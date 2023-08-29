Какие модели iPhone останутся в продаже после сентябрьской презентации

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iPhone SE — от $429 за 64 ГБ;

iPhone 13 mini — от $549 за 128 ГБ;

iPhone 14 — от $699 за 128 ГБ;

iPhone 14 Plus — от $799 за 128 ГБ;

iPhone 15 — от $799 за 128 ГБ;

iPhone 15 Plus — от $899 за 128 ГБ;

iPhone 15 Pro — от $1099 за 256 ГБ;

iPhone 15 Pro Max/Ultra — от $1299 за 256 ГБ.

В преддверии скорого анонса новых смартфонов Apple решили разобрать, какие устройства компания снимет с продажи сразу же после окончания мероприятия.Учитывая практику прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что первыми «под нож» пойдут iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Apple всегда избавлялась от прошлогодних топов, чтобы не искушать наиболее денежных покупателей, да и наличие сразу четырёх моделей «Pro» на сайте может ввести пользователей в некоторое заблуждение.Обычный iPhone 14 и iPhone 14 Plus упадут в цене в среднем на $100, но их продолжат выпускать в качестве более доступной альтернативы iPhone 15 и iPhone 15 Plus.Также компания может снять с продажи базовый iPhone 13, оставив на сайте только его мини-версию. Так у пользователей будет больше выбора между четырьмя различными диагоналями — от 4,7 до 6,7 дюймов. Отдельно стоит упомянуть и устаревший в дизайне iPhone SE, от которого Apple не собирается отказываться.Вот что мы можем получить в итоге: