Как выбрать игровой смартфон в 2025 году

Мобильный гейминг с каждым днем захватывает все большую часть аудитории. И ничего удивительного, ведь игроки на ПК и консолях привязаны к месту, а смартфоны всегда под рукой. Однако с развитием портативности растут аппетиты игровых тайтлов, появляются новые технологии и нюансы, непосредственно влияющие на удобство и экспириенс. Рассказываем, на какие моменты стоит обратить внимание при выборе игрового смартфона. А в качестве бонуса поделимся несколькими тематическими моделями и аксессуарами для комфортного мобильного гейминга.
Железо
Чем мощнее процессор в связке с большим объемом «оперативки», тем выше вероятность запустить на максималках такие тяжеловесные игры, как Genshin Impact или PUBG. Не стоит игнорировать и размер накопителя, особенно если хотите установить сразу несколько популярных тайтлов. Например, после загрузки последних «обнов» и HD-текстур Diablo Immortal потребует свыше 10 ГБ, Honkai: Star Rail украдет порядка 20 ГБ, а Call of Duty: Mobile — 40 ГБ со всеми картами. Стоит ли говорить, что при таком аппетите современных игр 128 ГБ внутренней памяти — мало. Ведь помимо развлечений смартфон будет забиваться другими приложениями, фотографиями и видео.
Чтобы не путаться в цифрах, ядрах и частотах, вот несколько топовых чипов, которые обеспечат высокую частоту кадров без фризов и лагов.
• Snapdragon 8 Elite — ультимативный вариант для Android-смартфонов
• Dimensity 9500 — альтернативный вариант от Mediatek
• A19 Pro — установлен в iPhone 17 Pro Max для фанатов Apple
Экран
В отличие от консольного и ПК-гейминга, производители игровых смартфонов не гонятся за высокими разрешениями дисплея. Причина проста — 4K серьезно нагружает систему, при том что разница с условным 2K не слишком весома для столь небольшого экранчика, если сравнивать с монитором или ТВ. Куда важнее играет роль тип матрицы, ее выбор скажется на восприятии и цене устройства.
• AMOLED — яркая, контрастная картинка низкое энергопотребление, но стоит дороже и склонен к ШИМу (мерцание), что создает дополнительную нагрузку на глаза.
• IPS — ниже яркость и глубина черного цвета, нет ШИМ, высокое энергопотребление, обойдется дешевле.
Стоит отметить, что разница между конкурентами сокращается с каждым новым гаджетом: производители повышают качество IPS, делая продукт более доступным, а в слепом тесте определить, где лучше картинка становится все сложнее. Но самый верный способ определить, что приятнее глазу — посмотреть самому. Тем более, каждый уважающий себя современный ретейл или шоурум любезно предоставит такую возможность.
Также стоит обратить внимание на частоту обновления экрана. От нее зависит плавность геймплея. В одних играх низкая герцовка не так критична, в других без нее вывезти катку будет нереально.
• 90 Гц — моральный минимум для современного гейминга. Подойдет для неискушенных игроков в онлайне и одиночных казуалок
• 120 Гц — идеальный баланс плавности без лишней нагрузки на систему — золотая середина
• 144 и выше — топовый вариант для мобильных киберспортсменов
Система охлаждения
Фото: Red Magic
При высокой нагрузке в длительных сессиях процессор изрядно нагревается, что приводит к троттлингу — падению производительности, читай к тормозам и лагам. Кроме того, раскалившийся смартфон держать в руках просто некомфортно. Для этого стоит обратить внимание на способы контроля температуры, которые предусмотрел производитель. Также не будет лишним почитать отзывы о нагреве и просмотреть результаты стресс-тестов — например, от Throttling Test.
