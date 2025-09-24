Как получить крутой моющий пылесос бесплатно. И даже не один

Портативный пылесос Tineco iCarpet Spot
Этот малыш поможет привести в порядок ковры, обивку автомобильных сидений и мягкой мебели. При этом Tineco iCarpet Spot не только компактный, но и по мощности не промах. Сюда плюсуем глубокую чистку моющим раствором и получаем эффективное удаление загрязнений без лишних хлопот.
Как принять участие:
• Подписаться на канал @iguides
• Подписаться на канал @tineco_russia
• Нажать кнопку «УЧАСТВУЮ» под этим постом
Вертикальный пылесос Tineco iFLOOR Y2
Особенность этой модели — емкие резервуары для чистой (1 литр) и грязной (0,8 литра) и технология Anti-Tangle. С ней можно забыть про обвившие валик волосы и их постоянное удаление. Tineco iFLOOR Y2 — отлично справиться с сухой и влажной уборкой каждый день.
Как принять участие:
• Подписаться на канал @iguides
• Подписаться на канал @tineco_russia
• Нажать кнопку «УЧАСТВУЮ» под этим постом
Итоги подведем 26 сентября — победителя выберет рандом. Отправка приза за наш счет только по РФ.