+3699
Кажется, смартфоны и другие устройства вскоре подорожают. Пора закупаться?
Денис Марков —
Фото: dlxmedia.hu
Samsung изучает возможность повышения стоимости собственных полупроводниковой комплектующих на 20%. Это повысит себестоимость устройств, и как итог цены на них поднимутся. Об этом сообщает PC Mag.
В мире дорожает сырье и логистика, это в свою очередь увеличивает затраты компании на производство полупроводников. Повысится ли их стоимость и насколько, пока непонятно, но все идет к тому, что Samsung увеличит цены на них примерно на 15-20%.
Samsung — крупный игрок на рынке в полупроводниковой промышленности. Компания производит процессоры для большого количества отраслей и брендов. Рост цен комплектующих на 20% приведет к увеличению цен на всю продукцию, которая оснащается компонентами Samsung.
Ранее стало известно, что цены на компьютеры и комплектующие в России резко упали. По данным «Известий», российские магазины начали снижать цены на компоненты для компьютеров, сами компьютеры, а также периферию.
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Рекомендации
Комментарии
+428
Пора меньше жрать гречки и тогда бумаги надо будет меньше 😂
14 мая 2022 в 21:06
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+87
+3
Барыги, идите на хер!
15 мая 2022 в 01:58
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+125
Если бы не всякие авантюры, сейчас бы по уровню жизни даже догоняли некоторые страны НАТО, а высокие цены нам НЕ НАДО!
15 мая 2022 в 10:15
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–472
Авантюра — это сидеть и ждать, когда тебя по всем границам обложит военный союз, который также является зависимым от тебя потребителем твоих жизнеобеспечительных ресурсов. +отъём рынков из под носа и пр. и пр.
15 мая 2022 в 10:39
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«Зависимым»? До конца года вся Европа откажется от росс газа и нефти. Что это за зависимость, когда отказываются покупать 😄
15 мая 2022 в 13:18
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–472
Быстрое согласие платить рублями — это означает полную потерю лица и позиций. Ну и прицепом усиление деревянного и пр.пр. бонусы. Естественно им нужно время для создания предлога. До конца года как раз все, кто ещё не начал — все начнут башлять как велено. Ибо зима. А касаемо сланцевого газа, то его возможно поставлять разве что только из жопы.
15 мая 2022 в 14:18
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