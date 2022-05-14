Какой будет самая доступная новинка Apple в этом году?
Денис Марков —
Apple планирует выпустить бюджетную версию Apple TV во второй половине 2022 года. Об этом сообщает аналитик Минг-Чи Куо.
Компания собирается выпустить еще одну ТВ-приставку для конкуренции с Roku, Amazon и другими брендами моделей на Android TV, которые стоят дешевле, чем Apple TV.
Напомним, у Apple есть две Apple TV. Модель с 4K стоит $179, а HD — $149. Новая модель по цене займет позицию HD-версии или же вовсе станет еще дешевле. В любом случае, это будет самое доступное устройство Apple. Напомним, в прошлом году компания показала AirPods 3 за $179.
Последнюю версию Apple TV представили в 2021 году. Это была 4К-модель. Подробнее об этой модели мы рассказывали в обзоре.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+4295
Всем к сожалению не угодить, а на счёт открытости NFC точно такого не будет в ближайшее время. Если выбирать между большей безопасностью и удобством, то юзеры Apple знают и понимают на что идут. Ну а то что не работает оплата смартфоном, спасибо санкциям и событиям последних месяцев
14 мая 2022 в 15:07
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–472
"Всем не угодить" 🤣 вот как это называется оказывается. Вношу в цитаты великих. Пишите ещё.
А удаление аппок со стора тоже санкции?
А удаление аппок со стора тоже санкции?
14 мая 2022 в 18:25
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+526
–472
Да, превередливый народец пошел. Ему говорят "жри, что дают". А он хочет платить за звонилку (коим и является айфон) выше рынка, платить подписки за облако. А ещё и сохранность фоток в облаке требует.
Ох, легко быть хомяком: все ему хорошо и "всем не угодишь" (с)
Ох, легко быть хомяком: все ему хорошо и "всем не угодишь" (с)
14 мая 2022 в 21:33
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+34
Тряпка
14 мая 2022 в 16:52
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+125
IXBT 11.5.22: "В начале года Apple стала первой компанией с рыночной капитализацией в 3 триллиона долларов, однако с тех пор акции Apple падали, и особенно падение усилилось в последнее время. Как итог Apple потеряла звание самой дорогой компании на планете — её обошла Saudi Aramco. Apple больше не самая дорогая компания в мире. Её опередила Saudi Aramco.По данным Bloomberg, рыночная капитализация национальной нефтяной компании составила $2,43 трлн, а Apple — $2,41 трлн."
КСТАТИ, если к Роснефти прибавить Газпром, то по добыче они были примерно на равных в 2021 году. Это я о упущенной выгоде.
КСТАТИ, если к Роснефти прибавить Газпром, то по добыче они были примерно на равных в 2021 году. Это я о упущенной выгоде.
15 мая 2022 в 10:38
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–6
Во вапще похyй…
15 мая 2022 в 14:30
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