Китай запустил производство вечных накопителей на 360 ТБ
Лаборатория Hubei Optics Valley в Китае объявила о запуске малого серийного производства стеклянных жёстких дисков — носителей информации на основе кварцевого стекла. Разработка выполнена под руководством профессора Чжан Цзинъю из Хуачжунского университета науки и технологий и коммерциализирована компанией Wuhan Yiyao Technology. Китай стал первой в мире страной, начавшей промышленный выпуск стеклянных устройств для хранения данных.
Диаметр диска составляет 12 см, толщина — 2 мм, а материал представляет собой высокочистый плавленый кварц. Максимальная ёмкость одной пластины достигает 360 ТБ, чего хватит для хранения 25 тысяч фильмов или примерно 2,5 миллионов фотографий в высоком качестве. В основе работы лежит технология многомерной лазерной записи с использованием фемтосекундного лазера, который формирует внутри стекла до 400 вертикальных слоёв. Запись ведётся с помощью двойного лучепреломления и фазовых пикселей, что позволяет в 10 000 раз увеличить плотность хранения по сравнению с обычными дисками Blu‑ray.
Главные преимущества стеклянного диска — невероятная долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Расчётный срок хранения данных достигает 100 тысяч лет при комнатной температуре, что в тысячи раз превышает ресурс традиционных жёстких дисков и флеш‑памяти. Носитель выдерживает нагрев до 290 °C, не боится воды, электромагнитных полей и не требует подвода питания для сохранения информации. Скорость последовательной записи составляет 8–10 МБ/с, чтения — от 50 до 200 МБ/с, а стоимость носителя в десять раз дешевле традиционных решений. Диск физически не допускает изменения или удаления записанных данных (WORM), что делает его идеальным для долгосрочного архивного хранения файлов.
