Камера iPhone 17 Air не станет прорывной

Все дело в ультратонких размерах смартфона, сообщает корейский портал The Elec.
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Речь идет о добавлении телеобъектива с 5-кратным зумом в базовые модели. Если верить слухам, iPhone 17 Air станет одним из самых тонких смартфонов Apple. Однако у этого есть обратная сторона — тонкий корпус не позволяет разместить внутри более продвинутые объективы.
Чтобы сохранить паритет между младшими моделями, апгрейд камеры также обойдет стороной iPhone 17, и оптический зум по-прежнему останется фишкой iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.