Разработчики 9to5Google исследовани обновление приложения Google Pixel Tips и выяснили, что приложение Pixel Camera получит новую функцию в ближайшее время. Она усовершенствует астрофотографию. 



Новая возможность позволит делать таймлапс. Это значит, что в скором времени пользователи смогут снимать видео движущегося ночного неба. Динамический диапазон при этом будет широким, спасибо ночному режиму. Это значит, что Луна и облака будут хорошо детализированы. 

9to5Google не уточняет, когда и как именно разработчики обновят Pixel Camera. Возможно, новая функция появится в обновлении Android. Также есть вероятность, что приложение обновится отдельно через Google Play. 

Режим съемки звездного неба также есть в realme X3 SuperZoom. он работает на основе искусственного интеллекта. Так, у звезд не остается хвостов при съемке на длинной выдержке, хотя они подвижны. 

В прошлом году Huawei представила P40 Pro с перископическим зумом. В частности, он снимает Луну в высоком качестве — с большим приближением минимум в х30 и высокой детализацией. 


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Источник:

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