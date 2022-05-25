Каким будет iPhone 14 Pro? Дизайнер показал прототип на основе утечек

Инсайдер Джон Просел опубликовал рендеры iPhone 14 Pro на основе имеющихся данных о нем. Рисунки продемонстрированы на канале Front Page Tech.
Также смартфон станет более высоким. Есть вероятность, что Apple увеличит диагональ или даже изменит пропорции дисплея.
Задняя панель также претерпит изменения. Прежде всего, блок камеры увеличится. Все из-за того, что смартфон будет оснащен новыми камерами. Главный модуль получит разрешение 48 МП, это позволит создавать более детализированные снимки, а также снимать видео в 8К.
Презентация ожидается в сентября. На ней же Apple должна показать следующее поколение Apple Watch. Ранее был также составлен рендер устройства на основе утечек.