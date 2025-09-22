Как пользоваться функцией Central Stage в линейке iPhone 17

Central Stage — новая функция, которую внедрили во все смартфоны линейки iPhone 17, включая iPhone Air. Рассказываем, кому она пригодится и как ею пользоваться.
Как управлять функцией Central Stage на iPhone 17• Откройте приложение «Камера» на iPhone.
• Нажмите на значок с круговыми стрелками в правом нижнем углу, чтобы переключиться на фронтальную камеру.
• Иконка функции Central Stage (значок человека в кадре) расположена сверху и должна подсвечиваться желтым цветом
• Выровняйте кадр и функция автоматически определит положение кадра и масштабирование
• Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фото или видео.
Как управлять вручную функцией Central Stage• Поворот вручную: коснитесь значка ориентации (иконка справа над кнопкой затвора) для переключения между портретным и альбомным режимами.
• Ручное масштабирование: используйте значок зума (иконка слева над кнопкой затвора) для самостоятельной регулировки расстояния.
Как отключить автоповорот Central Stage• Нажмите желтую иконку Central Stage.
• Нажмите «Выкл» напротив режима «Автоповорот»
Теперь камера не будет автоматически поворачиваться.
Как отключить автомасштабирование Central Stage• Нажмите желтую иконку Central Stage
• Нажмите «Выкл» напротив режима «Автомасштабирование»
Теперь камера не будет масштабироваться самостоятельно.
Также функция Central Stage работает при видеовызовах по FaceTime. Как ей воспользоваться на iPad и Mac читайте в этом материале.