Камеры iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro и Galaxy S22 Ultra сравнили по результатам 1000 фотографий







Журналистка The Verge решила сравнить камеры трёх флагманских смартфонов 2022 года, iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro и Galaxy S22 Ultra, чтобы выявить лучший девайс для съёмки.



Как известно, в этом году Apple наконец-то обновила камеру iPhone, оснастив топовые модели сенсором на 48 Мп. Раньше в смартфонах компании использовались модули на 12 Мп. Такое аппаратный апгрейд приблизил iPhone к конкурентам по характеристикам камеры, но большее количество мегапикселей не всегда означает более качественные фотографии.



Сравнение The Verge можно назвать ультимативным, поскольку журналистка Бекка Фарсаче отсняла по 1000 фотографий на iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro и Galaxy S22 Ultra. Ей удалось опробовать камеры смартфонов в огромном количестве ситуаций и с различными условиями освещения.





Изучив 3000 снимков, Бекка пришла к выводу, что лучшим камерофоном 2022 года является Galaxy S22 Ultra. Он победил два других девайса в этом тесте благодаря основному сенсору на 108 Мп, трёхкратному оптическому зуму, записи видео в разрешении 8K и профессиональному режиму съёмки. Кроме того, журналистка осталась в восторге от алгоритмов обработки фотографий Samsung, которые компания значительно усовершенствовала в последние несколько месяцев.

Лучшие фотографии с каждого смартфона доступны по следующим ссылкам: Apple iPhone 14 Pro