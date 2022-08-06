Кажется, Apple Watch Series 8 нас разочаруют. Инсайдер рассказал об их дизайне и характеристиках
Денис Марков —
Инсайдер @ShrimpApplePro из «Твиттера» сообщил, что Apple Watch Series 8 не изменятся визуально относительно актуального поколения. Отличия могут быть заметны на программном уровне или же под корпусом.
Он развеял слухи о том, что Series 8 последуют за Series 7 и предложат пользователю еще более узкую рамку, а полезная площадь окажется больше. Напомним, в актуальном поколении она выросла на 20%.
Инсайдер также раскрыл некоторые подробности о корпусах и цветовых решениях новых носимых устройств Apple. Он считает, что базовые модели Apple Watch Series 8 не получат титановый корпус и будут доступны только в оболочках из алюминия и нержавеющей стали.
Алюминиевые модели часов будут представлены в цветах Midnight, Silver, Starlight и (PRODUCT)RED, а модели из нержавеющей стали — в цветах Graphite и Silver. Новых датчиков у часов тоже не будет.
Ранее стало известно, что вместе с Apple Watch Series 8 выйдут Apple Watch Pro. Это часы для занятия экстремальными видами спорта. Подробнее о них мы рассказали здесь.
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