• Испарительная камера — снижает нагрев и предотвращает падение FPS
• Графитовые пластины и медные трубки — равномерно распределять тепло внутри корпуса
• Встроенные вентиляторы — дополнительная мера охлаждения по борьбе с тормозами
Аккумулятор и зарядка
Чтобы не переживать, что устройство потухнет во время самой ответственной катки нужна емкая батарея. Также стоит обратить внимание на возможности зарядки. Быстрая зарядка позволит заправиться между сражениями за короткий срок, сквозная — продолжить сессию при подключении к сети. Что имеем по итогам автономности.
• Аккумулятор 5000 мА·ч и выше — моральный минимум автономности для современных смартфонов, не только игровых
• Быстрая зарядка 65 Вт и выше — зарядит смартфон на 30-40 мин в зависимости от технологии и емкости батареи, но во время игры может наблюдаться сильный нагрев корпуса
• Сквозная зарядка — заряжает смартфон в обход батареи, что снижает степень нагрева
Звук
Аудио играет не последнюю роль в играх, особенно если речь идет о мультиплеерных тайтлах. Слыша откуда ведется огонь и где топает противник, позволяет своевременно принять тактическое решение: наступать или обороняться.
• Стереодинамики — без них никуда, если игра ведется без гарнитуры
• Поддержка Dolby Atmos — создаст максималный объем и погружение в игру
• Качественный микрофон — важен для общения с тиммейтами
• Аудиоразъем 3,5 мм — гарантирует передачу звука без задержек
• Выделенные настройки — позволят сделать акцент на звуке или голосовом чате
Дополнительные возможности
Как правило, для более удобного гейминга приобретаются отдельные геймпады, но такой вариант заходит не всем, да и носить с собой допаксессуар бывает не с руки. На этот случай некоторые бренды снабжают свои модели дополнительными удобствами вроде сенсоров и игрового софта.
• Сенсорные триггеры — в зависимости от модели смартфона позволяют привязать одно или несколько действий при нажатии, удержании, свайпах
• Игровые режимы — у каждого бренда свои фишки от разгрузки памяти для максимально производительности и опций чувствительности сенсора, до ИИ-ассистента, который сам соберет лут, ускорит бег, пропустит сюжетные титры, предупредит о важном моменте игры (например, наступление босса)
• Апскейлинг — это технология как DLSS и FSR, только для смартфонов. В процессорах от Qualcomm — это SGSR, в чипах ARM — ASR, у чипа iQOO Q3 — QNSS. Названия разные, но задача одна: путем ИИ-генерации кадров снизить нагрузку на чип, без значительных ухудшений картинки
Эргономика
Тут все зависит от личных предпочтений: размер экрана, форма граней, материал корпуса, посадка триггеров и другие тонкости. Однако стоит помнить, что смартфон может удобно лежать в руках «с витрины», а все недостатки вскроются спустя час игровой сессии. Например, углы начнут впиваться в ладони, задняя крышка скользить или смартфон банально тяжело держать длительное время.
Выводы
Игровой смартфон — это в первую очередь хорошая начинка, а уже потом разноцветные дизайнерские обвесы. При выборе ориентируйтесь на мощность процессора и запас ОЗУ (не менее 12 ГБ) вкупе с эффективной системой охлаждения, поскольку мощный, но горячий гаджет — прямой путь к тормозам и дискомфорту. Не стоит гнаться за высоким разрешением экрана (2K вполне достаточно), разница может быть не столь заметна, как падение автономности, лучше уделить внимание частоте обновления или наличию апскейлинга. Впрочем, все зависит от предпочтений игрока и длительности сессий. Для мультиплеерных тайтлов все вышеперечисленные аспекты — ключ к победе, но не всегда обязательны в одиночных казуалках и ретро-играх.
В качестве дополнения предлагаем подборку игровых смартфонов под любой бюджет и несколько полезных и недорогих геймерских аксессуаров.
Nubia Red Magic 10S Pro
Ультимативный геймерский флагман с разогнанным Snapdragon 8 Elite, достойным запасом «оперативки», емким аккумулятором. В качестве системы охлаждения установлены пластина из жидкого метала поверх процессора и дополнительный кулер. Также на боковой грани есть пара сенсорных триггеров, есть технология апскейлинга и эмулятор для запуска ПК-игр.
