Китайские автомобили массово ломаются из-за природных аномалий

Владельцы некоторых автомобилей Changan, JAC и Haval столкнулись с проблемой — перестал нормально функционировать датчик давления турбины. Выяснилось, что это связано с аномально высоким атмосферным давлением в ряде российских регионов, в том числе в Санкт-Петербурге.
Из-за той же самой природной аномалии в аэропорте «Пулково» на этих выходных были отменены десятки рейсов, выполняемых самолётами SSJ 100. Их датчики калибруются на давлении 789 мм ртутного столба, тогда как 8 февраля этот показатель в Санкт-Петербурге составлял 791,5 мм.