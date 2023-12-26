Как забыть об уборке? Помогут робот-пылесос Redkey R20 и док-станция с экраном

Роботы-пылесосы стали не заменимыми гаджетами, которые помогают избавиться от рутинных обязанностей по уборке и освободить время для более приятных занятий. Впрочем, есть у этих устройств одна неприятная особенность. Их нужно часто обслуживать — освобождать пылесборник, очищать щетки и доливать воду в контейнер. Redkey R20 сделает всё это за вас.
Redkey R20 комплектуется комплексной базовой станцией R Base, которая избавит вас от частого обслуживания устройства. База оснащена пылесборником ёмкостью 2,8 литра, автоматически сушащими салфетками, съемной чистящей панелью и двойным резервуаром. Работает такое решение элементарно. Робот-пылесос после уборки вернется на станцию, которая освободит его контейнер для пыли, очистит салфетку влажной уборки, зальет воду и зарядит его для последующих уборок. С такой системой вам не придется обслуживать робота несколько раз в неделю.
Помимо станции самоочистки, Redkey R20 способен удивить быстрым и простым подключением. Для этого достаточно ввести пароль к Wi-Fi на экране базы и она его передаст роботу. Сразу после этого вы сможете использовать устройство без подключения к смартфону. На экране отображается карта помещения, можно задать график уборки, редактировать зоны и настраивать виртуальные стены. Помимо этого, на дисплей выводится состояние процесса самоочистки. Диагональ встроенного экрана составляет 10,1 дюйма.
Экран предусматривает наличие умной блокировки от детей. Эта функция поможет избежать случайных запусков.
Для точной навигации по помещению в Redkey R20 используется система LDS. Она быстро и точно строит карту. Двухлинейный лазер обеспечивает гибкий обход препятствий и эффективную уборку.
Ковры определяются с помощью системы ультразвуковой идентификации. Высота подъема «швабры» составляет 20 мм, а это на 60% выше, чем у большинства моделей с функцией влажной уборки.
Мощность всасывания Redkey R20 составляет 50 Вт. При это максимальный уровень шума достигает 65 дБ. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5 200 мАч.
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ООО «МУ ЧЕН»
ИНН 5024212349
erid: 4CQwVszH9pWvJJ9AB7h