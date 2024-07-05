Какая электронная книга лучше? Сравниваем недорогие ридеры PocketBook 618 Basic Lux 4 и PocketBook 629 Verse

О конструкции и дизайне

Об управлении

Об экранах и подсветке

О железе и памяти

О программном обеспечении

Об аккумуляторах и подзарядке

Итого

За последние полгода на iGuides.ru вышла пара обзоров ридеров PocketBook. Первый посвящен PocketBook 634 Verse Pro, продвинутой 6-дюймовой модели с защитой от воды. Во втором рассматривается PocketBook 734C InkPad Color 2, модель с большим цветным экраном. Это флагманские устройства со всеми вытекающими – включая цены: первое стоит 19 990, второе – 34 990.Однако у PocketBook есть и заметно более доступные читалки – при желании получится уложиться в 14 тысяч рублей. Или в 16. Речь о моделях PocketBook 618 Basic Lux 4 и PocketBook 629 Verse соответственно. Это одни из самых доступных ридеров от крупных брендов на российском рынке. Дешевле – только «китайский китай», уходящий корнями в прошлое десятилетие и буквально сотканный из компромиссов. У PocketBook, напротив, компромиссы являются редкостью – при тестировании 634 и 743C мы их вообще не заметили. Может, и «бюджетники» компании столь же удачны? Разберемся. А еще – выясним, есть ли принципиальные различия между моделями 618 и 629. Разница в цене между ними не большая, 2 тысячи рублей, и хочется понять, есть ли смысл брать более дорогой ридер.В плане практичности и симпатичности корпуса PocketBook 629 Verse определенно лидирует. В этой модели реализован новый дизайн-код PocketBook – плоские боковые грани, рифленая задняя панель, скошенные нижние уголки корпуса. Выглядит свежо, практически не грязнится, отличается компактностью. Плюс симпатичный голубой цвет (хотя существует и черный вариант). Кажется, примерно так и должна выглядеть эталонная электронная книга 2024 года.PocketBook 618 Basic Lux 4 не столь современен: этот дизайн применяется в ридерах компании с 2016 года. Точно так же выглядели модели 616 и 617. При этом нельзя сказать, что устройство неприятно взгляду. Оно вполне нормальное. Другое дело, что сравнения с моделью 629 оно… ну не то что не выдерживает, но смотрится на ее фоне достаточно бледно.Плюс ко всему 618 несколько крупнее своего опонента при аналогичной диагонали экрана (6 дюймов) и порой грязнится – из-за прорезиненного покрытия типа софт-тач. С другой стороны, кому-то этот приятный на ощупь бархатистый материал может понравиться больше, чем твердый пластик, который применяется в PocketBook 629 Verse.Чем PocketBook 618 Basic Lux 4 берет – так это небольшим весом: 155 г против 186 г у коллеги по модельному ряду. Не сказать, что разница остро чувствуется. Но при продолжительном чтении с ридера в полусогнутой в руке она может дать о себе знать. Справедливости ради: PocketBook 629 Verse весит несколько больше, так как внутри у этой модели находится стальная рама. Она повышает жесткость корпуса на кручение и, как следствие, делает ридер прочнее. Тут уж сами решайте, что важнее, – повышенная надежность или меньший вес. Обе плюшки вполне себе полезные.По дизайну итоги простые: PocketBook 629 Verse современнее и красивее, но кое-какие козыри есть и у младшей модели. Тем не менее мы без особых колебаний отдаем «золото» старшей.В этой «дисциплине» PocketBook 618 Basic Lux 4 отыгрывается – за счет более крупных физических клавиш перелистывания страниц и выхода на главный экран. Они больше раза в три – и оттого, конечно, удобнее.Нельзя сказать, что кнопки очень уж важны в ридерах с сенсорными экранами. И тем не менее: есть люди, которым нравится именно старая добрая механика с тактильной отдачей. И для них 618 будет интереснее.Что касается реализации сенсорных экранов, то она совершенно одинакова. Чувствительность и там, и там высокая, мультитач поддерживается обоими устройствами. Упоминаем этот момент по той причине, что в некоторых сенсорных ридерах эта, казалось бы, совершенно базовая фишка отсутствует.Сравнивать сами дисплеи смысла нет – они абсолютно одинаковые качественные. В ридерах некоторых брендов применяется отбраковка – экраны E Ink с пятнышками, сероватые и так далее. PocketBook в использовании подобного неликвида никогда замечена не была, и герои этого обзора тоже получили отличные дисплеи.Характеристики у них такие: технология – E Ink Carta, диагональ – 6 дюймов, разрешение – 1024 х 758 точек (212 ppi), палитра – 16 градаций серого. На практике имеем дисплеи со светлым фоном и контрастными темными буквами – то, что, собственно, и нужно от качественного устройства для чтения электронных книг. Чего-то большего тут не скажешь. Ну, кроме того, что читать с обоих устройств весьма приятно и комфортно.