Камера iPhone 17 Air не станет прорывной

Артем


Все дело в ультратонких размерах смартфона, сообщает корейский портал The Elec. 

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Речь идет о добавлении телеобъектива с 5-кратным зумом в базовые модели. Если верить слухам, iPhone 17 Air станет одним из самых тонких смартфонов Apple. Однако у этого есть обратная сторона — тонкий корпус не позволяет разместить внутри более продвинутые объективы. 

Чтобы сохранить паритет между младшими моделями, апгрейд камеры также обойдет стороной iPhone 17, и оптический зум по-прежнему останется фишкой iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Ранее ютубер Сэм Коль показал, каким может быть дизайн нового iPhone 17 Air.
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Источник:
Macrumors
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Рекомендации

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Комментарии

+683
pincher
Если честно мне уже по фигу на эту камеру а вот то что он будет тоньше и легче прям просто будет бомба… Потому что мой 15 Pro Max реальный кирпич
Сегодня в 14:13
#
Ckor_30
+693
Ckor_30
Китайцы по камерам обогнали iPhone
2 часа назад в 16:44
#
Иван Попов
+1
Иван Попов
Мне кажется это просто будет iPhone SE plus) а все слухи ошибка
час назад в 18:26
#

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