Если вы делите компьютер с кем-нибудь (или разделяете личный и рабочий профили), вы можете установить несколько браузеров, но Google предлагает более удобный вариант. Можно переключаться между разными профилями прямо в Chrome, причём в каждой версии браузера будут собственные настройки, закладки, расширения и история посещений.



Добавить новую учётную запись можно через меню, которое появляется при нажатии на аватарку справа от адресной строки. Укажите логин и пароль (если потребуется подтвердить вход в аккаунт на смартфоне, сделайте это). В Chrome можно добавить сколько угодно учётных записей.



Теперь у вас будет две копии браузера, в которые выполнен вход с разными аккаунтами Google. Переключать между ними можно в том же меню, через которое вы добавили учётную запись. Также можно закрепить разные копии Chrome отдельно на панели задач, чтобы запускать их быстрее.



Имейте в виду, что переключение между аккаунтами происходит без ввода пароля, так что добавляйте в свой браузер аккаунты только тех людей, которым вы доверяете. Для каждой учётки и каждой копии Chrome можно выбрать своё оформление, а также указать, какие данные будут синхронизироваться между устройствами. Несколько копий браузера могут работать одновременно, то есть необязательно закрывать одну, чтобы открыть другую.



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