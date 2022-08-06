Apple Apple Watch

Кажется, Apple Watch Series 8 нас разочаруют. Инсайдер рассказал об их дизайне и характеристиках

Денис
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Инсайдер @ShrimpApplePro из «Твиттера» сообщил, что Apple Watch Series 8 не изменятся визуально относительно актуального поколения. Отличия могут быть заметны на программном уровне или же под корпусом. 

Он развеял слухи о том, что Series 8 последуют за Series 7 и предложат пользователю еще более узкую рамку, а полезная площадь окажется больше. Напомним, в актуальном поколении она выросла на 20%. 

Инсайдер также раскрыл некоторые подробности о корпусах и цветовых решениях новых носимых устройств Apple. Он считает, что базовые модели Apple Watch Series 8 не получат титановый корпус и будут доступны только в оболочках из алюминия и нержавеющей стали.

Алюминиевые модели часов будут представлены в цветах Midnight, Silver, Starlight и (PRODUCT)RED, а модели из нержавеющей стали — в цветах Graphite и Silver. Новых датчиков у часов тоже не будет. 

Ранее стало известно, что вместе с Apple Watch Series 8 выйдут Apple Watch Pro. Это часы для занятия экстремальными видами спорта. Подробнее о них мы рассказали здесь


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Комментарии

Seagull
–635
Seagull
Для России это вообще не актуально, что там и как будет в восьмых
Сегодня в 12:30
#
+32
sergozas
Хожу с первым поколением (нулевая серия), следующие куплю только когда появится глюкометр.
Сегодня в 12:34
#
Sergey Apple Service Israel .
+32
Sergey Apple Service Israel . sergozas
Этот глюкометр будет работать так же как и кислород. Судя по его показаниям я в реанимации должен быть. Да и 10 раз измерь подряд, все показания разные
26 минут назад
#
+385
samOsebe
креститься надо не забывать, когда кажется.
Сегодня в 13:43
#
+858
mayor42
А мне не кажется а совершенно точно что конфликт между нашими странами очень надолго...и скорее всего вся техника Аппле станет бесполезным заблокированным хламом...к сожалению.
Сегодня в 14:22
#
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