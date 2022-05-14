Samsung Смартфоны

Кажется, смартфоны и другие устройства вскоре подорожают. Пора закупаться?

Денис
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Фото: dlxmedia.hu 

Samsung изучает возможность повышения стоимости собственных полупроводниковой комплектующих на 20%. Это повысит себестоимость устройств, и как итог цены на них поднимутся. Об этом сообщает PC Mag. 

В мире дорожает сырье и логистика, это в свою очередь увеличивает затраты компании на производство полупроводников. Повысится ли их стоимость и насколько, пока непонятно, но все идет к тому, что Samsung увеличит цены на них примерно на 15-20%. 

Samsung — крупный игрок на рынке в полупроводниковой промышленности. Компания производит процессоры для большого количества отраслей и брендов. Рост цен комплектующих на 20% приведет к увеличению цен на всю продукцию, которая оснащается компонентами Samsung. 

Ранее стало известно, что цены на компьютеры и комплектующие в России резко упали. По данным «Известий», российские магазины начали снижать цены на компоненты для компьютеров, сами компьютеры, а также периферию. 
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Источник:
PC Mag
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Комментарии

+3699
Gabriel
Ключевое слова Кажется)))
14 мая 2022 в 20:13
#
John Doe
+565
John Doe Gabriel
Ключевое слово — закупаться. Смысл жизни — в потреблямсе.
14 мая 2022 в 20:41
#
Seagull
–878
Seagull John Doe
У этих смысл жизни в кликбейте
14 мая 2022 в 21:02
#
Seagull
–878
Seagull
Гречка и туалетная бумага подорожают, пора закупаться?
14 мая 2022 в 21:02
#
+428
franzisonfire Seagull
Пора меньше жрать гречки и тогда бумаги надо будет меньше 😂
14 мая 2022 в 21:06
#
+87
Snowden
Що, опять😕. Недавно читал что резко упал цены на смартфоны, теперь опять подорожает
14 мая 2022 в 22:36
#
+316
Mikkas Snowden
Проводят разогрев публики 🤑
14 мая 2022 в 22:42
#
+3
Белый Воин
Барыги, идите на хер!
15 мая 2022 в 01:58
#
+125
Fantomas99
Если бы не всякие авантюры, сейчас бы по уровню жизни даже догоняли некоторые страны НАТО, а высокие цены нам НЕ НАДО!
15 мая 2022 в 10:15
#
–472
n0mer Fantomas99
Авантюра — это сидеть и ждать, когда тебя по всем границам обложит военный союз, который также является зависимым от тебя потребителем твоих жизнеобеспечительных ресурсов. +отъём рынков из под носа и пр. и пр.
15 мая 2022 в 10:39
#
saintmaybach
+829
saintmaybach n0mer
«Зависимым»? До конца года вся Европа откажется от росс газа и нефти. Что это за зависимость, когда отказываются покупать 😄
15 мая 2022 в 13:18
#
–472
n0mer saintmaybach
Быстрое согласие платить рублями — это означает полную потерю лица и позиций. Ну и прицепом усиление деревянного и пр.пр. бонусы. Естественно им нужно время для создания предлога. До конца года как раз все, кто ещё не начал — все начнут башлять как велено. Ибо зима. А касаемо сланцевого газа, то его возможно поставлять разве что только из жопы.
15 мая 2022 в 14:18
#