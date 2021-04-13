Исследователи кибербезопасности Луис Маркес Карпинтеро и Эрнесто Каналес Перенья обнаружили уязвимость, позволяющую злоумышленникам заблокировать учетную запись в WhatsApp, если у них есть номер телефона жертвы.Схема следующая. Злоумышленник запрашивает код для входа в аккаунт и специально вводит неправильный. После нескольких попыток учетная запись будет заблокирована на 12 часов. После этого он регистрирует новый адрес электронной почты и отправляет письмо в службу поддержки мессенджера с просьбой деактивировать номер из-за утери или кражи учетной записи. WhatsApp не проверит подлинность запроса и автоматически отключит номер.Пользователь может активировать учетную запись снова после 12-часовой заморозки. Тем не менее, злоумышленник еще может заблокировать аккаунт навсегда, повторив вышеперечисленные действия еще дважды.По данным Forbes, WhatsApp не стремится решить проблему. Мессенджер этого порекомендовал пользователям включить двухфакторную аутентификацию и привязать адрес электронной почты, чтобы представители службы поддержки знали, с какого адреса вы можете написать.WhatsApp считает, что вероятность того, что злоумышленники воспользуются уязвимостью, крайне мала. Хакеры стремятся получить доступ к аккаунту и его содержимому, а не заблокировать его.