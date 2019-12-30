Как выбрать классные подарки к Новому году и не облажаться? Идеи для сюрпризов в рассрочку





Новогодние праздники одни из самых тяжелых дней в году с точки зрения финансовой нагрузки. Разобраться с днями рождения проще — там все посвящено только одному человеку, а смену календаря празднуют все и сразу. Нужно что-то придумать семье, друзьям, коллегам, наверняка еще с кем-то из менее близких приятелей придется обменяться символическими сюрпризами. Потом надо не забыть порадовать самого себя, подготовить дом и холодильник к встрече Нового года, а в идеале — воспользоваться продолжительным отдыхом, чтобы сбежать куда-нибудь в теплые страны или покататься на европейских склонах. В общем, расходов очень много и трудно избежать катастрофической нехватки средств из-за многочисленных «хочу» и «надо».

Одно из худших решений — вытащить из кошелька кредитку и задорно спустить на Новый год все деньги в пределах лимита. Лучше пересмотреть запланированные расходы, чем ломать голову над тем, как после праздников все вернуть в беспроцентный период.

В идеальном мире, конечно же, стоит заблаговременно готовиться к Новому году: даты известны заранее, с февраля 1918 года в этом плане ничего не меняется. А кредитка на праздниках — риск на несколько месяцев выбить себя из финансового равновесия и до весны разгребать последствия новогоднего кутежа. Впрочем, даже у самых ответственных в плане обращения с личными финансами людей не всегда получается быть на сто процентов готовыми к праздникам. Например, из-за осеннего отпуска не удалось отложить достаточно денег, либо пришлось внепланово потратиться на медицину, образование, автомобиль. В такой ситуации решением проблемы станет карта рассрочки. В отличие от кредитки, это более гибкий и комфортный инструмент для покупок. В частности, потому что у кредитки период беспроцентного использования считается от первой покупки и следующие траты включаются в тот же период — а в конце нужно разом отдать крупную сумму. Из-за этого 60-70% клиентов «вылетают» из грейс-периода и в результате переплачивают за покупки. С картой рассрочки у каждой покупки свой период погашения, а сам период возврата денег — больше.

Одна из самых известных карт рассрочки — «Совесть» (Эмитент – Киви Банк (АО), лицензия ЦБ РФ №2241). Это карта без скрытых комиссий и подводных камней, а итоговая сумма выплат за покупку не отличается от изначальной магазинной цены. Даже годовое обслуживание и SMS – бесплатно.

Для получения карты нужно заполнить анкету на сайте и дождаться решения банка. Это происходит быстро, так что как раз успеете к новогоднему шопингу. Лимит на покупки зависит от кредитной истории, текущей финансовой нагрузки по имеющимся кредитам и заявленной сумме доходов (справка с работы не нужна). Банк определяет комфортную для каждого пользователя сумму, в пределах которой можно брать рассрочки, и присылает курьером карту. Со временем лимит может быть увеличен, но только если владелец ответственно подойдет к ежемесячным выплатам и всегда будет закрывать долги в срок. Кроме того, если лимита по карте не хватает на что-нибудь — можно положить собственные средства и использовать их на покупки в рассрочку. Когда карта «Совесть» на руках — сразу можно приступать в шопингу. Единственное, за покупками нужно идти в магазины-партнеры, но их достаточно много, чтобы не чувствовать себя ограниченным: всего более 50 000, из них 200 в категории электроника.

В кредитах, так или иначе, есть проценты за использование заемных денег, потому что именно на них зарабатывают банки. «Совесть» получает свой доход на комиссиях от магазинов, поэтому клиент получает возможность бесплатно брать рассрочки и пользоваться этим более продолжительный срок. Таким образом, «КИВИ Банк» все берет на себя и договаривается с магазинами, которые платят за привлечение новых клиентов, а также повторные покупки. Им это выгодно, потому что рассрочка стимулирует более дорогие или спонтанные покупки и позволяет быстрее получить деньги от покупателя. Держателям карты «Совесть» тоже удобно: приходится реже отказывать себе и нет необходимости долго копить деньги перед покупкой. Да и вообще, платить частями проще.

