Как пользоваться функцией Central Stage в линейке iPhone 17

Артем
Central Stage — новая функция, которую внедрили во все смартфоны линейки iPhone 17, включая iPhone Air. Рассказываем, кому она пригодится и как ею пользоваться.

Благодаря квадратному сенсору и интеллектуальным алгоритмам, фронтальная камера автоматически масштабируется и определяет положение кадра для более идеальных селфи-снимков, переключаясь между горизонтальной и вертикальной ориентацией. Например, если вы фотографируетесь в одиночку, Central Stage акцентируется только на вас. Если в кадре несколько человек, объектив захватит и других участников.

Как управлять функцией Central Stage на iPhone 17

• Откройте приложение «Камера» на iPhone.
• Нажмите на значок с круговыми стрелками в правом нижнем углу, чтобы переключиться на фронтальную камеру.
• Иконка функции Central Stage (значок человека в кадре) расположена сверху и должна подсвечиваться желтым цветом
• Выровняйте кадр и функция автоматически определит положение кадра и масштабирование
• Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фото или видео.

Как управлять вручную функцией Central Stage

• Поворот вручную: коснитесь значка ориентации (иконка справа над кнопкой затвора) для переключения между портретным и альбомным режимами.
• Ручное масштабирование: используйте значок зума (иконка слева над кнопкой затвора) для самостоятельной регулировки расстояния.

Как отключить автоповорот Central Stage

• Нажмите желтую иконку Central Stage.
• Нажмите «Выкл» напротив режима «Автоповорот»

Теперь камера не будет автоматически поворачиваться. 

Как отключить автомасштабирование Central Stage

• Нажмите желтую иконку Central Stage
• Нажмите «Выкл» напротив режима «Автомасштабирование»

Теперь камера не будет масштабироваться самостоятельно.

Также функция Central Stage работает при видеовызовах по FaceTime. Как ей воспользоваться на iPad и Mac читайте в этом материале.
Источник:
Macrumors
