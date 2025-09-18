«Как телефон Барби»: пользователи в гневе от iOS 26

Но есть и хорошие отзывы.
• Анимация работает медленно, а интерфейс кажется заторможенным на старых iPhone
• Постоянно меняющиеся цвета, формы, тени и это отвлекает
• Анимация не имеет смысла.
• Он выглядит как телефон Барби с функциями разряда батареи.
• Базовые действия требуют слишком большого количества нажатий.
• Пузыри и парящие значки выполнены в мультяшном стиле.
• Контраст ужасен.
• Значки некоторых приложений выглядят размытыми.
• Дизайн неоднороден: некоторые элементы плоские, а некоторые стеклянные.
• Подсветка элементов пользовательского интерфейса непоследовательна.
• Такие вещи, как уведомления, трудно читать.
• Эффекты слишком незначительны, при этом сильно грузят систему.
Гневные отзывы разбавляли защитники нового дизайна. По их мнению, к iOS 26 просто надо привыкнуть:
• Работа iPhone чувствуется шустрее.
• Он выглядит свежо и современно. Даже старый смартфон становится чуточку веселее.
• Яркий, гибкий и просто крутой в использовании.
• Получать уведомления стало приятно — экрана блокировки похож на пузыри.
• Он свежий и к нему быстро привыкаешь.
• Плоский пользовательский интерфейс iOS 18 был удручающим, поэтому iOS 26 — это прогресс.
• Он технологически впечатляет преломлением света и диффузией хроматической аберрации.
Справедливости ради, когда iOS 7променяла скевоморфизм на плоский дизайн, пользователям потребовалось не мало времени, чтобы привыкнуть к новой внешке. Тогда прошивку также называли уродливой, неинтуитивной и всячески критиковали Apple за столь кардинальные перемены.