Гибкость карты в наличии дополнительных платных опций. Если действительно срочно нужна наличка — можно снять, есть возможность оплаты за границей и не у партнеров, а когда запланировано много покупок или на примете есть одна дорогая — рассрочку можно увеличить до 10 месяцев.

Самое выгодное перед Новым годом — совмещать рассрочку с праздничными акциями. Они сейчас есть практически в каждом магазине, так что появляется шанс найти хорошие скидки или получить, например, три товара по цене двух. Что можно купить? Робот-пылесос Xiaomi продается со скидкой 3000 рублей, а к новому смартфону Xiaomi Redmi Note 8T в подарок дают браслет Mi Band 4. Три классных гаджета будут стоить 37 980 рублей, а фирменный магазин предлагает 3 месяца рассрочки, так что каждый месяц нужно платить по 12 660 рублей. В отличие от изначальной суммы, это выглядит не так драматично. Главное – не набрать покупок больше, чем сможете оплачивать в ближайшие месяцы.

У «Совести» удобный личный кабинет в браузере и мобильных приложениях. Там собраны все покупки, стоимость и график выплат по ним Это помогает следить за тем, чтобы не выходить за пределы комфортных ежемесячных платежей и выйти за пределы допустимого. Кроме того, в конце месяца клиенты получают SMS с напоминанием о платеже.

Для самых дорогих покупок — подключайте опцию «Десятка», она увеличит до 10 месяцев рассрочку на покупки в течение одного или нескольких месяцев. Этим лучше пользоваться, когда речь идет о действительно больших суммах. Например, смартфоны BQ стоят недорого (а при покупке от 6000 к ним в подарок сейчас дают телефон BQ 2442 ONE L+ YELLOW), поэтому предложенной по умолчанию трехмесячной рассрочки должно хватить. А вот побаловать себя к Новому году новым MacBook Air в re:Store может быть проблематично. Пусть даже на базовую конфигурацию со 128 ГБ памяти сейчас дают скидку 6000 рублей, есть смысл поделить платежи рассрочки на 10 месяцев и расплатиться за него менее заметными в рамках ежемесячного дохода частями. При этом опции нужно самостоятельно отключать, когда они не нужны. У «Совести» предусмотрено автопродление.

Несмотря на то, что банку не выгодно, когда пользователь снимает наличку, «Совесть» все-таки дает клиентам такую возможность. Специальные алгоритмы следят за добросовестностью выплат рассрочки и самым ответственным дают такую возможность. В месяц это может быть до 15 000 рублей (лимит также выбирают алгоритмы) или до 7500 за раз. Пользоваться этим стоит только в крайних случаях, потому что комиссия за операцию внушительная — 599 рублей. Пусть даже возвращать снятую наличку можно не сразу, а в течение трех месяцев, это все равно менее выгодно по сравнению с использованием карты только в магазинах-партнерах. Кроме того, при подключении опции «Снятие наличных» недавно появилась возможность переводить средства на карты других российских банков. В личном кабинете в разделе «Моя карта» доступна кнопка «Перевести». Сделать перевод можно будет по номеру карты получателя. Комиссия за перевод составляет 499 рублей за каждые 5000 рублей. Например, при переводе 4000 комиссия 499 рублей, при переводе 5100 комиссия 998 рублей. Срок рассрочки на сумму перевода составляет 3 месяца, на комиссию — 1 месяц. Покупки в любом магазине России и мира — тоже платная опция. Срок рассрочки составляет 3 месяца, стоимость — 599 руб. за 30 дней. И это еще один сценарий, который кажется нам нежелательным. Если сейчас нет собственных средств для покупки, выгоднее воспользоваться кредитной картой. Впрочем, при наличии 50 000 партнеров «Совести», довольно тяжело найти что-то такое, за что вы не смогли бы расплатиться в рассрочку.

