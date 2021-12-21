iMac на 27 дюйма получит экран с матрицей типа miniLED. Об этом сообщает DigiTimes.

Таким образом, он будет отличаться от 24-дюймовой версии не только диагональю дисплея, но и типом матрицы. Напомним, в этом году вышла обновленная версия iMac с дисплеем типа LCD.

Это значит, что на 27-дюймовой модели цвета будут более насыщенными. Напомним, технология miniLED позволяет подсвечивать только конкретные участки дисплея, у нее нет общей подсветки, как у LCD.

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что. Apple выпустит четыре устройства Mac в следующем году: доступный MacBook Pro, более крупный и мощный iMac, MacBook Air в новом дизайне и Mac mini.

Также тайваньское издание Commercial Times опубликовала подробности о следующем процессоре семейства Apple Silicon и планах компании из Купертино на ближайшее будущее. По имеющимся данным, процессор M2 будет выпущен во второй половине 2022 года. Возможно, на нем будет работать и iMac 27.





