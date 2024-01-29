Китайская версия OnePlus 12 отказалась работать в России

Пользователи китайской модификации смартфона OnePlus 12 пожаловались на проблему. Полноценно пользоваться им за пределами Китая не получается из-за блокировки звонков.
После установки SIM-карты на смартфоне появляется уведомление о том, что смартфон предназначен для другого региона, поэтому некоторые функции в нём ограничены — в частности, нельзя пользоваться сотовой связью. Аналогичная особенность была у предыдущей модели, OnePlus 11, поэтому некоторые пользователи уже знают, что нужно делать.
Решить проблему можно через международную техподдержку OnePlus, запросив у неё код для разблокировки звонков. Также можно перепрошить устройство глобальной версией прошивки, в этом случае можно самостоятельно обойтись без обращения к производителю.
Скриншот: Клуб DNS
OnePlus 12 официально продаётся в разных странах мира, но в Китае он стоит почти в два раза дешевле, чем в Европе. Получается, что гораздо выгоднее покупать китайскую версию (напрямую из Китая или у «серовозов»), но стоит быть готовым к тому, что смартфон придётся разблокировать или перепрошивать.
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