iPhone Apple

Каким будет iPhone 14 Pro? Дизайнер показал прототип на основе утечек

Денис
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Инсайдер Джон Просел опубликовал рендеры iPhone 14 Pro на основе имеющихся данных о нем. Рисунки продемонстрированы на канале Front Page Tech. 
Главное изменение — отказ от челки. Вместо нее возле верхней грани рамки расположатся два выреза — под камеру True Depth, фронталку и динамик. 
Также смартфон станет более высоким. Есть вероятность, что Apple увеличит диагональ или даже изменит пропорции дисплея. 


Задняя панель также претерпит изменения. Прежде всего, блок камеры увеличится. Все из-за того, что смартфон будет оснащен новыми камерами. Главный модуль получит разрешение 48 МП, это позволит создавать более детализированные снимки, а также снимать видео в 8К. 

Презентация ожидается в сентября. На ней же Apple должна показать следующее поколение Apple Watch. Ранее был также составлен рендер устройства на основе утечек. 
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Комментарии

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+3534
st00p1dm0nkey
И что не приложили иллюстраций? Типа погугли?
47 минут назад
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