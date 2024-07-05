Какая электронная книга лучше? Сравниваем недорогие ридеры PocketBook 618 Basic Lux 4 и PocketBook 629 Verse

Георгий
PocketBook

За последние полгода на iGuides.ru вышла пара обзоров ридеров PocketBook. Первый посвящен PocketBook 634 Verse Pro, продвинутой 6-дюймовой модели с защитой от воды. Во втором рассматривается PocketBook 734C InkPad Color 2, модель с большим цветным экраном. Это флагманские устройства со всеми вытекающими – включая цены: первое стоит 19 990, второе – 34 990.

Однако у PocketBook есть и заметно более доступные читалки – при желании получится уложиться в 14 тысяч рублей. Или в 16. Речь о моделях PocketBook 618 Basic Lux 4 и PocketBook 629 Verse соответственно. Это одни из самых доступных ридеров от крупных брендов на российском рынке. Дешевле – только «китайский китай», уходящий корнями в прошлое десятилетие и буквально сотканный из компромиссов. У PocketBook, напротив, компромиссы являются редкостью – при тестировании 634 и 743C мы их вообще не заметили. Может, и «бюджетники» компании столь же удачны? Разберемся. А еще – выясним, есть ли принципиальные различия между моделями 618 и 629. Разница в цене между ними не большая, 2 тысячи рублей, и хочется понять, есть ли смысл брать более дорогой ридер.

О конструкции и дизайне

В плане практичности и симпатичности корпуса PocketBook 629 Verse определенно лидирует. В этой модели реализован новый дизайн-код PocketBook – плоские боковые грани, рифленая задняя панель, скошенные нижние уголки корпуса. Выглядит свежо, практически не грязнится, отличается компактностью. Плюс симпатичный голубой цвет (хотя существует  и черный вариант). Кажется, примерно так и должна выглядеть эталонная электронная книга 2024 года. 

PocketBookPocketBook

PocketBook 618 Basic Lux 4 не столь современен: этот дизайн применяется в ридерах компании с 2016 года. Точно так же выглядели модели 616 и 617. При этом нельзя сказать, что устройство неприятно взгляду. Оно вполне нормальное. Другое дело, что сравнения с моделью 629 оно… ну не то что не выдерживает, но смотрится на ее фоне достаточно бледно. 

PocketBookPocketBook

Плюс ко всему 618 несколько крупнее своего опонента при аналогичной диагонали экрана (6 дюймов) и порой грязнится – из-за прорезиненного покрытия типа софт-тач. С другой стороны, кому-то этот приятный на ощупь бархатистый материал может понравиться больше, чем твердый пластик, который применяется в PocketBook 629 Verse. 

Чем PocketBook 618 Basic Lux 4 берет – так это небольшим весом: 155 г против 186 г у коллеги по модельному ряду. Не сказать, что разница остро чувствуется. Но при продолжительном чтении с ридера в полусогнутой в руке она может дать о себе знать. Справедливости ради: PocketBook 629 Verse весит несколько больше, так как внутри у этой модели находится стальная рама. Она повышает жесткость корпуса на кручение и, как следствие, делает ридер прочнее. Тут уж сами решайте, что важнее, – повышенная надежность или меньший вес. Обе плюшки вполне себе полезные. 

PocketBook

По дизайну итоги простые: PocketBook 629 Verse современнее и красивее, но кое-какие козыри есть и у младшей модели. Тем не менее мы без особых колебаний отдаем «золото» старшей. 

Об управлении

В этой «дисциплине» PocketBook 618 Basic Lux 4 отыгрывается – за счет более крупных физических клавиш перелистывания страниц и выхода на главный экран. Они больше раза в три – и оттого, конечно, удобнее. 

Нельзя сказать, что кнопки очень уж важны в ридерах с сенсорными экранами. И тем не менее: есть люди, которым нравится именно старая добрая механика с тактильной отдачей. И для них 618 будет интереснее.

PocketBook

Что касается реализации сенсорных экранов, то она совершенно одинакова. Чувствительность и там, и там высокая, мультитач поддерживается обоими устройствами. Упоминаем этот момент по той причине, что в некоторых сенсорных ридерах эта, казалось бы, совершенно базовая фишка отсутствует.

Об экранах и подсветке

Сравнивать сами дисплеи смысла нет – они абсолютно одинаковые качественные. В ридерах некоторых брендов применяется отбраковка – экраны E Ink с пятнышками, сероватые и так далее. PocketBook в использовании подобного неликвида никогда замечена не была, и герои этого обзора тоже получили отличные дисплеи.

Характеристики у них такие: технология – E Ink Carta, диагональ – 6 дюймов, разрешение – 1024 х 758 точек (212 ppi), палитра – 16 градаций серого. На практике имеем дисплеи со светлым фоном и контрастными темными буквами – то, что, собственно, и нужно от качественного устройства для чтения электронных книг. Чего-то большего тут не скажешь. Ну, кроме того, что читать с обоих устройств весьма приятно и комфортно.

