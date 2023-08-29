Какие модели iPhone останутся в продаже после сентябрьской презентации

Фархад
iPhone pro

В преддверии скорого анонса новых смартфонов Apple решили разобрать, какие устройства компания снимет с продажи сразу же после окончания мероприятия.

Учитывая практику прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что первыми «под нож» пойдут iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Apple всегда избавлялась от прошлогодних топов, чтобы не искушать наиболее денежных покупателей, да и наличие сразу четырёх моделей «Pro» на сайте может ввести пользователей в некоторое заблуждение.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Обычный iPhone 14 и iPhone 14 Plus упадут в цене в среднем на $100, но их продолжат выпускать в качестве более доступной альтернативы iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Также компания может снять с продажи базовый iPhone 13, оставив на сайте только его мини-версию. Так у пользователей будет больше выбора между четырьмя различными диагоналями — от 4,7 до 6,7 дюймов. Отдельно стоит упомянуть и устаревший в дизайне iPhone SE, от которого Apple не собирается отказываться.

Вот что мы можем получить в итоге:
  • iPhone SE — от $429 за 64 ГБ;
  • iPhone 13 mini — от $549 за 128 ГБ;
  • iPhone 14 — от $699 за 128 ГБ;
  • iPhone 14 Plus — от $799 за 128 ГБ;
  • iPhone 15 — от $799 за 128 ГБ;
  • iPhone 15 Plus — от $899 за 128 ГБ;
  • iPhone 15 Pro — от $1099 за 256 ГБ;
  • iPhone 15 Pro Max/Ultra — от $1299 за 256 ГБ.
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Названа основная причина, по которой все захотят купить iPhone 15 Ultra
iPhone 15 Ultra и Galaxy S24 Ultra ещё даже не вышли, но их уже активно сравнивают в сети
Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4861
tellurian
МТС уже открыл продажу сертификатов на 15 модель. Интересно, сколько купят и сколько МТС заработает на %. :)
Сегодня в 10:13
#
tellurian
+4861
tellurian
Учитывая практику прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что первыми «под нож» пойдут iPhone 14 и iPhone 14 Pro Max. (с)
Про забыли дописать
Сегодня в 10:14
#