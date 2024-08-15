Ким Кардашьян показала новую коллекцию наушников Beats Studio Pro

Фархад
Kim

Бренд Beats, принадлежащий Apple, в очередной раз объединился с Ким Кардашьян для выпуска лимитированной серии флагманских наушников Beats Studio Pro.

Напомним, что вышедшая в 2022 году совместная линейка Beats Fit Pro x Kim пользовалась огромной популярностью во многих странах. В рамках новой коллекции Beats Studio Pro стали доступны в фирменной палитре Кардашьян: Moon (светло-коричневый), Dune (коричневый) и Earth (тёмно-коричневый).



Beats Studio Pro — одна из последних моделей полноразмерных наушников бренда. Они предлагают активное шумоподавление, режим прозрачности, персонализированный пространственный звук с динамическим отслеживанием головы, впечатляющее качество звука и до 40 часов автономной работы. Кроме того, их можно подключать по Bluetooth, USB-C и 3,5-мм кабелю.

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Новые наушники Beats x Kim Beats Studio Pro уже доступны в некоторых странах по цене $349,99.
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Источник:
MacRumors
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