Кажется, в интернете никогда еще не было столько споров на тему выбора iPhone и обоснованности смены старой модели на новую. Пора подвести итоги.
После расширения модельного ряда iPhone 12 до четырех моделей и при наличии «бонусного» кандидата в виде SE, покупателям как будто бы стало сложнее определиться с устройством и обосновать свой выбор окружающим. Забавно, что на самом-то деле линейка смартфонов Apple стала проще и логичней, а вся сложность заключается в эффекте новизны от увеличения количества доступных для выбора устройств. Через год наверняка всё будет спокойней, и уже меньшему количеству людей захочется метаться из крайности в крайность от «ай, какой прикольный малютка» до «ух, вот же офигенный здоровяк». Ну, а пока мы в одной статье собрали свои впечатления от моделей 2020 года и отдельно остановимся на iPhone 12 Pro Max.
iPhone 12 mini — для девушек и владельцев старых айфонов (узнайте наши первые впечатления, а еще опыт перехода с iPhone 7)
Этот смартфон привлек к себе много внимания из-за размера. Берешь в руку — вау-эффект обеспечен. Но что остается, когда эмоции от знакомства с iPhone в необычном формате сменяет рациональная оценка перспектив его использования на длинной дистанции? После большого экрана потребление контента в мини-формате понравится не каждому, и даже набирать текст, привыкнув делать это двумя руками, может оказаться проблематично. Этот смартфон станет разумным выбором для девушек с небольшими ладонями, и уже сейчас видно, что они охотно покупают себе iPhone 12 mini. Но главная аудитория этой модели — те, кто до сих пор пользовался старыми iPhone с Touch ID. Для них выгода очевидна: при более-менее привычных размерах корпуса, а значит и сохранении пользовательского опыта, размер экрана значительно увеличивается, повышая качество потребления контента. Таким образом, iPhone 12 mini для пользователей iPhone 6/7/8 становится комфортным способом без компромиссов, сложного привыкания и лишнего стресса получить доступ к новейшим технологиям.
Кстати о технологиях, последнее время в интернете активно обсуждают, что инженеры Apple не просто уменьшили основную модель, но и частично урезали ее возможности. В качестве примера приводится меньшая мощность беспроводной зарядки, чуть более тихий динамик и слабый вибромотор Taptic Engine. А я советую посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Скорее всего, для Apple дешевле и проще было бы использовать все те компоненты, которые стоят в iPhone 12. Даже если прикинуть экономику комплектующих, при заказе большей партии одинаковых Taptic Engine, цена каждой единицы была бы ниже. Да и расходы на разработку и тестирование iPhone 12 mini сократились. Но ведь нельзя просто взять и упаковать все в мини-корпус, ничем не пожертвовав. Полноразмерные динамики, вибропривод и кольцо индукционной зарядки неизбежно потребовали бы уменьшения в размере чего-то другого. А первым под нож отправился бы аккумулятор, как самый большой и при этом легкий для уменьшения компонент. Вместо этого в Apple постарались найти оптимальный баланс деталей смартфона, который даст наилучший пользовательский опыт. Например, меньшая мощность MagSafe не будет ощущаться с учетом емкости аккумулятора iPhone 12 mini, и даже при 12 Вт он заряжается достаточно быстро.
iPhone 12 — самый массовый, это выбор по умолчанию (читайте 4 первых впечатления и следом более подробный обзор)
Год назад iPhone 11 был компромиссным решением, его в основном брали, когда не хватало денег на Pro. Дисплей IPS с широкими рамками по периметру, другой дизайн корпуса, двойная камера, чуть хуже защита от воды, накопители меньшего объема — в совокупности разница между моделями была очень существенная. По этой причине базовой моделью 2019 года все-таки был iPhone 11 Pro. На него смотрели в первую очередь и только потом двигались либо в сторону iPhone 11 Pro Max при желании получить прирост в диагонали экрана и автономности, либо в сторону iPhone 11 при ограниченном бюджете и готовности пожертвовать пользовательским опытом.
На этот раз iPhone 12 — основной в линейке, он получил все важное, чего этой модели не хватало годом ранее. Базовая функциональность теперь одинаковая, дизайн стал единым для всех устройств, дисплей — качественный OLED с минимальными рамками, а возможностей двойного модуля камеры хватает подавляющему большинству покупателей. Закрепляет расчет на широкую аудиторию обилие цветовых решений, здесь и черно-белая классика, и насыщенный синий, пастельный зеленый и PRODUCT(RED). Того, что предлагает iPhone 12, действительно будет достаточно почти всем покупателям, а на другие модели появляется смысл смотреть только при наличии особых пожеланий.
iPhone 12 Pro — для модников и энтузиастов мобильной фотографии (из новостей: был в дефиците уже на старте)
Первое время этот смартфон называли нелюбимым ребенком Apple и даже пророчили его продажам провал. На деле ничего подобного, первую партию раскупили также быстро, как и другие версии. Но если iPhone 12 — это практичная покупка, то iPhone 12 Pro — по большей части эмоциональная. Технически он почти не отличается, разница только в стальной рамке корпуса вместо алюминиевой, цветовых решениях (включая возможность взять флагманский «тихоокеанский синий») и тройной камере. Последнее и делает его «про», поскольку наличие оптического зума и датчика LiDAR будет интересно только людям, всерьез заинтересованным возможностями съемки фото и видео.
Впрочем, существует довольно много покупателей iPhone, для которых наибольшую роль играет исключительно имиджевая составляющая смартфона. Поэтому сталь и новый синий цвет (либо обновленная золотая расцветка) становятся главным поводом сделать выбор в пользу iPhone 12 Pro и переплатить за него. А возможности камеры идут только как приятный бонус, но не цель покупки. Сложно не признать, что при таком наборе исходных данных и особенностей этот смартфон немного затерялся на фоне трех остальных и получил незаслуженно мало внимания. Но это не делает его сколько-нибудь хуже или скучнее остальных моделей.
iPhone 12 Pro Max — для настоящих профи и тех, кому просто нужен самый дорогой iPhone (восторг с момента знакомства, и вот почему)
Брать iPhone 12 Pro Max стоит если тебе нужен самый большой экран, либо хочется получить лучшую автономность, или чтобы снимать на самую крутую и технологичную камеру. Ну, еще есть вариант — ты просто хочешь самый дорогой айфон. А теперь подробнее.
С точки зрения пользовательского опыта, я бы назвал iPhone 12 Pro Max достаточно однозначным продуктом. Сложившееся при знакомстве впечатление постепенно развивается, а не создаёт ощущение качелей, когда ты меняешь своё мнение то в одну сторону, то в другую. Да, он большой. Сначала тебе сложно к нему привыкнуть, даже если до этого пользовался большими версиями айфонов. На бумаге разница в считанные миллиметры, но как же сильно она ощущается в руке. Больше контента на экране — круто. Очень все здорово выглядит в играх (скорей бы релиз мобильной League of Legends), при просмотре видео размер экрана здесь чертовски хорош, не отстает и работа с приложениями типа VSCO или RNI Films. Но даже мне с нормального размера руками теперь бывает непросто. В частности, когда пишешь текст одной рукой и пытаешься достать буквы в левой стороне клавиатуры (да, ее можно подвинуть, но это так и не вошло у меня в привычку) или когда спускаешь вниз интерфейс до половины функцией «удобный доступ», и все-таки с трудом дотягиваешься до элементов интерфейса в левом верхнем углу. Лично для меня те самые миллиметры оказались критичными, впрочем, не настолько, чтобы я в итоге пожалел о своём выборе. Чем в этом году подкупает Pro Max, так это наличием уникальных функций относительно остальных моделей. И эта разница позволяет легко соглашаться на кое-какие компромиссы. В моём случае — в плане эргономики.
В плане дизайна я так и не понял нытья в интернете насчет отсутствия новых идей и регресса к «внешнему виду пятерки». С какой стороны ни посмотри на рамку по периметру, рынок смартфонов сейчас может предложить всего три концепции. Во-первых, это уже привычные выпуклые грани, что обеспечило бы критикам возможность говорить о топтании на месте и отсутствии новых идей в дизайне iPhone. Во-вторых, есть вариант изогнутого дисплея с почти исчезающей рамкой. Эффектно, но не очень эффективно. В угоду красоте придётся пойти на существенные жертвы в эргономике. Третий вариант — прямая рамка, как раз то, что мы видим в iPhone 12. Пусть даже это уже было, но мода, как говорится, циклична и нет ничего плохого в том, чтобы сменить поднадоевшие скругленные грани на популярное в прошлом решение. Более того, если в iPhone 5 прямая рамка была только эстетическим решением, то теперь она играет ещё и практическую роль. Прямые грани круто работают в тандеме с MagSafe-чехлами. За счёт магнитов и формы корпуса они теперь держатся без необходимости «обнимать» края смартфона для фиксации. Как следствие, чехлы теперь не так сильно увеличивают размеры смартфона. iPhone 11 Pro Max я категорически отказывался носить в защите — с ней он становился некомфортно здоровенным — а теперь без проблем ношу iPhone 12 Pro Max, упакованным в фирменный кожаный чехол. И мне это нравится.
Традиционно для iPhone самого большого размера, аккумулятор здесь самый живучий. Берёшь утром с зарядки — и даже при активном использовании можно не обращать внимания на индикатор батареи до позднего вечера. Потребность во внешнем аккумуляторе возникнет только в крайнем случае. Ну, или у очень активных мобильных геймеров. Любопытно, что многие любят оценивать автономность iPhone в сухих числах ёмкости аккумулятора и проводят в голове параллели с моделями прошлого года. Подход в корне неверный, поскольку линейной зависимости тут не будет — энергоэффективность новых процессоров всегда отличается, также как отличается потребность в энергии других компонентов. По моим ощущениям, iPhone 12 Pro Max без подзарядки работает дольше прошлогоднего «макса». Кстати, немного о зарядке. Про MagSafe пишут много хорошего, но лично мне, в отличие от магнитных чехлов, она не показалась маст-хэв аксессуаром. Все дело в том, что индукционная зарядка предусматривает все-таки стационарное использование — дома или в офисе — и не предполагает, что ты будешь носить ее с собой. Поэтому в обычной MagSafe мне не хватило уверенного расположения на поверхностях. Хочется, чтобы она была нормальной подставкой для смартфона и не болталась по столу или тумбочке. Визуально и в плане концепции мне больше понравилась двойная зарядка для смартфона и Apple Watch, такой я бы точно стал пользоваться. И ничего страшного, что у нее мощность чуть ниже, зато она лучше работает как подставка для смартфона. Впрочем, все это вкусовщина. Просто делюсь мнением, ничуть его не навязывая.
Любопытная ситуация с камерой. Пожалуй, этому я все-таки посвящу отдельный материал, а пока коротко поделюсь впечатлениями. Снимает iPhone 12 Pro Max шикарно, по сравнению с прошлым поколением разница очень заметна. Более того, в плане камеры этот смартфон отличается от других айфонов 2020 года. Оптический зум тут 2.5х против 2х в iPhone 12 Pro и прошлогодних моделях. В принципе, мне так и так нормально, а вот трехкратный уже перебор — я бы расстроился. Кроме того, в новом «максе» стоит другой сенсор основной камеры и крутая оптическая стабилизация со сдвигом сенсора вместо оптики. Такого в смартфонах еще не было. Честно говоря, с началом пандемии и отменой перелетов фотографировать я стал намного меньше (мой Инстаграм чуточку вымер с момента последней поездки), поэтому чтобы детально говорить о камере, теперь мне требуется больше времени на эксперименты. Пока из интересных опытов могу немного сказать о съемке видео. Буквально на днях для одного из проектов надо было сделать несколько коротких роликов, и мы предложили оператору на выбор iPhone 12 Pro Max или полнокадровую беззеркалку Sony A7 второго поколения. Остановились на первом варианте, посмотрели финальный монтаж — и не пожалели. Снимать на iPhone было очень удобно, а качество видео — на высоте. В общем, позиционирование iPhone 12 Pro Max как смартфона для профи вполне обоснованно.
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После расширения модельного ряда iPhone 12 до четырех моделей и при наличии «бонусного» кандидата в виде SE, покупателям как будто бы стало сложнее определиться с устройством и обосновать свой выбор окружающим. Забавно, что на самом-то деле линейка смартфонов Apple стала проще и логичней, а вся сложность заключается в эффекте новизны от увеличения количества доступных для выбора устройств. Через год наверняка всё будет спокойней, и уже меньшему количеству людей захочется метаться из крайности в крайность от «ай, какой прикольный малютка» до «ух, вот же офигенный здоровяк». Ну, а пока мы в одной статье собрали свои впечатления от моделей 2020 года и отдельно остановимся на iPhone 12 Pro Max.
iPhone 12 mini — для девушек и владельцев старых айфонов (узнайте наши первые впечатления, а еще опыт перехода с iPhone 7)
Этот смартфон привлек к себе много внимания из-за размера. Берешь в руку — вау-эффект обеспечен. Но что остается, когда эмоции от знакомства с iPhone в необычном формате сменяет рациональная оценка перспектив его использования на длинной дистанции? После большого экрана потребление контента в мини-формате понравится не каждому, и даже набирать текст, привыкнув делать это двумя руками, может оказаться проблематично. Этот смартфон станет разумным выбором для девушек с небольшими ладонями, и уже сейчас видно, что они охотно покупают себе iPhone 12 mini. Но главная аудитория этой модели — те, кто до сих пор пользовался старыми iPhone с Touch ID. Для них выгода очевидна: при более-менее привычных размерах корпуса, а значит и сохранении пользовательского опыта, размер экрана значительно увеличивается, повышая качество потребления контента. Таким образом, iPhone 12 mini для пользователей iPhone 6/7/8 становится комфортным способом без компромиссов, сложного привыкания и лишнего стресса получить доступ к новейшим технологиям.
Кстати о технологиях, последнее время в интернете активно обсуждают, что инженеры Apple не просто уменьшили основную модель, но и частично урезали ее возможности. В качестве примера приводится меньшая мощность беспроводной зарядки, чуть более тихий динамик и слабый вибромотор Taptic Engine. А я советую посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Скорее всего, для Apple дешевле и проще было бы использовать все те компоненты, которые стоят в iPhone 12. Даже если прикинуть экономику комплектующих, при заказе большей партии одинаковых Taptic Engine, цена каждой единицы была бы ниже. Да и расходы на разработку и тестирование iPhone 12 mini сократились. Но ведь нельзя просто взять и упаковать все в мини-корпус, ничем не пожертвовав. Полноразмерные динамики, вибропривод и кольцо индукционной зарядки неизбежно потребовали бы уменьшения в размере чего-то другого. А первым под нож отправился бы аккумулятор, как самый большой и при этом легкий для уменьшения компонент. Вместо этого в Apple постарались найти оптимальный баланс деталей смартфона, который даст наилучший пользовательский опыт. Например, меньшая мощность MagSafe не будет ощущаться с учетом емкости аккумулятора iPhone 12 mini, и даже при 12 Вт он заряжается достаточно быстро.
iPhone 12 — самый массовый, это выбор по умолчанию (читайте 4 первых впечатления и следом более подробный обзор)
Год назад iPhone 11 был компромиссным решением, его в основном брали, когда не хватало денег на Pro. Дисплей IPS с широкими рамками по периметру, другой дизайн корпуса, двойная камера, чуть хуже защита от воды, накопители меньшего объема — в совокупности разница между моделями была очень существенная. По этой причине базовой моделью 2019 года все-таки был iPhone 11 Pro. На него смотрели в первую очередь и только потом двигались либо в сторону iPhone 11 Pro Max при желании получить прирост в диагонали экрана и автономности, либо в сторону iPhone 11 при ограниченном бюджете и готовности пожертвовать пользовательским опытом.
На этот раз iPhone 12 — основной в линейке, он получил все важное, чего этой модели не хватало годом ранее. Базовая функциональность теперь одинаковая, дизайн стал единым для всех устройств, дисплей — качественный OLED с минимальными рамками, а возможностей двойного модуля камеры хватает подавляющему большинству покупателей. Закрепляет расчет на широкую аудиторию обилие цветовых решений, здесь и черно-белая классика, и насыщенный синий, пастельный зеленый и PRODUCT(RED). Того, что предлагает iPhone 12, действительно будет достаточно почти всем покупателям, а на другие модели появляется смысл смотреть только при наличии особых пожеланий.
iPhone 12 Pro — для модников и энтузиастов мобильной фотографии (из новостей: был в дефиците уже на старте)
Первое время этот смартфон называли нелюбимым ребенком Apple и даже пророчили его продажам провал. На деле ничего подобного, первую партию раскупили также быстро, как и другие версии. Но если iPhone 12 — это практичная покупка, то iPhone 12 Pro — по большей части эмоциональная. Технически он почти не отличается, разница только в стальной рамке корпуса вместо алюминиевой, цветовых решениях (включая возможность взять флагманский «тихоокеанский синий») и тройной камере. Последнее и делает его «про», поскольку наличие оптического зума и датчика LiDAR будет интересно только людям, всерьез заинтересованным возможностями съемки фото и видео.
Впрочем, существует довольно много покупателей iPhone, для которых наибольшую роль играет исключительно имиджевая составляющая смартфона. Поэтому сталь и новый синий цвет (либо обновленная золотая расцветка) становятся главным поводом сделать выбор в пользу iPhone 12 Pro и переплатить за него. А возможности камеры идут только как приятный бонус, но не цель покупки. Сложно не признать, что при таком наборе исходных данных и особенностей этот смартфон немного затерялся на фоне трех остальных и получил незаслуженно мало внимания. Но это не делает его сколько-нибудь хуже или скучнее остальных моделей.
iPhone 12 Pro Max — для настоящих профи и тех, кому просто нужен самый дорогой iPhone (восторг с момента знакомства, и вот почему)
Брать iPhone 12 Pro Max стоит если тебе нужен самый большой экран, либо хочется получить лучшую автономность, или чтобы снимать на самую крутую и технологичную камеру. Ну, еще есть вариант — ты просто хочешь самый дорогой айфон. А теперь подробнее.
С точки зрения пользовательского опыта, я бы назвал iPhone 12 Pro Max достаточно однозначным продуктом. Сложившееся при знакомстве впечатление постепенно развивается, а не создаёт ощущение качелей, когда ты меняешь своё мнение то в одну сторону, то в другую. Да, он большой. Сначала тебе сложно к нему привыкнуть, даже если до этого пользовался большими версиями айфонов. На бумаге разница в считанные миллиметры, но как же сильно она ощущается в руке. Больше контента на экране — круто. Очень все здорово выглядит в играх (скорей бы релиз мобильной League of Legends), при просмотре видео размер экрана здесь чертовски хорош, не отстает и работа с приложениями типа VSCO или RNI Films. Но даже мне с нормального размера руками теперь бывает непросто. В частности, когда пишешь текст одной рукой и пытаешься достать буквы в левой стороне клавиатуры (да, ее можно подвинуть, но это так и не вошло у меня в привычку) или когда спускаешь вниз интерфейс до половины функцией «удобный доступ», и все-таки с трудом дотягиваешься до элементов интерфейса в левом верхнем углу. Лично для меня те самые миллиметры оказались критичными, впрочем, не настолько, чтобы я в итоге пожалел о своём выборе. Чем в этом году подкупает Pro Max, так это наличием уникальных функций относительно остальных моделей. И эта разница позволяет легко соглашаться на кое-какие компромиссы. В моём случае — в плане эргономики.
В плане дизайна я так и не понял нытья в интернете насчет отсутствия новых идей и регресса к «внешнему виду пятерки». С какой стороны ни посмотри на рамку по периметру, рынок смартфонов сейчас может предложить всего три концепции. Во-первых, это уже привычные выпуклые грани, что обеспечило бы критикам возможность говорить о топтании на месте и отсутствии новых идей в дизайне iPhone. Во-вторых, есть вариант изогнутого дисплея с почти исчезающей рамкой. Эффектно, но не очень эффективно. В угоду красоте придётся пойти на существенные жертвы в эргономике. Третий вариант — прямая рамка, как раз то, что мы видим в iPhone 12. Пусть даже это уже было, но мода, как говорится, циклична и нет ничего плохого в том, чтобы сменить поднадоевшие скругленные грани на популярное в прошлом решение. Более того, если в iPhone 5 прямая рамка была только эстетическим решением, то теперь она играет ещё и практическую роль. Прямые грани круто работают в тандеме с MagSafe-чехлами. За счёт магнитов и формы корпуса они теперь держатся без необходимости «обнимать» края смартфона для фиксации. Как следствие, чехлы теперь не так сильно увеличивают размеры смартфона. iPhone 11 Pro Max я категорически отказывался носить в защите — с ней он становился некомфортно здоровенным — а теперь без проблем ношу iPhone 12 Pro Max, упакованным в фирменный кожаный чехол. И мне это нравится.
Традиционно для iPhone самого большого размера, аккумулятор здесь самый живучий. Берёшь утром с зарядки — и даже при активном использовании можно не обращать внимания на индикатор батареи до позднего вечера. Потребность во внешнем аккумуляторе возникнет только в крайнем случае. Ну, или у очень активных мобильных геймеров. Любопытно, что многие любят оценивать автономность iPhone в сухих числах ёмкости аккумулятора и проводят в голове параллели с моделями прошлого года. Подход в корне неверный, поскольку линейной зависимости тут не будет — энергоэффективность новых процессоров всегда отличается, также как отличается потребность в энергии других компонентов. По моим ощущениям, iPhone 12 Pro Max без подзарядки работает дольше прошлогоднего «макса». Кстати, немного о зарядке. Про MagSafe пишут много хорошего, но лично мне, в отличие от магнитных чехлов, она не показалась маст-хэв аксессуаром. Все дело в том, что индукционная зарядка предусматривает все-таки стационарное использование — дома или в офисе — и не предполагает, что ты будешь носить ее с собой. Поэтому в обычной MagSafe мне не хватило уверенного расположения на поверхностях. Хочется, чтобы она была нормальной подставкой для смартфона и не болталась по столу или тумбочке. Визуально и в плане концепции мне больше понравилась двойная зарядка для смартфона и Apple Watch, такой я бы точно стал пользоваться. И ничего страшного, что у нее мощность чуть ниже, зато она лучше работает как подставка для смартфона. Впрочем, все это вкусовщина. Просто делюсь мнением, ничуть его не навязывая.
Любопытная ситуация с камерой. Пожалуй, этому я все-таки посвящу отдельный материал, а пока коротко поделюсь впечатлениями. Снимает iPhone 12 Pro Max шикарно, по сравнению с прошлым поколением разница очень заметна. Более того, в плане камеры этот смартфон отличается от других айфонов 2020 года. Оптический зум тут 2.5х против 2х в iPhone 12 Pro и прошлогодних моделях. В принципе, мне так и так нормально, а вот трехкратный уже перебор — я бы расстроился. Кроме того, в новом «максе» стоит другой сенсор основной камеры и крутая оптическая стабилизация со сдвигом сенсора вместо оптики. Такого в смартфонах еще не было. Честно говоря, с началом пандемии и отменой перелетов фотографировать я стал намного меньше (мой Инстаграм чуточку вымер с момента последней поездки), поэтому чтобы детально говорить о камере, теперь мне требуется больше времени на эксперименты. Пока из интересных опытов могу немного сказать о съемке видео. Буквально на днях для одного из проектов надо было сделать несколько коротких роликов, и мы предложили оператору на выбор iPhone 12 Pro Max или полнокадровую беззеркалку Sony A7 второго поколения. Остановились на первом варианте, посмотрели финальный монтаж — и не пожалели. Снимать на iPhone было очень удобно, а качество видео — на высоте. В общем, позиционирование iPhone 12 Pro Max как смартфона для профи вполне обоснованно.
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