

Каким должен быть смартфон среднего класса? 25-35 тысяч рублей — это явно не тот ценовой уровень, в котором мы ожидаем увидеть инновации. При этом, сегмент не самый доступный, и хотелось бы, чтобы смартфон предлагал достойные характеристики, имел стильный дизайн и неплохую камеру.



К нам на обзор попал Каким должен быть смартфон среднего класса? 25-35 тысяч рублей — это явно не тот ценовой уровень, в котором мы ожидаем увидеть инновации. При этом, сегмент не самый доступный, и хотелось бы, чтобы смартфон предлагал достойные характеристики, имел стильный дизайн и неплохую камеру.К нам на обзор попал POCO M4 Pro . Это преемник POCO M4 Pro 5G 2021 года выпуска. Он получил более мощный процессор (MediaTek Helio G96 против Dimensity 810, главный модуль основной камеры с более высоким разрешением (64 МП против 50 МП) и AMOLED-экран. Посмотрим, на что он способен.

Коробка и комплектация



В коробке желтого цвета из плотного картона, помимо смартфона, вы найдете: прозрачный чехол, адаптер питания на 33 Вт со сверхбыстрой зарядкой, провод USB-C, скрепку для извлечения сим-карты и документацию. Радует, что производитель не идет на поводу у трендов и не отказывается от комплектного блока для зарядки.

Дизайн



В 2020 году бренд POCO выпустил смартфон M3. Его особенностью было оригинальное оформление задней панели — в верхней части корпуса практически по всей ширине была расположена глянцевая подложка для модуля камеры и логотипа. Poco M4 Pro 5G 2021 года выпуска был преемником этой модели и получил схожий дизайн. M4 Pro также унаследовал отличительную черту линейки.



Только в этом случае вся задняя панель глянцевая, подложка выпирает над крышкой, чем привлекает внимание. Мне нравится, что в 2022 году, когда все модели плюс-минус одинаковые, производитель смартфонов пытается выделиться.



Тем не менее, бренд решил сочетать исключительные элементы дизайна с трендовыми. Вместе с этим смартфон получил безрамочный экран и каплевидный вырез. Больше всего мне нравятся острые боковые торцы — не знаю, почему, но тактильно для меня они приятнее, чем скругленные. Аналогичные элементы дизайна можно найти у последних поколений iPhone и Samsung Galaxy S.



Размеры смартфона стандартные для 2022 года. Диагональ экрана — 6,43 дюйма. Он легко помещается в руку, большим пальцем без проблем можно достать до любой части экрана. Для эффекта большей тонкости по бокам задняя панель скошена.







Разблокировка по биометрии осуществляется с помощью сканера отпечатка пальца. Тактильно найти его легко — он располагается чуть глубже, чем боковые торцы. Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой питания. Это ускоряет процесс — вы одновременно включаете экран и разблокируете смартфон.

Экран В коробке желтого цвета из плотного картона, помимо смартфона, вы найдете: прозрачный чехол, адаптер питания на 33 Вт со сверхбыстрой зарядкой, провод USB-C, скрепку для извлечения сим-карты и документацию. Радует, что производитель не идет на поводу у трендов и не отказывается от комплектного блока для зарядки.В 2020 году бренд POCO выпустил смартфон M3. Его особенностью было оригинальное оформление задней панели — в верхней части корпуса практически по всей ширине была расположена глянцевая подложка для модуля камеры и логотипа. Poco M4 Pro 5G 2021 года выпуска был преемником этой модели и получил схожий дизайн. M4 Pro также унаследовал отличительную черту линейки.Только в этом случае вся задняя панель глянцевая, подложка выпирает над крышкой, чем привлекает внимание. Мне нравится, что в 2022 году, когда все модели плюс-минус одинаковые, производитель смартфонов пытается выделиться.Тем не менее, бренд решил сочетать исключительные элементы дизайна с трендовыми. Вместе с этим смартфон получил безрамочный экран и каплевидный вырез. Больше всего мне нравятся острые боковые торцы — не знаю, почему, но тактильно для меня они приятнее, чем скругленные. Аналогичные элементы дизайна можно найти у последних поколений iPhone и Samsung Galaxy S.Размеры смартфона стандартные для 2022 года. Диагональ экрана — 6,43 дюйма. Он легко помещается в руку, большим пальцем без проблем можно достать до любой части экрана. Для эффекта большей тонкости по бокам задняя панель скошена.Разблокировка по биометрии осуществляется с помощью сканера отпечатка пальца. Тактильно найти его легко — он располагается чуть глубже, чем боковые торцы. Сканер отпечатка пальца совмещен с кнопкой питания. Это ускоряет процесс — вы одновременно включаете экран и разблокируете смартфон.









Забегая наперед, скажем, что экран POCO M4 Pro относится к плюсам смартфона. Он привлекателен сочетанием всех характеристик, которые хочется увидеть в смартфоне среднего класса.



Больше всего внимания привлекает частота обновления 90 Гц. При скроллинге меню или ленты новостей картинка кажется более плавной, чем обычно (на классическом дисплее 60 Гц). В играх, где поддерживается этот параметр, вы получите больше преимуществ — соперник быстрее появится на экране, и вы оперативнее нас реагируете должным образом.



