Авито усовершенствовала систему защиты аккаунтов. На сайте появилась двухэтапная аутентификация. Об этом компания сообщила iGuides.С новой функцией, чтобы авторизоваться, нужно ввести пароль, а затем подтвердить вход с помощью ПИН-кода, который будет прислан по СМС или в Push-уведомлении. Это усложнит процесс взлома аккаунта — даже если хакер подберет пароль, он не сможет зайти в учетную запись, потому что ему не будет доступен специальный ПИН-код.Функция появилась на сайте совсем недавно, и тем не менее, ее уже успели подключить более 500 тысяч человек. Подключая двухфакторную аутентификацию, вы повышаете сохранность этих данных, а это значит, что вам будут больше доверять, объясняет компания.«Безопасный вход» подключается в настройках внизу страницы профиля. При включении указанный в профиле номер будет проверен на актуальность. Если у вас несколько телефонов, для идентификации можно будет использовать любой из них. Номера, которыми вы не пользуетесь, нужно удалить. После того как вы введете код из СМС, «Безопасный вход» включится в вашем профиле.