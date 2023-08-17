Хакер незаметно стянул пароли айфонов по Bluetooth. Даже опытные специалисты не поняли в чем дело

Артем
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Уловку продемонстрировали на крупнейшей конференции хакеров Def Con. Для этого использовалось самодельное устройство за $70 и эффект неожиданности.

Если вы думаете, что отключая Bluetooth через шторку своего iPhone он действительно прекращает свою работу, то вы сильно ошибаетесь. Соединение продолжает принимать сигналы короткого диапазона. Например, для соединения с Apple TV система посылает сообщение в виде всплывающего окна с предложением ввести пароль для подключения. 

Этим воспользовался участник конференции Джей Бохс. Он соорудил устройство из миникомпьтера Raspberry Pi Zero 2 W, двух антенн, аккумулятора и поместил его в сумку. Хакер устроил добровольный сбор паролей в радиусе 15 метров от себя. Он разгуливал по залу и запускал всплывающие окна на айфонах гостей, с предложением ввести данные от iCloud и подключиться к Apple TV. 

Невнимательные на автомате выполняли требование системы, так как Apple зарекомендовала себя как надежный и безопасный бренд. Те, кто не поддались на уловку, попросту не понимали что происходит с их смартфоном. По сути хакер мог заполучить доступ к смартфонам многих участников, но так как просто желал продемонстрировать работу устройства, функция приема данных была отключена. 

Таким образом Джей Бохс продемонстрировал, как просто можно лишиться доступа к устройству, доверяя «яблочной» системе безопасности и напомнил о необходимости отключать Bluetooth через меню настроек, а не просто деактивацией через шторку.
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Источник:
TechCrunch
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Комментарии

0
Миха Селиванов
ну ни фига себехакерам респект
2 часа назад в 16:35
#
tellurian
+4904
tellurian
Тест на внимательность
час назад в 17:31
#
–607
NYX
С этой голимой шторкой просто атас. Почему айфон самовольно обратно включает вафлю и блютуз, когда ты его откл до завтра. И вообще почему он оставляет какие-то сопли после откл в шторке? Это что такое очередное удобство?
час назад в 17:36
#
+121
lokky
То есть, какие-то клинические идиоты пытались на конференции черт знает где подключиться к своим AppleTV и ничего их не смутило, не? А виновата Apple и Bluetooth? Гыыы))
52 минуты назад
#
Dmitriy
+648
Dmitriy
Поэтому у меня на экране есть отдельный ярлычок, созданный с помощью Команд, гасит сразу целиком, ибо бесит, что в шторке оно полноценно не работает.
минуту назад
#
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