Генеральный директор Google Сундар Пичаи продемонстрировал функцию удаления объектов с фотографии на конференции Google I / O еще в 2017 году. Со снимка ребенка, играющего в бейсбол, он убрал забор на заднем плане. С того момента фанаты смартфонов Pixel или приложения Google Photo ждали появления этой возможности. дождались. 



Модельный ряд Pixel 6 получил функцию Magic Eraser в приложении Google Photo. Она предназначена для удаления преимущественно мелких объектов, например, листьев деревьев с переднего плана. Впрочем, можно попробовать удалить и крупные объекты. 

Magic Eraser официально доступна на устройствах Google Pixel. Впрочем, вы можете попробовать использовать его на другом устройстве, установив приложение через APK-файл. В этом случае качество снимков по итогу может быть значительно ниже, чем на Pixel. Google утверждает, что ее процессор Tensor — это то, что заставляет эту функцию работать должным образом.

Ранее Google Pixel 6 научился замерять пульс без помощи часов и браслетов. Это можно сделать в приложении Google Fit. На ее главной странице проскрольте вниз, откройте раздел «Изучить» и выберите «Измерить пульс».  


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