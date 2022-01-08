Модель Брукс Надер сообщила о слежке за ней с помощью AirTag. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.
Девушка сказала, что неизвестный мужчина положил ей в карман пальто метку от Apple, пока оно висело на спинке стула. После этого он следил за ней в течение пяти часов, пока она ходила по барам Нью-Йорка.
Она была предупреждена о преследовании только тогда, когда на ее iPhone появилось уведомление, что неизвестный аксессуар перемещается вместе с ней. Она обнаружила метку в пальто после того как вернулась домой. До этого Надер не знала о существовании AirTags.
«Это был самый страшный момент в моей жизни, — написала она в посте в Instagram. — Я просто хочу, чтобы все знали, что такая возможность слежки за человеком существует».
Напомним, сама Apple против того, чтобы AirTags использовались для слежки за людьми. В них встроена защита от несанкционированной слежки за людьми. Они предназначены именно для трекинга предметов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Заголовок и содержание никак не коррелируют между собой.
Кошель с бабосами не сп.. пока бросали метку? И откуда шма узнала, что метку кинули ,пока пальто на стульчике висело?