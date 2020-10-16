iPhone 12

Линейка iPhone 12 поддерживает быструю зарядку: 7,5 ватт от Qi-совместимого беспроводного адаптера, 15 ватт при использовании магнитного аксессуара MagSafeи 20 ватт через кабель.

Зарядный адаптер больше не включён в комплект, его придётся покупать отдельно, но даже при использовании зарядника с выходной мощностью 20 и более ватт вы не сможете заряжать смартфон максимально быстро. Придётся докупить ещё один кабель, поскольку комплектный не поддерживает быструю зарядку.

В настоящее время нет достоверной информации о том, какой кабель включён в комплектацию, но по данным IXBT, Apple может сэкономить и положить в коробку кабель не с максимальной пропускной мощностью, а меньшей. Кабель, поддерживающий 20-ваттную зарядку, можно будет купить отдельно, на сайте Apple такие аксессуары продаются по цене от 1990 рублей и выше в зависимости от длины. Причём эти кабели подорожали, ещё недавно самый короткий можно было купить за 1820 рублей.
Apple и раньше включала в комплектацию iPhone не топовые аксессуары. Даже когда её смартфоны начали поддерживать быструю зарядку, к ним прилагался 5-ваттный адаптер, с которым устройство заряжается заметно медленнее. Вероятно, расчёт был на то, что пользователь, которому нужна быстрая зарядка, пойдёт к Apple покупать более мощный и дорогой адаптер.

Конечно же, Apple рекомендует использовать только «родную» зарядку, то есть ту, которая включена в комплектацию iPhone или iPad и продаётся на её сайте или у реселлеров. В рекламных материалах iPhone 12 указано, что быстрая зарядка позволяет зарядить смартфон до 50% за 30 минут. 20-ваттный адаптер продаётся на сайте Apple за 1990 рублей, а менее мощный 18-ваттный почему-то стоит дороже — 2939 рублей. Беспроводной магнитный зарядник MagSafe можно приобрести за 3990 рублей.


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