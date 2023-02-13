Какие сюрпризы бывают у смартфонов, предназначенных для Китая

Некоторые производители выпускают одну и ту же модель смартфона в разных версиях — для Китая и на международный рынок. Первый вариант, как правило, дешевле, поэтому выглядит более привлекательным.Китайские варианты смартфонов продаются на AliExpress, а с внедрением параллельного импорта они начали появляться и в обычных магазинах. Разница в цене может быть очень весомой (иногда до двух раз), но сэкономив вы можете получить определённые проблемы, часть из которых решаема, а с другими придётся смириться.Почему китайские смартфоны дешёвые? Они производятся огромными партиями (потому что рынок сбыта гораздо больше, чем в других странах), затраты на их разработку и производство ниже. Некоторые модели могут выпускаться в сотрудничестве с местными брендами (например, Tencent), тем могут взять на себя часть производственных затрат, попросив производителя предустановить определённые приложения. Удешевление также может достигаться использованием менее продвинутых комплектующих и более простой упаковкой.Обычно смартфонах, которые предназначаются для Китая, установлена китайская прошивка, к которой власти страны предъявляют цензурные требования. В ней меньше языков локализации, нет сервисов Google (в том числе YouTube, «Google Карт», «Google Фото» и Play Маркета) и нет возможности установить запрещённые приложения. Далеко не факт, что даже на глобальной версии прошивки будут установлены приложения Google или что у вас получится добавить их. Ограничения могут быть слишком серьёзными, чтобы их получилось устранить перепрошивкой. Продавец может установить глобальную версию прошивки, но это не так просто — требуется глубокое вмешательство в систему, вплоть до удаления IMEI с последующим восстановлением. Все эти операции негативно сказываются на стабильности работы аппарата в дальнейшем из-за небольших аппаратных различий китайской и глобальной версий смартфонов.Баги могут быть разными, в том числе сложно выявляемыми и неизлечимыми. Смартфон может по необъяснимой причине расходовать заряд аккумулятора в состоянии покоя, а анализ активности приложений не выявит, какое из них излишне прожорливо. Энергия может расходоваться модулем связи, который работает с завышенной мощностью, или, наоборот, мощности ему не хватает и он всё время старается усилить сигнал. Заменой операционной системы тут не обойтись, требуется менять микропрограмму в контроллерах, а это не получится сделать ни в домашних условиях, ни в сервисном центре.Начинка у смартфонов, предназначенных для разных рынков, может отличаться. Где-то поставят более медленную память, где-то более слабую модификацию процессора, где-то обрезанный модуль сотовой связи. Глобальная прошивка не всегда способна корректно работать на устройстве, для которого она не предназначена. Кроме того, велик шанс того, что смартфон не будет видеть обновления по мере их выпуска, их придётся скачивать и устанавливать вручную.Отличить китайскую версию от глобальной не всегда просто, обозначения в описаниях моделей могут только запутать. Например, Global Version на странице товара может означать глобальную версию товара, а Global ROM — китайскую версию, но с прошивкой, которая была заменена на глобальную. Догадаться невозможно, если не знаешь об этом заранее. Именно поэтому при выборе смартфона стоит заранее изучить отзывы, в которых может содержаться информация об отличиях разных версий одной и той же модели. Наверняка встречаются китайские модификации, которые даже чем-то лучше глобальных, но это можно выяснить только опытным путём.