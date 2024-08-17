Какими будут Apple Watch Series 10: дизайн, характеристики и сроки выхода новых часов

Фархад
AWSX

Уже через пару недель Apple проведёт ежегодную сентябрьскую презентацию, на которой, помимо смартфонов линейки iPhone 16, компания представит юбилейные Apple Watch Series 10. Ожидается, что они получат самое крупное изменение с момента выхода. Собрали всё, что известно о топовых смарт-часах Apple в этой статье.

Новые размеры

На фоне огромной популярности Apple Watch Ultra с их огромным экраном компания хочет увеличить размеры Apple Watch Series 10. По данным инсайдеров, новинка выйдет в двух размерах: 45 и 49 мм вместо привычных 41 и 45 мм. Маленькие часы теперь будут размером с прошлогодние большие, а мужские станут такими же, как Apple Watch Ultra.

Напомним, изначально Apple Watch выпускались в размерах 38 и 42 мм, поэтому если вы не обновлялись с Series 2/3, этот апгрейд будет очень ощутим.

Новый корпус

Помимо более крупных экранов, ещё одним изменением станет более тонкий корпус. Точные габариты пока неизвестны, но инсайдеры утверждают, что они будут значительно тоньше предыдущих моделей.

Новый чип с ИИ

Разумеется, Apple Watch Series 10 получат новый чип Apple S10. Есть вероятность, что производитель оснастит его ядрами Neural Engine для обработки задач ИИ. Скорее всего, на этих часах эксклюзивно будут доступны некоторые функции Apple Intelligence.

Новые датчики здоровья

По данным инсайдеров, в юбилейных часах появятся два новых датчика. Первый сможет обнаруживать гипертонию, а второй — апноэ во сне. Однако на релизе Apple может отказаться от внедрения этих функций, либо ограничить количество стран, в которых они будут доступны на старте.

Новый OLED-дисплей

Как мы знаем, Apple всегда стремится улучшить дисплеи во всех своих гаджетах, но без особого фанатизма. Скорее всего, Apple Watch Series 10 получат новые панели с технологией тонкоплёночных транзисторов (TFT) с низкими температурами поликристаллического оксида (LTPO). Эта технология обеспечит большую энергоэффективность дисплея, что позволит продлить время автономной работы часов.

Когда выйдут Apple Watch Series 10

Скорее всего, презентация новых iPhone и Apple Watch состоится уже 10 сентября, а в продажу все новинки поступят к 20 сентября.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+51
Gntlmn Mthfcng
Хотелось бы датчик давления и улучшенный датчик температуры. Еще бы стекло нормальное, все в царапинах на 7 серии сейчас. Сделали хотя б такое как на айфоне 15 pro. Ну время автономной работы бы немного увеличили и уменьшили толстенные рамки
Сегодня в 11:39
#
tellurian
+1661
tellurian Gntlmn Mthfcng
Берите стальную версию. Самая лучшая.
По поводу царапин всё индивидуально.
Носил 4 алюминий и 7 сталь — ни одной царапины на стекле. Продавал их и люди были довольны.
Датчик давления есть, но он для функций часов и отдельно не дает возможности показывать данные.
Хотя есть некоторые приложения, что показывают. Почитайте на 4пда.
Сегодня в 11:59
#
s_medik
+3441
s_medik tellurian
Случайно влепил вам минус, вместо плюса. Поменять разумеется уже нельзя.
Сегодня в 13:01
#
tellurian
+1661
tellurian s_medik
Бывает. Сам промахиваюсь!!!
2 часа назад в 13:44
#
s_medik
+3441
s_medik Gntlmn Mthfcng
Поддержу комментатора выше, уже 6 лет хожу со стальными частями, сначала Series 4, затем 8. Сколько раз я стукался прям дисплеем о косяки дверей, но на них ни царапины. Сапфировое стекло практически невозможно разбить и оставить на нем царапины.
Сегодня в 12:16
#
+1
люмпен2
Сейчас многие звонят через ватсап и телегу. Это им не запретишь делать. Эппл вочи уведомлений о звонках с мессенджеров не показывают. Недавно пользовался гелекси воч и там все работает. + зарядос на много дней. А эпплы — это так, муйня постная.
Сегодня в 11:49
#
tellurian
+1661
tellurian люмпен2
Почему-то производители приложений не задействуют этот функционал. Я не нашёл в чём причина.
Сегодня в 12:00
#
+1
люмпен2 tellurian
Это не производители. Не так давно самсунг тоже блокировал такого рода уведомления. Но сейчас все работает. Ведро впринципе позволяет вендорам настраивать такие вещи. Это вопрос ОС.
Сегодня в 12:19
#
tellurian
+1661
tellurian
10 сентября больше, чем через 3 недели 🙃
Сегодня в 12:00
#
kardigan
+3688
kardigan tellurian
Не важно. Это просто маркетинговый ход. Три недели это не очень долго по сравнению с третьим сентября!
Сегодня в 12:13
#