Подсветка интереснее реализована в PocketBook 629 Verse. Здесь есть регулировка цветовой температуры: свет может быть белым, желтым, оранжевым. При чтении перед сном правильнее выбирать «тёплые» варианты подсветки. Плюс при желтом свете экран напоминает старые книги – выглядит прикольно. В общем, 629 в плане подсветки более крут и наворочен, чем PocketBook 618 Basic Lux 4, который может освещать экран только белым светом.Аппаратная платформа у ридеров одинаковая – процессор с парой ядер и 512 МБ оперативки. Учитывая, что здесь не вездесущий Android, а нетребовательный к ресурсам железа Linux, этого вполне достаточно. Скорость работы – как у смартфонов среднего уровня. Книги открываются за пару секунд. Эта же платформа применяется в большинстве современных ридеров PocketBook – даже флагманских.Со встроенной памятью также паритет – ее в 618 и 629 по 8 ГБ. Этого по идее вполне достаточно, поскольку подобный объем вмещает тысяч десять книжек в формате FB2, а музыку сии модели не поддерживают.PocketBook 629 Verse может работать с MicroSD объемом до 128 ГБ. Такой запас памяти может пригодиться для хранения тяжелых PDF-файлов. Для сравнения: PocketBook 618 Basic Lux 4 поддерживает MicroSD вместимостью лишь до 32 ГБ.Чем любопытны ридеры PocketBook – во всех моделях, что бюджетных, что флагманских, применяется одна и та же прошивка на основе Linux. Причем именно флагманского уровня. Хороший бонус покупателям недорогих читалок: в программном плане они получают ровно то же, что и владельцы устройств за два-три десятка тысяч рублей.В софте реализована масса фирменных покетбуковских фишек. Например, доставка книг в ридер без провода по Wi-Fi через электронную почту и Dropbox. Фирменное облако PocketBook Cloud для быстрой синхронизации книг и позиций чтения между разными гаджетами. Словари для перевода выделенных в тексте пальцем слов. Также предусмотрено большое количество настроек для текста: шрифты, поля, отступыё. Ну и, конечно, тотальная всеядность: ридеры PocketBook вне зависимости от модели способны открывать более 20 форматов книг, включая даже амазоновские. Различий в программной части между PocketBook 618 Basic Lux 4 и PocketBook 629 Verse нет.Оценивать автономную работу ридеров с точностью до дня сложно – такие устройства работают около месяца при условии чтения по паре часов в день. Поэтому мы не можем со всей уверенностью сказать, насколько PocketBook 629 Verse автономнее, чем PocketBook 618 Basic Lux 4. Но разница определенно есть: у первого ридера батарея на 1 500 мАч, у второго – на 1 300. Рискнем предположить, что 618 «проживет» без подзарядки на 3-4 денька меньше. Но это не точно. Да и неважно. И тот, и другой ридеры весьма независимы от розеток. И, кстати, благодарить за это стоит не только экономичный E Ink, но и ОС Linux – Android-ридеры с такими же дисплеями E Ink «живут» меньше.Чуть большая емкость батареи – не единственное преимущество 629. Он также выигрывает за счет более современного разъема, а именно USB-C. Владельцу 618 придется иметь дело с устаревшим MicroUSB. С другой стороны, эта проблема не так уж существенна: заряжать ридер нужно редко, а книги в него можно передавать не по кабелю, а по Wi-Fi.Для начала давайте рассмотрим таблицу, в которой мы свели все характеристики протестированных ридеров:Именно как устройство для чтения электронных книг обе модели хороши. У них продуманный софт, отличные экраны, есть два варианта управления (сенсорный экран + кнопки). И, думается, реши человек сэкономить и приобрести PocketBook 618 Basic Lux 4 – он вряд ли будет разочарован. Но! Нам кажется, что лучше достать те самые 2 тысячи рублей и отдать предпочтение PocketBook 629 Verse. Тут и подсветка интереснее, и с картами памяти все получше. Плюс батарея, плюс USB Type-C… Ну и дизайн, конечно. Это просто более современное устройство. Видно, что 618 сделали на основе старых моделей (де-факто это 617 + новый софт + тачскрин), а 629 создали с нуля.С другой стороны: 2 тысячи рублей – это карта памяти и чехол. Получается, что на одной чаше весов – PocketBook 629 Verse, а на другой – PocketBook 618 Basic Lux 4 и эти два аксессуара. Есть повод задуматься.Общий вывод таков. В плане софта и дизайна (речь о 629, конечно) они вообще не отличаются от флагманов, а во всем остальном демонстрируют соответствующий своему классу уровень. И даже более того: некоторые ридеры за 14-15 тысяч до сих пор оснащаются древними экранами с разрешением 800 х 600. PocketBook, к счастью, такого не допускает.