Характеристики:
• Экран: OLED, 6,85 дюйма, 2688×1216, 144 Гц, 2000 нит
• Процессор: Snapdragon 8 Elite Leading Version
• Оперативная память: 12/16 ГБ
• Накопитель: 256/512 ГБ
• Аккумулятор: 7050 мА·ч, зарядка мощностью 80 Вт
• Габариты и вес: 163,42×76,14×8,9 мм, 229 г
👉 Купить Nubia Red Magic 10S Pro на AliExpress
Геймпад GameSir X2 Pro Xbox Edition
На этот гаджет стоит обратить внимание ярым ненавистникам сенсорного управления. Кнопки расположены как у контроллеров Xbox, есть дополнительные лепестки на задней стороне и триггеры с эффектом Холла (реагируют на силу нажатия). Встроенного аккумулятора нет — питание берется от батареи смартфона. В комплекте идет плотный кейс для хранения, две пары накладок на стики, кабель для сквозной зарядки. Сборка — выше всяких похвал.
Характеристики:
• Соединение: USB-C
• Количество кнопок: 14 + крестовина + 2 стика + 2 программируемые кнопки
• Допустимая длина смартфона: 110-179 мм
• Особенности: микропереключатели Kailh, аналоговые триггеры с эффектом Холла, мини-джойстики Alps
• Совместимость: Android 8 и выше
• Габариты и вес: 184×85×37 мм, 179 гр
👉 Купить GameSir X2 Pro Xbox Edition на AliExpress
Asus ROG Phone 9
Еще один представитель из категории «мечта мобильного геймера». Сразу, что бросается в глаза, — дизайн. На задней крышке установлен AniMe Vision LED-дисплей, на котором можно запустить встроенные и собственные анимации. Помимо украшательств под капотом прячется мощная начинка в связке с передовой системой охлаждения GameCool 9. Также смартфон может похвастаться дополнительными триггерами, Hi-Res стереосистемой, аудиоразъемом 3,5 мм и чистым Android 15.
Характеристики:
• Экран: LTPO AMOLED, 6,78 дюйма, 2400×1080, 165Гц, 2500 нит
• Процессор: Snapdragon 8 Elite
• Оперативная память: 12 ГБ
• Накопитель: 256/512 ГБ
• Аккумулятор: 5800 мА·ч, проводная зарядка 65 Вт, беспроводная 15 Вт
• Габариты и вес: 163.8×76.8×8.9 мм, 227 г
👉 Купить Asus ROG Phone 9 на AliExpress
Двойной внешний кулер FS01
Раздвижной вентилятор имеет два скоростных режима, подсветку и встроенный аккумулятор, которого хватает на 3 часа гейминга. На зарядку уходит около 1,5 часов. По отзывам покупателей кулер стабильно сбрасывает нагрев на 5 градусов, что дает значительный прирост по количеству FPS.
Характеристики:
• Соединение: беспроводное
• Количество скоростей: 2
• Допустимая ширина смартфона: 86, 3 мм
• Аккумулятор: 600 мА·ч
• Особенности: подсветка
• Габариты и вес: 69×62 мм, 100 г
iQOO Neo 10
Внешне смартфон никак не выдает своей геймерской принадлежности, поскольку все его преимущества кроются в начинке. Буст производительности обеспечивает чип Q1, оптимизируя разрешение и частоту обновления в играх. При максимальных настройках апскейлинга из PUBG и Genshin можно выжать до 140 FPS. За охлаждение отвечает большая испарительная камера площадью 7000 мм, а батареи на 7000 мА·ч в среднем хватает на 20 часов. Время зарядки от комплектного адаптера — чуть больше 30 мин с 0 до 100%. Подробный обзор iQOO Neo 10 со всеми тестами, плюсами и минусами — тут.
