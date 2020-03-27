Сети «М.Видео» и «Эльдорадо» продолжают на следующей неделе работать в обычном режиме: магазины обоих брендов будут открыты с соблюдением всех правил безопасности и дезинфекции, мы принимаем интернет-заказы и будем осуществлять доставки.



Мы внимательно относимся к здоровью и безопасности наших покупателей, поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, предлагаем покупателям заказывать технику на сайте и в приложении получать их с доставкой на дом, оплачивать заказы онлайн или бесконтактно курьеру. Мы предлагаем бесплатную доставку для покупок от 2 990 рублей — это больше 90% наших заказов. Мы видим рост спроса на онлайн-покупки и по мере необходимости наращиваем ресурсы клиентской доставки.



Мы также тщательно следим за санитарными мерами в магазинах и на других объектах, наши сотрудники регулярно измеряют температуру, дезинфицируют руки, мы проводим дополнительную уборку и дезинфекцию в торговом зале, включая всю выставленную технику.

Временное закрытие магазинов в торговых центрах не лишит покупателей возможности выбрать и приобрести смартфоны, бытовую технику и другие товары, а также осуществлять денежные переводы и прочие платежи. Все это можно сделать в нашем интернет-магазине.







С 30 марта по 3 апреля в России объявлена неделя выходных. Согласно указу президента РФ, эти дни для россиян являются нерабочими, но будут оплачиваться работодателями без снижения заработной платы.Неделя отдыха не распространяется на непрерывно действующие организаций, больницы и аптеки, а также компании, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Кроме того, выходных не будет у работников, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС, и «в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения». Также не уходят на каникулы организации, которые заняты неотложными ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами.Магазины, торгующие электроникой, и салоны сотовых операторов формально попадают под действие указа, однако почти все они продолжат работать с 30 марта по 3 апреля.Вот так, например, обосновывает возможность работать в неделю выходных объединённая компания «М.Видео | Эльдорадо»:Сеть «Связной», наоборот, решила временно закрыть свои торговые точки. При этом интернет-магазин svyaznoy.ru продолжит работать в обычном режиме:Также будут закрыты магазины всех ритейлеров и сотовых операторов в торговых центрах, если администрации ТЦ примут решение о приостановке работы заведений. Запрет на работу ТЦ не установлен на законодательном уровне, хотя власти Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других регионов уже ограничили работу кинотеатров, развлекательных центров, кафе, ресторанов, парков, магазинов одежды и организаций детского досуга.Неделя отдыха вводится из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. По состоянию на 27 марта заражено 1036 россиян, 3 человека умерли от осложнений, 45 излечены.