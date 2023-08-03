Какими будут AirPods 4 и что о них известно уже сейчас

Любимые многими беспроводные наушники Apple AirPods 3-го поколения вышли почти два года назад, а это значит, что компании пора бы их обновить. В этом материале собрали все инсайды относительно четвёртого поколения культовой TWS-гарнитуры.Начнём с внешнего вида. Дизайн оригинальных AirPods сохранялся на протяжении двух поколений, поэтому редизайн, представленный в третьем поколении в 2021 году, вероятно, сохранится и в четвёртой итерации наушников. Тем не менее Apple может прокачать их начинку и функции.Ключевым компонентом, который AirPods 4 смогут перенять из AirPods Pro 2, станет чип H2. Вкупе с новым звуковым драйвером с низким уровнем искажений и специальным усилителем он обеспечит более объёмное качество звука. ‌‌Также Apple может предложить улучшения для персонализированного пространственного аудио и более быстрое сопряжение/переключение между устройствами.Как известно, многие продукты Apple теперь оснащены Bluetooth 5.3, поэтому AirPods 4-го поколения, скорее всего, получат это нововведение. Bluetooth 5.3 обеспечит более быстрое и надёжное соединение с iPhone и Mac, а также продлит время автономной работы наушников на час по сравнению с AirPods 3.Ещё одно ожидаемое изменение — сенсорная регулировка громкости, как в AirPods Pro 2. Пока в базовых AirPods такой возможности не было, но с выходом четвёртого поколения это может измениться.Зарядный кейс с MagSafe также, вероятно, получит несколько улучшений для более глубокой интеграции с Локатором. Вполне вероятно, что в футляр AirPods 4 встроят динамик для более удобного поиска наушников. Вдобавок к встроенной мини-колонке, кейс может получить петлю для ремешка, которая также служит антенной для чипа U1.С большой долей вероятности, кейс AirPods 4-поколения можно будет заряжать от магнитной зарядки для Apple Watch, но также наушники получат долгожданный порт USB-C вместо устаревшего Lightning.Скорее всего, Apple выпустит AirPods 4-го поколения ближе к концу 2024 года, поскольку пока в сети не было каких-либо надёжных инсайдов относительно их выпуска в текущем году.