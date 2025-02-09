Китайские автомобили массово ломаются из-за природных аномалий

Александр



Владельцы некоторых автомобилей Changan, JAC и Haval столкнулись с проблемой — перестал нормально функционировать датчик давления турбины. Выяснилось, что это связано с аномально высоким атмосферным давлением в ряде российских регионов, в том числе в Санкт-Петербурге.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как пишет «Фонтанка», сервисные центры ежедневно получают десятки звонков с жалобами на работу датчиков давления. Это началось ещё в январе, а пик атмосферного давления пришёлся на конец текущей недели.

Из-за той же самой природной аномалии в аэропорте «Пулково» на этих выходных были отменены десятки рейсов, выполняемых самолётами SSJ 100. Их датчики калибруются на давлении 789 мм ртутного столба, тогда как 8 февраля этот показатель в Санкт-Петербурге составлял 791,5 мм.

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Полный расклад: эксперт подробно пояснил, из-за чего китайские автомобили дорожают в три раза, приезжая в Россию
У Chery Tiggo 7 Pro 2022 года вскрылась серьезная проблема. Теперь их сливают по дешевке
Стало известно, какие китайские авто массово выбирают российские покупатели. Неожиданный топ!

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1324
Grealex
Неожиданно и удивительно! А у европейцев датчиков наверное нет и поэтому ничего не ломается.
Вчера в 21:28
#

Читайте также