А вот, несколько классных гаджетов, которые еще можно успеть купить себе и близким на Новый год:

1. HP Envy 13 Wood

С недавних пор HP начала проводить любопытные эксперименты с материалами корпуса ноутбуков и придумывает для своих моделей очень необычный дизайн. Например, у них есть классных кожаный трансформер, но перед Новым годом мы решили обратить ваше внимание на кое-что другое — HP Envy 13 Wood. Эта линейка всегда оправдывала название и вызывала чувство зависти из-за элегантного дизайна и достойных характеристик, а теперь еще и выделяется среди прочих устройств на рынке декоративными вставками из натурального дерева – ореха или березы. Это покрытие, по заверению производителя, выше устойчивость к повреждениям и оно переживает тяжелые нагрузки. С характеристиками у Envy 13 Wood тоже порядок: можно выбрать устройство в зависимости от своих задач и финансовых возможностей, в том числе с топовые версии с редкими для рынка ноутбуков OLED-дисплеями.

2. Sony Xperia 5

Довольно неожиданный выбор для новогодней подборки, но на Xperia 5 внимательно посмотреть мы все-таки советуем. К тому же, сейчас в некоторых магазинах он продается с хорошей скидкой и забрать единственный по-настоящему компактный флагман можно всего за 49 990 рублей. При диагонали 6.1 дюйма и необычном соотношении сторон 21:9, у этой модели рекордно маленькая ширина корпуса. А кроме того, качественный OLED дисплей FHD+ с поддержкой HDR, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 постоянной ГБ памяти, отличная тройная камера и хорошая автономность. В общем, классный выбор для тех, кто в поиске стильного и компактного аппарата с максимально достойными характеристиками.

3. Beats Solo Pro

Среди относительно компактных моделей наушников моим внезапным фаворитом уходящего года оказались новые Beats Solo Pro из коллекции More Matte от Фаррелла Уильямса. Чем они хороши? Во-первых, классные цвета с матовой текстурой, во-вторых, эффективная даже при накладной (а не полноразмерной) конструкции система активного шумоподавления. Beats в этой модели очень круто прокачали звучание и избавились от фирменного тяготения к низким частотам в пользу оптимальной проработки всего частотного диапазона. Ко всему прочему, у Beats Solo Pro очень долгое время автономной работы и улучшенная поддержка айфонов. А именно, быстро устанавливается сопряжение, отображается точный заряд аккумулятора в процентах, в центре управления iOS можно активировать активное шумоподавление и режим «прозрачность», допускающий часть окружающих звуков.

4. Harman/Kardon Esquire mini 2

Если в планах на новогодние праздники есть поездка, стоит задуматься о музыкальном сопровождении зимнего отпуска. Недавно в руках нашей редакции побывала компактная акустическая система Harman/Kardon Esquire mini 2 и быстро завоевала массу симпатий. Начать стоит с того, что у нее идеальный тревел-формат: плоский корпус на занимает много места в багаже или ручкой клади. В комплекте есть стильный кожаный чехол, защищающий стильный корпус от повреждений при транспортировке. У самой колонки неплохой звук (хотя и с оговорками из-за компактных размеров) предусмотрена откидная подставка, чтобы надежно фиксировать ее на плоскости, и разъем для зарядки других гаджетов. В общем, идеальный вариант для тех, кто любит красивые вещи и часто путешествует.

5. Xiaomi Mi Robot Vacuum

Вероятно, один из самых практичных вариантов новогодних подарков в этой подборке — робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum. За эту покупку вы еще долго сможете себя хвалить, потому что на год вперед (а точнее, сразу на несколько лет) получите довольно много свободного времени, поручив гаджету ежедневное поддержание порядка в доме. Устанавливаете расписание — и каждый вечер обнаруживаете пол дома чуточку чище, чем он был перед уходом. Если есть кошка и собака – идеально! Кроме того, в приложении можно принудительно начинать уборку, приглядывать за пройденным в течение дня маршрутом и даже договориться о синхронизации с Яндекс Алисой, чтобы голосом отправлять Xiaomi Mi Robot Vacuum на уборку.

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