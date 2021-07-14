Лето — самое подходящее время года для приведения себя в форму и поддержки здорового образа жизни. В летний период намного проще вписать физическую активность в своё свободное время. А если к этому всему добавить регулярность и небольшой статистический учёт, то можно добиться вполне достойных результатов.
Поддерживать форму летом довольно легко, если грамотно вписать различные активности в свой распорядок. Одна из главных рекомендаций — подойти к планированию с учетом своих предпочтений и всего доступного в летние месяцы разнообразия. Таким образом можно неплохо развлечься и переключиться с рабочих процессов. Это очень важно для ментального равновесия. Подсчет всех самых важных показателей здоровья могут взять на себя гаджеты из категории носимой электроники, такие как смарт-часы и фитнес-трекеры. В нашей статье мы рассмотрим возможности доступных Amazfit Bip U Pro и GTS 2 mini.
Прогулки
Ряд исследований показывает, что если проходить 10 000 шагов в день, можно укрепить сердце, снизить риск диабета и улучшить психическое здоровье. Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять физическим нагрузкам около 150 минут в неделю. К этим рекомендациям стоит прислушаться людям, которые ведут сидячий образ жизни — работают на удаленке или в офисе.
Начните регулярно выходить на прогулки. Исследовательница из Хертфордширского университета и специалист в области психологии физической культуры и спорта Линдси Боттомс рекомендует начинать с небольших дистанций, например с 2 000 шагов, и постепенно увеличивать эту норму.
Как вписать прогулки в свой повседневный образ жизни? Попробуйте добираться до места работы или учебы пешком. Работая удаленно из дома можно добавить в свой график специальные перерывы с прогулками. К примеру, в моем распорядке под прогулку отведены промежутки времени с 7.30 до 8.30 утра и вечером с 19.00 до 20.30. Таким образом я вписываюсь в свою норму от 8 000 до 10 000 шагов в день. Учитывать пройденное расстояние мне помогают Amazfit Bip U Pro со встроенным шагомером.
Помимо расстояния, смарт-часы в удобном приложении Zepp собирают статистику сожженных калорий и следят за частотой сердечных сокращений. Все эти данные собираются и предоставляются в наглядных графиках.
Лайфхак: чтобы увеличить нагрузку от своих ежедневных прогулок, полностью откажитесь от лифта. Спускайтесь и поднимайтесь пешком. Подъем вверх по лестнице позволяет заменить упражнения на степпере.
Велосипед
Велопрогулки — отличный вид активного отдыха и один из способов поддержки формы летом. Езда на велосипеде в бодром темпе может заменить пробежки. У велоспорта масса преимуществ в плане поддержки здорового образа жизни, поскольку он положительно влияет на состояние тела путём тренировки мышц ног и брюшного пресса.
У Amazfit Bip U Pro и GTS 2 mini есть специальная программа для езды на велосипеде. Она сохраняет информацию о километрах и позволяет просматривать проделанные маршруты на карте. Сделать селфи со своим двухколесным другом можно с помощью функции дистанционного управления камерой смартфона. Установите телефон для нужного ракурса, а затем нажмите кнопку спуска затвора на часах и крутой кадр готов.
Лайфхак: для нерегулярных велопрогулок необязательно приобретать велосипед. Можно воспользоваться арендой, в большинстве крупных городов присутствуют сервисы шеринга байков.
Бег
Один из самых простых способов привести себя в форму — заняться бегом. Этот вид спорт не требует дорогостоящего снаряжения, подойдет правильная и удобная обувь, а также парк за окном.
В этом упражнении отличным спутником станут Amazfit Bip U Pro и GTS 2 mini. Они очень легкие, в первом случае вес гаджета составляет 31 грамм, а во втором — всего 19. Это означает, что они не будут вызывать дискомфорта во время движения. Браслеты из мягкого силикона практически не ощущаются на руке. У Amazfit довольно большой выбор разноцветных ремешков, позволяющий подобрать аксессуар в тон своему спортивному костюму или обуви.
