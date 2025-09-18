«Как телефон Барби»: пользователи в гневе от iOS 26

Но есть и хорошие отзывы.

iOS 26 стало крупнейшим обновлением за долгие годы. Apple кардинально переработала дизайн и анимации прошивки. Но судя по всему далеко не все пользователи оценили тягу Apple к стеклянному изяществу. Вот несколько ключевых претензий, собранных на форумах:

• Анимация работает медленно, а интерфейс кажется заторможенным на старых iPhone
• Постоянно меняющиеся цвета, формы, тени и это отвлекает
• Анимация не имеет смысла.
• Он выглядит как телефон Барби с функциями разряда батареи.
• Базовые действия требуют слишком большого количества нажатий.
• Пузыри и парящие значки выполнены в мультяшном стиле.
• Контраст ужасен.
• Значки некоторых приложений выглядят размытыми.
• Дизайн неоднороден: некоторые элементы плоские, а некоторые стеклянные.
• Подсветка элементов пользовательского интерфейса непоследовательна.
• Такие вещи, как уведомления, трудно читать.
• Эффекты слишком незначительны, при этом сильно грузят систему.

Гневные отзывы разбавляли защитники нового дизайна. По их мнению, к iOS 26 просто надо привыкнуть:

• Работа iPhone чувствуется шустрее.
• Он выглядит свежо и современно. Даже старый смартфон становится чуточку веселее.
• Яркий, гибкий и просто крутой в использовании.
• Получать уведомления стало приятно — экрана блокировки похож на пузыри.
• Он свежий и к нему быстро привыкаешь.
• Плоский пользовательский интерфейс iOS 18 был удручающим, поэтому iOS 26 — это прогресс.
• Он технологически впечатляет преломлением света и диффузией хроматической аберрации.

Справедливости ради, когда iOS 7променяла скевоморфизм на плоский дизайн, пользователям потребовалось не мало времени, чтобы привыкнуть к новой внешке. Тогда прошивку также называли уродливой, неинтуитивной и всячески критиковали Apple за столь кардинальные перемены.
Комментарии

Hello!
+763
Hello!
В этом есть доля правда. В первый день играешься, потом приходит, что все какие-то игрушечное.
Сегодня в 10:14
#
+6
iguana
Анальные страдальцы довольны,получили,что хотели и хвалят рюшечки-блестяшки.Когда «глазной пыли» становится много — прогресс в тупике
Сегодня в 10:16
#
+12
Serghei
У меня Айфон 11 и лично я доволен обновлением IOS 26. Меня лично все устраивает. Телефон работает классно. Хотя у меня ёмкость Аккумулятора имеет 78%
Сегодня в 10:50
#
+67
Gabriel
Обычное явление. Появление чего-то нового и не похожего на старое приводит некоторых пользователей к внутреннему конфликту с новой реальностью. А тут такие визуальные перемены.
Это не гневные отзывы просто у людей за многие годы использования сформировался пользовательский опыт который расходится с тем что они увидели после обновления. Налицо когнитивный диссонанс.
Сегодня в 11:14
#
Константин А
–1
Константин А Gabriel
Ошибочка вышла — олно дело, когда «ретрограды» говорят о новой системе «шлак дл детсада» ( а так оно и есть в случае с iOS26, странно что i17 вышел без маркироваки «Для детей от 5 до 14 лет»), а другое-безобразная работа из нестыкующихся кусков (я аж офигел от корявых контуров у «Центра уравления», вытянутого над плоскими «Настройками». Везде эклектика в стиле китайского подвала, вроде MIUI, взять хоть уродливые объемные «блямбы» из типа стекла в Аппсторе, как седло на корове. И самое смешное-что лучше в рамках этого горе-дизайна уже не сделать. Система и так плохочитаема в плане текстов и выделения стала. Да. Именно «игрушка для детей», не устройство для работы. Да еще и «азиатчиной» какой-то теперь за версту прет...
2 часа назад в 12:43
#
Вася Вотафаков
+6356
Вася Вотафаков
По-моему самая ублюдочная ось …
2 часа назад в 12:06
#
Константин А
–1
Константин А Вася Вотафаков
Именно. Дело даже не в дизайне, а в общей корявости и нестыковке элементов. Ну и «читаемость» и удобство сильно упали в угоду сомнительным красотам и загромождению визуальным бессмысленным мусором. Как будто нынешних индусов заменили на китайцев с «они так видят» при разработке UI/UX. И судя по всему-целенаправленно сместили целевую аудиторию в сторону «школоло». Им такое нравится обычно. Взять хоть циферблаты в март-браслетах и часах. Вопрос-зачем.
час назад в 13:00
#
+45
kuzicheff
Многие-многие годы до вступления в секту Джобса (а ныне Кука) через меня прошел ворох флагманов, среднячков, и (буэ) бюджетников на богоподобной ОС Android. Так вот. Интерфейс Android всегда, всегда Карл, выглядел аляпистым, перенасыщенным, вне зависимости от версии ОС, лаунчера того или иного вендора, шрифтов и иконок (мать их за ногу, миллиард разных тем). Чтобы не происходило с IOS до сих пор (до 7 оси, после нее, включая 26 ось) — выглядит размеренно и умеренно. Стекло спорно — да, пара настроек поможет снизить прозрачность и вернуть что-то более-менее похожее на 18 ось. А вот с Android такое, увы, никак. Есть второй смарт на Android — знаю о чем говорю. Панамка наготове — напихивайте)
часов назад в 13:50
#
+549
d’Autriche
«Базовые действия требуют слишком большого количества нажатий.
Дизайн неоднороден: некоторые элементы плоские, а некоторые стеклянные.»
О да
30 минут назад
#