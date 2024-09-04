Каким будет самый дорогой iPhone 16 Pro

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В преддверии скорой презентации новых смартфонов Apple в сети всё чаще обсуждают потенциальное увеличение объёма памяти в топовых моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Собрали все инсайды относительно этих изменений.Ещё в январе в сети появилась информация, что iPhone 16 Pro и Pro Max в топовой конфигурации получат удвоенный максимальный объём памяти в 2 ТБ. Это предположение связано с переходом Apple на флэш-память Quad-Level Cell (QLC) NAND. Она позволяет устанавливать больше памяти в меньшее пространство, параллельно снижая затраты по сравнению с текущей версией Triple-Level Cell (TLC) NAND.Вдобавок увеличение объёма накопителя до 2 ТБ в топе — вполне логичный шаг на фоне очередных улучшений камер смартфонов. По слухам, новая сверхширокоугольная камера сможет снимать в разрешении 48 Мп и в формате ProRaw. Такие снимки занимают гораздо больше места, чем обычные HEIF. Кроме того, Apple может представить новый формат изображений под названием JPEG-XL, который также приведёт к увеличению размера файлов. Ещё одно ожидаемое нововведение — возможность снимать видео в 3K со скоростью 120 кадров в секунду с Dolby Vision. Всё это делает увеличение объёма хранилища более необходимой мерой.С другой стороны, первые слухи о выпуске iPhone на 2 ТБ появились ещё до релиза iPhone 14 Pro, но смартфоны по-прежнему доступны только с 1 ТБ памяти.Также отметим, что iPhone с объёмом памяти в 2 ТБ может преодолеть отметку в $2 тысячи. А насколько эти инсайды окажутся правдивыми, мы узнаем уже на следующей неделе. Напомним презентация Apple It's Glowtime состоится в понедельник, 9 сентября.