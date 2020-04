Выход на прилавки консолей следующего поколения от Sony и Microsoft уже не за горами. Мы уже знаем большинство характеристик и если в ближайшее время ничего не изменится, то они окажутся на прилавках в конце этого года, прямиком в предпраздничный сезон. Немного поразмышляв о том, чтобы мне хотелось от новых устройств я сформировал вполне адекватный список требований, которым хотелось бы с вами поделиться и обсудить.



Тотальный кроссплей

Адекватный стриминг

Обратная совместимость

Сохранение текущей ценовой политики на игры

Быстрая загрузка

Революция подписок

В конце 2020 года необходимо забыть про платформенные войны. Во всех играх с многопользовательским режимом, при условии, что это не эксклюзив, должен присутствовать кроссплей с другими поддерживаемыми платформами. Кака минимум, в 2021 кроссплатформенный мультиплеер должен стать отраслевым стандартом в индустрии видеоигр.Сначала всем показала Epic Games со своей Fortnite, что межплатформенный режим без каких-либо проблем возможен не только между ПК и консолями, а также между мобильными устройствами. Сейчас практически то же самое демонстрирует Call of Duty Warzone, которая позволяет совместно играть с друзьями без оглядки на принадлежность к тому или иному «лагерю».Игровой стриминг набрал огромный вес в индустрии онлайн-развлечений. Топовых стримеров смотрят сотни тысяч зрителей в прямом эфире. Консоли следующего поколения просто обязаны уметь создавать адекватные трансляции, как минимум, в Full HD со стабильным FPS без необходимости в стороннем оборудовании.Помимо этого, у PlayStation 5 и Xbox Series X должна присутствовать возможность выбора популярной площадки, будь то YouTube, Twitch, Mixer или Facebook. Это по большей части камень в огород Microsoft, которая владеет «миксером» и старается поднять онлайн-аудиторию своего продукта, ограничивая пользователей в выборе других платформ для стримов.В этом пункте передаю «привет» Sony, поскольку Фил Спенсер уже заявил поддержку максимальной обратной совместимости не только для игр, но и для аксессуаров. Таким образом на Xbox Series X можно будет поиграть в игры Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox.Марк Черни из Sony во время презентации характеристик PS5 вскользь упоминал о наличии поддержки обратной совместимости, но из того, что мы знаем — это будет возможность запуска наиболее популярных проектов. Судя по всему, компания будет расширять каталог постепенно. На старте хочется получить доступ ко всем играм PS4 из своей библиотеки, которые были ранее приобретены.Сохранение ценовой политики игр на актуальном уровне — наиболее сложный и желаемый момент. Нестабильность курса валют может сыграть злую шутку и мы увидим очередное повышение цен. В идеале хотелось бы, чтобы производители сохранили цены текущего поколения для игр следующего.Надеюсь, что в конечном итоге мы получим адекватную ценовую политику с прозрачным ранжированием цен. В идеале, как я упоминал выше, хотелось бы увидеть сохранения текущих позиций на уровне «новый релиз AAA» за 3 999 рублей. Microsoft обещала игрокам, что все игры, которые выйдут в ближайшие несколько лет на Xbox Series X не обойдутся без версий для Xbox One. В таким сценарии унифицированная стоимость выглядит вполне логично.Обе компании уже заявили наличие SSD в своих консолях следующего поколения. Стоит отметить, что Sony делает особую ставку на свой сверхбыстрый твердотельный накопитель в системе PS5. Таким образом Xbox и PlayStation значительно поднимут скорость загрузки игр.На мой взгляд, это один из наиболее ожидаемых параметров, поскольку ожидать загрузку уровня по минуте и дольше мало кому может показаться приятным времяпрепровождением. Надеюсь, что разработчики по максимуму раскроют особенности SSD новых систем.В этом разделе хотелось бы швырнуть огромный булыжник в огород Sony, потому что у Microsoft с подписками всё в порядке. Сейчас у владельцев Xbox имеется возможность использовать пакетный сервис Game Pass Ultimate, которая за вполне адекватную стоимость предоставляет доступ к каталогу из 100 актуальных игр и позволяет играть в многопользовательский режим.PlayStation Plus от Sony безнадежно устарела уже несколько лет назад и компании нужно что-то срочно менять. За 499 рублей в месяц PS+ предоставляет доступ к многопользовательским режимам, а также две игры бесплатно, которые зачастую не вызывают особого интереса.