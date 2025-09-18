«Как телефон Барби»: пользователи в гневе от iOS 26





Но есть и хорошие отзывы. Но есть и хорошие отзывы. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

iOS 26 стало крупнейшим обновлением за долгие годы. Apple кардинально переработала дизайн и анимации прошивки. Но судя по всему далеко не все пользователи оценили тягу Apple к стеклянному изяществу. Вот несколько ключевых претензий, собранных на форумах:• Анимация работает медленно, а интерфейс кажется заторможенным на старых iPhone• Постоянно меняющиеся цвета, формы, тени и это отвлекает• Анимация не имеет смысла.• Он выглядит как телефон Барби с функциями разряда батареи.• Базовые действия требуют слишком большого количества нажатий.• Пузыри и парящие значки выполнены в мультяшном стиле.• Контраст ужасен.• Значки некоторых приложений выглядят размытыми.• Дизайн неоднороден: некоторые элементы плоские, а некоторые стеклянные.• Подсветка элементов пользовательского интерфейса непоследовательна.• Такие вещи, как уведомления, трудно читать.• Эффекты слишком незначительны, при этом сильно грузят систему.Гневные отзывы разбавляли защитники нового дизайна. По их мнению, к iOS 26 просто надо привыкнуть:• Работа iPhone чувствуется шустрее.• Он выглядит свежо и современно. Даже старый смартфон становится чуточку веселее.• Яркий, гибкий и просто крутой в использовании.• Получать уведомления стало приятно — экрана блокировки похож на пузыри.• Он свежий и к нему быстро привыкаешь.• Плоский пользовательский интерфейс iOS 18 был удручающим, поэтому iOS 26 — это прогресс.• Он технологически впечатляет преломлением света и диффузией хроматической аберрации.Справедливости ради, когда iOS 7променяла скевоморфизм на плоский дизайн, пользователям потребовалось не мало времени, чтобы привыкнуть к новой внешке. Тогда прошивку также называли уродливой, неинтуитивной и всячески критиковали Apple за столь кардинальные перемены.