Как получить крутой моющий пылесос бесплатно. И даже не один

iGuides разыгрывает сразу два пылесоса бренда Tineco. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на пару Telegram-каналов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Так же мы напомним, чем круты эти домашние блюстители чистоты.

Портативный пылесос Tineco iCarpet Spot

trjrftjzftjzfth.jpg

Этот малыш поможет привести в порядок ковры, обивку автомобильных сидений и мягкой мебели. При этом Tineco iCarpet Spot не только компактный, но и по мощности не промах. Сюда плюсуем глубокую чистку моющим раствором и получаем эффективное удаление загрязнений без лишних хлопот.

Как принять участие:

• Подписаться на канал @iguides
• Подписаться на канал @tineco_russia
• Нажать кнопку «УЧАСТВУЮ» под этим постом

Вертикальный пылесос Tineco iFLOOR Y2

крЯВкрВКр.jpg

Особенность этой модели — емкие резервуары для чистой (1 литр) и грязной (0,8 литра) и технология Anti-Tangle. С ней можно забыть про обвившие валик волосы и их постоянное удаление. Tineco iFLOOR Y2 — отлично справиться с сухой и влажной уборкой каждый день. 

Итоги подведем 26 сентября — победителя выберет рандом. Отправка приза за наш счет только по РФ.
