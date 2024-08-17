Какими будут Apple Watch Series 10: дизайн, характеристики и сроки выхода новых часов

Новые размеры

Новый корпус

Новый чип с ИИ

Новые датчики здоровья

Новый OLED-дисплей

Когда выйдут Apple Watch Series 10

Уже через пару недель Apple проведёт ежегодную сентябрьскую презентацию, на которой, помимо смартфонов линейки iPhone 16, компания представит юбилейные Apple Watch Series 10. Ожидается, что они получат самое крупное изменение с момента выхода. Собрали всё, что известно о топовых смарт-часах Apple в этой статье.На фоне огромной популярности Apple Watch Ultra с их огромным экраном компания хочет увеличить размеры Apple Watch Series 10. По данным инсайдеров, новинка выйдет в двух размерах: 45 и 49 мм вместо привычных 41 и 45 мм. Маленькие часы теперь будут размером с прошлогодние большие, а мужские станут такими же, как Apple Watch Ultra.Напомним, изначально Apple Watch выпускались в размерах 38 и 42 мм, поэтому если вы не обновлялись с Series 2/3, этот апгрейд будет очень ощутим.Помимо более крупных экранов, ещё одним изменением станет более тонкий корпус. Точные габариты пока неизвестны, но инсайдеры утверждают, что они будут значительно тоньше предыдущих моделей.Разумеется, Apple Watch Series 10 получат новый чип Apple S10. Есть вероятность, что производитель оснастит его ядрами Neural Engine для обработки задач ИИ. Скорее всего, на этих часах эксклюзивно будут доступны некоторые функции Apple Intelligence.По данным инсайдеров, в юбилейных часах появятся два новых датчика. Первый сможет обнаруживать гипертонию, а второй — апноэ во сне. Однако на релизе Apple может отказаться от внедрения этих функций, либо ограничить количество стран, в которых они будут доступны на старте.Как мы знаем, Apple всегда стремится улучшить дисплеи во всех своих гаджетах, но без особого фанатизма. Скорее всего, Apple Watch Series 10 получат новые панели с технологией тонкоплёночных транзисторов (TFT) с низкими температурами поликристаллического оксида (LTPO). Эта технология обеспечит большую энергоэффективность дисплея, что позволит продлить время автономной работы часов.Скорее всего, презентация новых iPhone и Apple Watch состоится уже 10 сентября, а в продажу все новинки поступят к 20 сентября.