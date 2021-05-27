Компания Samsung открыла новую главу в инновациях, когда представила свои первый смартфон со складным экраном. Этот форм-фактор в корне изменил ожидания пользователей от мобильных устройств и вдохновил их снимать фото и видео, работать и общаться совершенно по-новому. Рынок гаджетов-трансформеров только растёт.
По мере развития складных устройств, Samsung прислушивается к потребностям пользователей и адаптируется к ним. Компания осознаёт, что людям нужны универсальные и вдохновляющие девайсы, позволяющие мгновенно переключаться между работой, играми и другими действиями, способные адаптироваться к современной жизни, предоставить широкие возможности для развлечений и использования многозадачности.
Поскольку потребности пользователей мобильных устройств различаются, Samsung создала устройства в двух разных складных форм-факторах.
Устройства серии Galaxy Z открывают уникальные возможности и опыт. На них можно играть, просматривать контент и работать в режиме многозадачности, как на планшете, либо раскрыть смартфон под углом для удобного общения по видеосвязи. Многие из самых популярных приложений были адаптированы к складному экрану. В режиме Flex, когда устройство раскрыто наподобие ноутбука, доступны новые способы проводить видеочаты в Google Duo или смотреть видео, параллельно переписываясь с друзьями.
Благодаря увеличенному экрану, универсальному форм-фактору и множеству функций для многозадачности, возможности складных устройств расширяются. Владельцам Galaxy Z Fold2 особенно нравится основной дисплей с диагональю, как у планшета — согласно опросу, проведенному Samsung, это главная причина, по которой они приобрели данную модель. На большом экране удобно общаться в видеочатах, читать электронные книги, играть и работать с электронной почтой и документами.
Пользователи Galaxy Z Flip указывают, что им нравится стильный дизайн устройства и способность полноразмерного смартфона складываться до размеров ладони. Элегантный внешний вид и компактный форм-фактор — главные причины, по которым они выбрали Galaxy Z Flip. Пользователям также нравится использовать режим Flex для съёмки фотографий и видео.
Динамично развивающаяся категория складных устройств получает положительные отзывы от пользователей. 96% владельцев Galaxy Z Fold2 довольны смартфоном, 90% из них отмечают, что готовы снова приобрести подобный гаджет в будущем. Более того, согласно недавнему опросу, половина жителей США не против, чтобы их следующее мобильное устройство было складывающимся.
В 2020 году на устройства Samsung приходилось три четверти гаджетов этой категории, проданных в мире. Ожидается, что в 2021 рынок складных смартфонов утроится по сравнению с прошлым годом.
Но это не первый случай, когда Samsung представляет новый форм-фактор, полностью изменивший правила игры. Около десяти лет назад компания Samsung в числе первых стала выпускать смартфоны с большими экранами, которые расширили возможности пользователей. Сегодня такие дисплеи — отраслевой стандарт, ведь за десятилетие средняя диагональ смартфона выросла примерно вдвое.
Стремясь сделать складные устройства более доступными, компания снизили цены на них в России. До 29 июня в официальном интернет-магазине Samsung цена Galaxy Z Fold2 256 ГБ в рамках акции составит 159 990 руб. вместо 179 990 руб., а Galaxy Z Flip 256 ГБ — 69 990 руб. вместо 89 990 руб. Каждый покупатель этих смартфонов получает доступ к Z Premier — сервису поддержки с эксклюзивными преимуществами.
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