PocketBook

Подсветка интереснее реализована в PocketBook 629 Verse. Здесь есть регулировка цветовой температуры: свет может быть белым, желтым, оранжевым. При чтении перед сном правильнее выбирать «тёплые» варианты подсветки. Плюс при желтом свете экран напоминает старые книги – выглядит прикольно. В общем, 629 в плане подсветки более крут и наворочен, чем PocketBook 618 Basic Lux 4, который может освещать экран только белым светом. 

PocketBook

О железе и памяти

Аппаратная платформа у ридеров одинаковая – процессор с парой ядер и 512 МБ оперативки. Учитывая, что здесь не вездесущий Android, а нетребовательный к ресурсам железа Linux, этого вполне достаточно. Скорость работы – как у смартфонов среднего уровня. Книги открываются за пару секунд. Эта же платформа применяется в большинстве современных ридеров PocketBook – даже флагманских.

Со встроенной памятью также паритет – ее в 618 и 629 по 8 ГБ. Этого по идее вполне достаточно, поскольку подобный объем вмещает тысяч десять книжек в формате FB2, а музыку сии модели не поддерживают.

PocketBook 629 Verse может работать с MicroSD объемом до 128 ГБ. Такой запас памяти может пригодиться для хранения тяжелых PDF-файлов. Для сравнения: PocketBook 618 Basic Lux 4 поддерживает MicroSD вместимостью лишь до 32 ГБ. 

PocketBook

О программном обеспечении

Чем любопытны ридеры PocketBook – во всех моделях, что бюджетных, что флагманских, применяется одна и та же прошивка на основе Linux. Причем именно флагманского уровня. Хороший бонус покупателям недорогих читалок: в программном плане они получают ровно то же, что и владельцы устройств за два-три десятка тысяч рублей. 

В софте реализована масса фирменных покетбуковских фишек. Например, доставка книг в ридер без провода по Wi-Fi через электронную почту и Dropbox. Фирменное облако PocketBook Cloud для быстрой синхронизации книг и позиций чтения между разными гаджетами. Словари для перевода выделенных в тексте пальцем слов. Также предусмотрено большое количество настроек для текста: шрифты, поля, отступыё. Ну и, конечно, тотальная всеядность: ридеры PocketBook вне зависимости от модели способны открывать более 20 форматов книг, включая даже амазоновские. Различий в программной части между PocketBook 618 Basic Lux 4 и PocketBook 629 Verse нет.

Об аккумуляторах и подзарядке

Оценивать автономную работу ридеров с точностью до дня сложно – такие устройства работают около месяца при условии чтения по паре часов в день. Поэтому мы не можем со всей уверенностью сказать, насколько PocketBook 629 Verse автономнее, чем PocketBook 618 Basic Lux 4. Но разница определенно есть: у первого ридера батарея на 1 500 мАч, у второго – на 1 300. Рискнем предположить, что 618 «проживет» без подзарядки на 3-4 денька меньше. Но это не точно. Да и неважно. И тот, и другой ридеры весьма независимы от розеток. И, кстати, благодарить за это стоит не только экономичный E Ink, но и ОС Linux – Android-ридеры с такими же дисплеями E Ink «живут» меньше.

Чуть большая емкость батареи – не единственное преимущество 629. Он также выигрывает за счет более современного разъема, а именно USB-C. Владельцу 618 придется иметь дело с устаревшим MicroUSB. С другой стороны, эта проблема не так уж существенна: заряжать ридер нужно редко, а книги в него можно передавать не по кабелю, а по Wi-Fi.

PocketBook

Итого

Для начала давайте рассмотрим таблицу, в которой мы свели все характеристики протестированных ридеров:

PocketBook

Именно как устройство для чтения электронных книг обе модели хороши. У них продуманный софт, отличные экраны, есть два варианта управления (сенсорный экран + кнопки). И, думается, реши человек сэкономить и приобрести PocketBook 618 Basic Lux 4 – он вряд ли будет разочарован. Но! Нам кажется, что лучше достать те самые 2 тысячи рублей и отдать предпочтение PocketBook 629 Verse. Тут и подсветка интереснее, и с картами памяти все получше. Плюс батарея, плюс USB Type-C… Ну и дизайн, конечно. Это просто более современное устройство. Видно, что 618 сделали на основе старых моделей (де-факто это 617 + новый софт + тачскрин), а 629 создали с нуля. 

С другой стороны: 2 тысячи рублей – это карта памяти и чехол. Получается, что на одной чаше весов – PocketBook 629 Verse, а на другой – PocketBook 618 Basic Lux 4 и эти два аксессуара. Есть повод задуматься. 

Общий вывод таков. В плане софта и дизайна (речь о 629, конечно) они вообще не отличаются от флагманов, а во всем остальном демонстрируют соответствующий своему классу уровень. И даже более того: некоторые ридеры за 14-15 тысяч до сих пор оснащаются древними экранами с разрешением 800 х 600. PocketBook, к счастью, такого не допускает.
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