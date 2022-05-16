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Кажется, в Xbox Series X и S добавят приятную мелочь. Интерфейс станет эффектнее

Денис
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Microsoft уже добавила динамические фоны на Xbox Series X и S. И если верить недавней утечке, вскоре в интерфейсе появится «Редактор динамических фонов». Об этом сообщает пользователь Twitter Aggiornamenti Lumia, ранее дававший точные инсайды насчет Windows. 

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В профиле появилось видео, в котором демонстрируется функциональность нового инструмента. Если верить полученным данным, пользователи смогут создавать динамические фоны и настраивать их параметры, что позволит воплотить идею в реальность с максимальной точностью. 

Впрочем, нет гарантии, что редактор динамических фонов будет доступен всем пользователям. Windows Central указывает, что многие приложения, тестируемые Microsoft, часто остаются доступными только для разработчиков. 

Это значит, что редактор динамических фонов может быть доступен только Microsoft, тогда как пользователи будут получать исключительно готовые фоны. Сама компания не прокомментировала утечку. 
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Комментарии

estet
+1566
estet
Абсолютно бесполезная вещь, иной раз даже раздражает, да и толкового из-за плиток ничего не поставишь, так что фича ради фичи
Имхо
Сегодня в 00:33
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