Сегодня у Sony состоялся официальный старт продаж PlayStation 5 в России, но из-за проблем с поставками многие геймеры, оформившие предзаказ не получат сегодня долгожданную консоль. Без предварительных заказов так и вовсе найти PS5 в наличии у ритейлеров в 99 процентов случаев невозможно, зато на Avito приставки в наличии, но придется изрядно потратиться.
Мы пробежались по предложениям на платформе для размещения объявлений и обратили внимание, что стоимость самого доступного предложения составляет 65 000 рублей. Мы рассматривали консоли с доступностью по Санкт-Петербургу, возможно, у себя в городе вы найдете более доступные лоты.
Никита с м. Автово предлагает приобрести PS5 без дисковода за 65 000, но в состоянии б/у. Любители вторички велкам:
Опять же для тех, кто не побрезгает б/у-шным состоянием, добавив всего тысячу можно купить версию за 66 000 рублей у Игоря с м. Международной, но зато с дисководом:
За новую PlayStation 5 с приводом для оптических дисков просят 69 900 рублей, но с этим объявлением лучше быть поаккуратнее, поскольку Роман с м. Площадь Восстания не пристегнул консоль в автомобиле:
За 69 990 рублей Иван с м. Проспект Просвещения предлагает абсолютно новую PlayStation 5 из М.Видео:
В итоге, если для вас переплата в 20 000 — 25 000 рублей несущественно, то вы без проблем сможете поиграть сегодня, то есть в день релиза. Мы рекомендуем не поощрять деятельность перекупов и дождаться поставок ритейлерам. Вероятно, такое будет решение будет верным и с точки зрения возможных «проблем первой партии».
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