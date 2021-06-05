Разработчики 9to5Google исследовани обновление приложения Google Pixel Tips и выяснили, что приложение Pixel Camera получит новую функцию в ближайшее время. Она усовершенствует астрофотографию.Новая возможность позволит делать таймлапс. Это значит, что в скором времени пользователи смогут снимать видео движущегося ночного неба. Динамический диапазон при этом будет широким, спасибо ночному режиму. Это значит, что Луна и облака будут хорошо детализированы.9to5Google не уточняет, когда и как именно разработчики обновят Pixel Camera. Возможно, новая функция появится в обновлении Android. Также есть вероятность, что приложение обновится отдельно через Google Play.Режим съемки звездного неба также есть в realme X3 SuperZoom. он работает на основе искусственного интеллекта. Так, у звезд не остается хвостов при съемке на длинной выдержке, хотя они подвижны.В прошлом году Huawei представила P40 Pro с перископическим зумом. В частности, он снимает Луну в высоком качестве — с большим приближением минимум в х30 и высокой детализацией.