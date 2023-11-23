Какими будут AirPods Max 2 и когда они выйдут

AirPods Max — старейшая модель беспроводных наушников Apple, которые компания продаёт до сих пор. С момента их релиза прошло три года, и, возможно, уже скоро они получат обновление. Собрали все слухи и инсайды в этом материале относительно предполагаемых AirPods Max 2-го поколения.По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple представит новую версию AirPods Max в конце 2024 года, но масштабных изменений ждать не стоит. По его словам обновлённая версия станет «промежуточной», поскольку «настоящее» второе поколение наушников выйдет не раньше 2026 года.Главным изменением станет переход с порта Lightning на USB-C. В теории это позволит подключать наушники по кабелю USB-C — USB-C к ноутбукам и смартфонам.Ещё одно улучшение — использование Bluetooth 5.3 по аналогии с AirPods Pro 2, iPhone 15, Apple Watch и MacBook 2023 года. Так соединение будет более стабильным, а потребление энергии снизится.Больше всего все ждут новые цвета. По словам Гурмана, Apple выпустит новые AirPods Max в других расцветах, но пока неизвестно, в каких именно.Других серьезных изменений в AirPods Max 2024 года не ожидается, хотя планы Apple всегда могут измениться. Скорее всего, наушники не получат даже чип H2, который отвечает за «вычислительный звук» для улучшения качества музыки в AirPods Pro 2-го поколения, чип сверхширополосной связи U2 для точного поиска в приложении «Локатор» и обновлённый смарт-кейс, чтобы гарнитура отключалась автоматически.А чего вы ждёте от следующей версии AirPods Max?