Тип матрицы — AMOLED, разрешение — Full HD+. Первый параметр позволяет получить сочную картинку с высокой контрастностью и широким динамическим диапазоном, а второй — четкое изображение. Экран AMOLED — главное отличие новой модели от предшественника. С ним изображение становится эффектнее. В общем, дисплей соответствует всем требованиям к смартфону среднего класса в 2022 году.

Процессор и автономность





Камера



















Характеристики

Вес — 179,5 г

Экран — 6,43 дюйма, AMOLED, Full HD+

Процессор — MediaTek Helio G96

Оперативная память — 6 ГБ или 8 ГБ

Встроенная память — 128 ГБ или 256 ГБ

Аккумулятор — 5000 мАч

Зарядка — 30 Вт

Итог







Вдобавок хочу выделить сочетание стильного дизайна, приятной прошивки и достойной камеры. Визуально телефон смотрится свежо и современно, последняя версия MIUI плавная и удобная, приложение камеры одно из лучших на рынке, и с помощью него можно генерировать качественные снимки, которые нестыдно выложить в Инстаграм.



Купить POCO M4 Pro

Старт продаж - 2 марта POCO M4 Pro — классический смартфон среднего класса для 2022 года. В целом он может служить барометром нормы — аппарат не удивляет уникальными параметрами, но при этом все имеющиеся соответствуют минимальным требованиям, а телефон не разочаровал ни по одному из критериев (экран, дизайн, мощность, автономность, камера). Поэтому за 33 990 рублей он смотрится вполне достойно.Вдобавок хочу выделить сочетание стильного дизайна, приятной прошивки и достойной камеры. Визуально телефон смотрится свежо и современно, последняя версия MIUI плавная и удобная, приложение камеры одно из лучших на рынке, и с помощью него можно генерировать качественные снимки, которые нестыдно выложить в Инстаграм.







В смартфоне стоит процессор MediaTek Helio G96. С ним в Antutu он набирает 350 000 баллов. Это значит, что устройство без ограничений запускает требовательные игры, а приложения открываются моментально. Мы выбрали три требовательные игры — Fortnite, PUBG: Mobile и Call of Duty: Mobile. Все три открылись на максимальных настройках графики автоматически, троллинг в процессе гейминга не наблюдался. В этом плане смартфон получил прирост относительно предшественника. Он работал на чипе Dimensity 810 и показывал в Antutu аналогичные показатели.Объем оперативной памяти — 6 или 8 ГБ. Первый вариант — стандарт для 2022 года, второй — редкость для ценового уровня до 35 тысяч рублей. Объем флеши-накопителя — 128 или 256 ГБ. Прогресс на фоне предшественника (64 и 128 ГБ), 64 ГБ не хватает в 2022 году. Тип флеш-памяти — UFS 2.2.Емкость аккумулятора — 5000 мАч. Стандартное значение для 2022 года. При умеренной нагрузке (соцсети, браузер, музыка) смартфон работает в течение рабочего дня.Особенность аккумулятора — быстрая зарядка на 33 Вт. С ней смартфон восполняет энергию с нуля до 100% всего за 40 минут. Удобно, когда утром собираешься уходить из дома. Устройство можно не ставить на зарядку на ночь. Проснулся, воткнул кабель, пока собираешься, девайс восполнил энергию и стал готов к целому рабочему дню.Основная камера тройная, разрешение — 64+8+2 МП. Это главный модуль, ультраширокоугольный и датчик глубины резкости. Отноительно предшественника в смартфоне возросло количество сенсоров и увеличилось разрешение главного модуля — у предыдущей версии их было два с разрешением 50+8 МП.Если говорить в общем, то камера оптимальная за свою цену. Основной сенсор позволяет снимать в высоком разрешении, чтобы в постобработке можно было кадрировать фото без потери качества, с ультраширокоугольного модуля получаются снимки с высокой для таких камер резкостью и эффективной коррекцией дисторсии — по краям не появляется «эффект бочки», и пропорции объектов не искажаются.Понравился ночной режим. В нем камера снимает на длинной выдержке, получаются снимки с увеличенным динамическим диапазоном. На мой взгляд, по цветовой гамме ночные фотографии получаются естественными. Когда на ночную съемку только пошел тренд, на смартфонах стабильно можно было увидеть нетипично высокую резкость, чтобы показать возможность камеры. Теперь же бренды делают акцент на эстетику.Понравился интерфейс приложения камеры. Он простой, понятный и удобный. На панели режимов расположены четыре основных — профи, фото, видео, портрет. Другие размещены в папке «Еще» на той же панели. Там можно найти: ночной режим для съемки с длинной выдержкой, съемку в высоком разрешении на 64 МП для возможности кадрирования без потери качества, видеоклип - видео с ограничением по времени, панорама, сканер документов, замедление и таймлапс.Кнопки регулировки приближения расположены над панелью режимов и кнопкой спуска затвора. Это позволяет регулировать ее, держа смартфон одной рукой. На некоторых прошивках эти клавиши располагаются сбоку, и это прямо бесит — приходится задействовать вторую руку.