageBand прямо на гастролях, в путешествиях и затем их очень удобно экспортировать в Logic Pro X. При работе в Logic Pro X мы пользуемся Logic Remote и так же часто используем iPad как второй монитор через Sidecar, чтобы увеличить рабочее пространство и, допустим, открыть на нем плагины (отдельный респект macOS Catalina за это). Для занятий на гитаре используем GuitarTuna. Для создания обложек для влогов, разных подписей и рисунков для видео мы используем ProCreate.На съёмках iPad Pro не выпускаю из рук: во-первых, потому что с ним удобно, что в интерьере, что на натуре; во-вторых — потому что он помогает сверяться в любой момент со сценарием и тут же вносить правки, если необходимо, держать под контролем съёмочный план, обсуждать раскадровки с оператором-постановщиком, если нужно вдруг что-то изменить (в кино это «вдруг» обычное дело), на лету доставать референсы и даже ставить музыку для танцев в сцене. В интерактивном кино, где очень легко запутаться в хитросплетениях сюжета, такие возможности критически важны. В свободное время я рисую в приложении Tayasui Sketches — сама или с двухлетней дочерью, которая регулярно требует «порисовать на планшете».Самое впечатляющее нововведение — это Sidecar, потому что второй экран — бесценно, когда нужно монтировать материал или красить его на цветокоррекции. В паре с iPad Pro можно не привязываться к студии, и работать с отснятым материалом на даче, в гостях у друзей в другой стране. По моим ощущениям, экран iPad Pro довольно близко «сматчен» с экраном MacBook Pro — и там, и там впечатляющий цветовой охват, и они довольно идеально откалиброваны для цветокоррекции.DaVinci Resolve вместе с Sidecar превращается в «службу одного окна», где можно покрасить весь смонтированный материал, приклеить туда музыку и звук, вставить титры и выгнать DCP-копию. Это развязывает руки. Например, на последнем проекте, а это нетривиально устроенный интерактивный сериал, мы всего лишь один раз встречались с Надей «Наадей» Грицкевич — ещё прошлой весной, перед началом проекта, чтобы обсудить музыку. Стыдно сказать, но с нашим звукорежиссёром Сергеем Железковым мы до сих пор не познакомились лично — то мы заняты, то он занят, и совершенно все вопросы по звуку мы с ним и Надей решаем удалённо. Я знаю, что звук к последним эпизодам нашего сериала Сергей делает из Вьетнама, куда уехал на несколько месяцев с семьёй. В общем, многоэкранная мобильная студия для третьего десятилетия двадцать первого века умещается в небольшой рюкзак, и работает примерно везде.Фото: Svetlana EngelМногие считают, что iPad — это современный аналог мела и доски, иногда его так и используют — для заметок и демонстрации материала. На самом деле, с ним под рукой мировая библиотека, съемочный павильон, музыкальная студия, химическая лаборатория, офис программиста. И это лишь малая часть. Однажды мой ученик-первоклассник отказывался учить стихотворение наизусть. Никакие объяснения и просьбы не помогали. Тогда я разрешила ему не учить стихотворение, а снять мультфильм на iPad. Это задание ему больше понравилось, поэтому он сразу разбил стихотворение на части, нарисовал фон, героев, а дальше началось самое интересное — озвучка. Текст стихотворения лежал перед глазами, но с первого раза записать не получилось: то голос не так звучит, то посторонний шум записался, то оговорился. Когда дети слышат себя со стороны, они становятся очень самокритичны. Пришлось перезаписывать несколько раз и к концу работы оказалось, что текст перед глазами не нужен, потому что стихотворение ученик уже знал наизусть. Я использую приложения Book Creator, Keynote и Explain Everything.Фото: Евгений ИвановЯ не расстаюсь с iPad последние несколько лет и уже не представляю свою музыкальную деятельность без него. С ним абсолютно стираются границы между начинающими музыкантами и профессиональными, так как начать творить теперь по-настоящему просто. На iPad не составляет никакого труда зафиксировать внезапно появившуюся музыкальную идею, плюс сразу же довести её до какого-то финального звучания или отредактировать уже имеющиеся зарисовки. Приложение GarageBand, по сути, создает серьезную площадку для записи и редактирования с внушительным количеством инструментов. Через приложение Bias Fx, подключая к своему iPad дополнительный гитарный адаптер iRig, я могу достичь звучания, не уступающего по качеству профессиональным гитарным процессорам, это позволяет мне успешно репетировать и играть концерты. К тому же, через приложения мы получаем доступ к заранее созданным пресетам от музыкантов с мировым именем, то есть теперь разучивая партию своего кумира вы ещё и звучите, как он, а это очень круто. Приложение Ultimate Guitar содержит просто огромнейшее количество гитарных табулатур и аккордов, что позволяет, музыкантам любого уровня, играть любимые композиции и развивать музыкальные способности.





Фото: Евгений Иванов



Ася Мицкевич, экоактивистка:



Если вы спросите меня, какое устройство ассоциируется у знакомых со мной, то это будет именно iPad! ❤️



С момента появившегося у меня iPad в 2012 году, из просто устройства для чтения книг и просмотра фильмов стал для меня незаменимым инструментом для творчества. В январе 2017 года я выиграла конкурс иллюстрации в Корее и на призовые деньги решила приобрести iPad Pro с «магическим», судя по отзывам, карандашом. Так и оказалось! За 3 года на нём я создала несколько сотен иллюстраций, дизайнов и проектов для клиентов, успешно поработала на фрилансе с ООН, используя iPad для создания скетчей и как дополнительный тач-экран для обработки иллюстраций, а после открыла для себя классное приложение ProCreate и проиллюстрировала в нём книгу «Животные-космонавты. Первые покорители космоса».







В 2019-м удобство моего планшета позволило мне полностью перейти от сложной техники бумага-рисунок-скан-Photoshop к digital иллюстрации. Так я смогла ещё оперативнее создавать образовательные эко-комиксы в блог и работу на фрилансе. Летом я «от и до» нарисовала на iPad Pro иллюстрации к своей книге «Ася и Пластиковый Мир», и уже в феврале 2020 она появится в продаже у издательства «Clever».







