С 30 марта по 3 апреля в России объявлена неделя выходных. Согласно указу президента РФ, эти дни для россиян являются нерабочими, но будут оплачиваться работодателями без снижения заработной платы.
Неделя отдыха не распространяется на непрерывно действующие организаций, больницы и аптеки, а также компании, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, выходных не будет у работников, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС, и «в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения». Также не уходят на каникулы организации, которые заняты неотложными ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами.
Магазины, торгующие электроникой, и салоны сотовых операторов формально попадают под действие указа, однако почти все они продолжат работать с 30 марта по 3 апреля.
Вот так, например, обосновывает возможность работать в неделю выходных объединённая компания «М.Видео | Эльдорадо»:
Сети «М.Видео» и «Эльдорадо» продолжают на следующей неделе работать в обычном режиме: магазины обоих брендов будут открыты с соблюдением всех правил безопасности и дезинфекции, мы принимаем интернет-заказы и будем осуществлять доставки.
Мы внимательно относимся к здоровью и безопасности наших покупателей, поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, предлагаем покупателям заказывать технику на сайте и в приложении получать их с доставкой на дом, оплачивать заказы онлайн или бесконтактно курьеру. Мы предлагаем бесплатную доставку для покупок от 2 990 рублей — это больше 90% наших заказов. Мы видим рост спроса на онлайн-покупки и по мере необходимости наращиваем ресурсы клиентской доставки.
Мы также тщательно следим за санитарными мерами в магазинах и на других объектах, наши сотрудники регулярно измеряют температуру, дезинфицируют руки, мы проводим дополнительную уборку и дезинфекцию в торговом зале, включая всю выставленную технику.
Сеть «Связной», наоборот, решила временно закрыть свои торговые точки. При этом интернет-магазин svyaznoy.ru продолжит работать в обычном режиме:
Временное закрытие магазинов в торговых центрах не лишит покупателей возможности выбрать и приобрести смартфоны, бытовую технику и другие товары, а также осуществлять денежные переводы и прочие платежи. Все это можно сделать в нашем интернет-магазине.
Также будут закрыты магазины всех ритейлеров и сотовых операторов в торговых центрах, если администрации ТЦ примут решение о приостановке работы заведений. Запрет на работу ТЦ не установлен на законодательном уровне, хотя власти Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других регионов уже ограничили работу кинотеатров, развлекательных центров, кафе, ресторанов, парков, магазинов одежды и организаций детского досуга.
Неделя отдыха вводится из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. По состоянию на 27 марта заражено 1036 россиян, 3 человека умерли от осложнений, 45 излечены.
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