Лайфхак: чтобы переключиться на более бодрый трек, соответствующий вашему темпу пробежки необязательно доставать смартфон из кармана. В смарт-часах Bip U Pro и GTS 2 mini предусмотрена функция управления воспроизведением.
Пить больше воды
Человеческий организм на 50–70 процентов состоит из воды. Эта драгоценная влага теряется во время занятий спортом и в жаркую погоду, поэтому важно её вовремя восстанавливать. Сохраняя водный баланс, наш организм с легкостью выполняет все основные функции жизнеобеспечения, а также укрепляется иммунная система и улучшается состояние кожи.
Взрослый человек в среднем теряет от 1,5 до 2 литров воды в день, а спортсмены и жители жарких регионов и того больше. Поэтому необходимо эту потерю восполнять, чтобы избежать обезвоживания. Несколько научных экспериментов показали, что достаточное потребление воды помогает поддерживать функционирование мозга.
Лучше спать
Американская академия медицины сна и Общество исследования сна рекомендуют спать 7—9 часов в сутки. Недостаток сна чреват разнообразными болезнями и расстройствами. Люди, которые недосыпают, как правило, больше едят и у них чаще развивается ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, тревога, депрессивные настроения и многое другое.
Для правильного сна нужен режим — засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время. Такую полезную привычку помогут выработать смарт-часы Bip U Pro и GTS 2 mini. Они ведут дневник сна в приложении Zepp, позволяя отслеживать фазы. Совокупность полученных позволяет дать оценку вашему сну, в соответствии с которой будут предложены различные рекомендации по улучшению качества.
Важные показатели здоровья
Помимо ежедневной физической активности и правильного сна есть еще несколько немаловажных показателей здоровья, которые умеют измерять Bip U Pro и GTS 2 mini.
На самом главном экране приложения Zepp вверху находится счетчик баллов показателя PAI. Это персональный индикатор физической активности, основанный на показателях частоты сердечных сокращений, интенсивности ежедневной активности и многомерной динамической всесторонней оценки персональных физиологических данных. С помощью алгоритма эти данные преобразуются в интуитивно понятное значение PAI. Этот индикатор зависит не от одного элемента данных, а представляет собой комплексную систему для понимания физического состояния.
Чтобы получить значение PAI, нужна только определенная интенсивность ежедневной активности или тренировок. Согласно результатам HUNT Fitness Study, поддержание PAI на уровне выше 100 поможет уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить ожидаемую продолжительность жизни.
Еще один немаловажный показатель здоровья — насыщение крови кислородом — SpO2. Он нужен для измерения дыхательного цикла человека. Нормой в повседневности считается значения выше 95 процентов, а для сна — более 90%.
Избегаем стресса
Стресс может возникать из-за постоянного перенапряжения и нарушения баланса между работой и отдыхом. Это реакция организма на различные неблагоприятные факторы, которая может вызывать негативные последствия если человек регулярно находится в стрессовом состоянии.
Часы Bip U Pro и GTS 2 mini используют алгоритмы и данные, например ВСР (вариабельность сердечного ритма), чтобы определить текущий уровень напряжения. Функция стресс-теста помогает понять свое состояние. С её помощью можно узнать о действиях для снятия напряжения в стрессовых ситуациях, что очень полезно для здоровья.
Не откладываем на завтра
Смарт-часы позволяют выработать полезные привычки, которые помогут поддерживать себя в форму и окажут положительное влияние на здоровье. Уделяя себе несколько часов в день можно добиться хорошего результата.
Начните с сегодняшнего дня. Есть такая «теория получаса», её изложил Дэвид Эйбрамсон в одноименной книге. Суть этой теории заключается в том, что нужно уделять какому-либо занятию ежедневно полчаса, а затем по мере совершенствования, его постепенно усложнять. Такой метод подходит абсолютно всем, поскольку он легко встраивается в любой график.
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Мне не надо ничего. Меньше знаешь, крепче спишь :)
Да и заставлять себя вести эти данные не для меня. Становишься заложником всего этого.