Китайские автомобили массово ломаются из-за природных аномалий





Владельцы некоторых автомобилей Changan, JAC и Haval столкнулись с проблемой — перестал нормально функционировать датчик давления турбины. Выяснилось, что это связано с аномально высоким атмосферным давлением в ряде российских регионов, в том числе в Санкт-Петербурге.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides