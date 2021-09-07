Telegram потроллил WhatsApp в «Твиттере» под объявлении мессенджера Facebook о нововведении.WhatsApp сообщил в соцсети о новой функции, обеспечивающей перенос чатов с iOS на Android. Telegram оставил реплай с мемом «Какой сейчас год?»В WhatsApp эта функция появилась недавно. Кроме того, пока она доступна только на устройствах Samsung. Telegram не упустил возможности посмеяться над конкурентами — в этом мессенджере чаты сохраняются по умолчанию.Совсем недавно мессенджер Павла Дурова Telegram пересек знаковую отметку — один миллиард скачиваний приложения. Telegram стал один из десятка приложений, который достиг этой цифры.И тем не менее, WhasAptp остается более популярным мессенджером. Причина тому — гигантская социальная инфраструктура, которая выстроилась во всем мире за последние годы. Так сложилось, что это приложение установлено у колоссального числа людей, и, если одному человеку нужно связаться через интернет с другим человеком — с максимальной долей вероятности, они найдут друг друга именно в WhatsApp.