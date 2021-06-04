





Пользователь YouTube Люк Миани показал, как можно модернизировать относительно старую модель iMac, установив в неё новые комплектующие. По цене выходит примерно так же, как покупать новый iMac с процессором Apple M1, а производительность такого компьютера для большинства задач намного выше.Энтузиаст заменил процессор Intel Core i3-8100 на Intel Core i9-9900 и увеличил объём оперативной памяти с 8 до 32 ГБ. Поставить новую дискретную видеокарту вместо той, что была, не получилось — в корпусе моноблока для этого не хватит места. Вентилятор оставлен прежним, что не очень хорошо, ведь тепловыделение увеличилось, но если не подвергать компьютер длительным нагрузкам с максимальной производительностью, охлаждения должно хватить.Люк Миани подсчитал, что апгрейд обошёлся ему в 1250 долларов, тогда как на покупку iMac с процессором Apple M1 в минимальной конфигурации пришлось бы потратить на 50 долларов больше. При этом, как показывают бенчмарки, Intel Core i9-9900 в большинстве задач намного производительнее процессора Apple.Целью этого эксперимента была не тотальная модернизация iMac. Блогер показал, что с относительно небольшими вложениями можно улучшить старый компьютер так, что теперь им можно пользоваться вполне комфортно с любыми программами, даже требующими высокой производительности процессора и большие затраты оперативной памяти. Купить такую модель iMac у Apple нельзя, а модернизировать тем же образом новый iMac с M1 не получится, поскольку теперь почти все комплектующие элементы компактно размещены на материнской плате, и если что-то и захочется заменить, то это придётся делать только с самой платой.