Характеристики:
• Экран: AMOLED, 6.78 дюйма, 2800 × 1260, 144 Гц, 5500 нит
• Процессор: Snapdragon 8s Gen 4
• Оперативная память: 12 ГБ
• Накопитель: 256 ГБ
• Аккумулятор: 7000 мА·ч, зарядка мощностью 120 Вт
• Габариты и вес: 163 × 75 × 8 мм, 199 г
👉 Купить iQOO Neo 10 на AliExpress
Съемные триггеры Kanlennys Room G21
Простой и не дорогой способ прокачать смартфон. Триггеры крепятся на верхнюю грань, прилегая мягкими подушечками к дисплею. В данной модели их по две с каждой стороны. Частенько аксессуар покупают даже те, у кого есть встроенные в смартфон курки, поскольку желают физически чувствовать нажатие клавиш и расположить кнопки на свое усмотрение.
👉 Купить съемные триггеры Kanlennys Room G21 на AliExpress
Infinix GT 30 Pro
Еще один смартфон с геймерским уклоном, обзор которого есть у нас на сайте. Самое примечательное в нем — соотношение цены и качества. Модель не обделили производительностью — внутри чип Dimensity 8350 и до 12 ГБ ОЗУ. Завезли сенсорные триггеры, что не часто встречается в данном ценовом сегменте. А еще у GT30 Pro сдержанный, но интересный дизайн: полупрозрачный корпус и настраиваемые светодиодные глифы а-ля Nothing Phone.
Характеристики:
• Экран: AMOLED, 6,78 дюйма, 2720 × 1224, 144 Гц, 4500 нит
• Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
• Оперативная память: 8/12 ГБ
• Накопитель: 256/512 ГБ
• Аккумулятор: 5500 мА·ч, проводная зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт, обратная зарядка 10 Вт
• Габариты и вес: 163,7 × 75,8 × 8 мм, 189 г
👉 Купить Infinix GT 30 Pro на AliExpress
Напальчники
Эта, на первый взгляд, копеечная безделушка нивелирует довольно распространенную проблему — плохое скольжение пальцев по дисплею. Вскрывается это со временем, либо когда олеофобное покрытие стирается от частого использования, либо при нагреве экрана со стороны процессора — пальцы потеют и сцепление становится в разы хуже. Напальчники сотканы из очень тонкого проводимого материала, что позволяет сохранить чувствительность во время игры и забыть о плохом трении.
👉 Купить напальчники на AliExpress
Poco F6
Субфлагман для тех, кому не нужны лишние подсветки и другие пожиратели автономности. В нем Xiaomi сделали упор на производительность: чип Snapdragon 8s Gen 3 затащит любые игры на максималках, а быстрая зарядка пополнит емкость аккумулятора всего за 35 минут под завязку.
Характеристики:
• Экран: AMOLED, 6.67 дюйма, 2712×1220, 120 Гц, 2400 нит
• Процессор: Snapdragon 8s Gen 3
• Оперативная память: 8/12 ГБ
• Накопитель: 256/512 ГБ
• Аккумулятор: 5000 мА·ч, проводная зарядка 90 Вт
• Габариты и вес: 160×74×7,8 мм, 170 г
👉 Купить Poco F6 на AliExpress
Пауэрбанк UGREEN на 10 000 мА·ч
Даже самый большой аккумулятор смартфона может стать причиной слива катки. Попробуй объяснить команде, что в кафешке не было розетки под рукой. К тому же, дополнительный источник заряда пригодится не только в игре, но и в повседневности. Ugreen знает толк в таких гаджетах — бренд давно зарекомендовал себя, как один из лучших брендов мобильных аксессуаров и не только. Поэтому пауэрбанк UGREEN PD20W MagSafe отличается надежной сборкой, быстрой зарядкой и умеренными размерами.
Характеристики:
• Тип зарядки: проводной USB-C, беспроводной MagSafe
• Емкость аккумулятора: 10 000 мА·ч
• Максимальная мощность: 20 Вт
• Поддержка смартфонов: iOS, Android
👉 Купить UGREEN PD20W 10 000 мА·ч на AliExpress
