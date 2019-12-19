Правительство обяжет «Ростелеком» для Всероссийской переписи населения и закупить планшеты российского производства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке.
По словам источникам, такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова в начале декабря. «Ростелеком» уже успел провести конкурс на закупку планшетов на сумму 5,76 миллиарда рублей. Его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства. Для переписи необходимо купить и оснастить операционной системой «Аврора», которая принадлежит «Ростелекому», 360 000 устройств.
Сразу после проведения конкурса российские производители планшетов пожаловались правительству, что национальную перепись будут проводить на продукции китайских производителей. Правительство решило провести для проекта новый конкурс на закупку российских планшетов.
Согласно Единому реестру российской радиоэлектронной продукции, в России четыре производителя планшетов: «Аквариус», НПП «Ителма», «Деловой офис» (торговая марка iRU и «Крафтвей»).
По словам источника «Интерфакса», закупка российских планшетов обойдется на 2,3 миллиарда рублей дороже китайских. Представители «Ростелекома» пока воздержались от комментариев. Напомним, всероссийская перепись населения намечена на октябрь 2020 года.
По словам источникам, такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова в начале декабря. «Ростелеком» уже успел провести конкурс на закупку планшетов на сумму 5,76 миллиарда рублей. Его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства. Для переписи необходимо купить и оснастить операционной системой «Аврора», которая принадлежит «Ростелекому», 360 000 устройств.
Сразу после проведения конкурса российские производители планшетов пожаловались правительству, что национальную перепись будут проводить на продукции китайских производителей. Правительство решило провести для проекта новый конкурс на закупку российских планшетов.
Согласно Единому реестру российской радиоэлектронной продукции, в России четыре производителя планшетов: «Аквариус», НПП «Ителма», «Деловой офис» (торговая марка iRU и «Крафтвей»).
По словам источника «Интерфакса», закупка российских планшетов обойдется на 2,3 миллиарда рублей дороже китайских. Представители «Ростелекома» пока воздержались от комментариев. Напомним, всероссийская перепись населения намечена на октябрь 2020 года.
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Все верно?
Все верно?
В россии численность населения чуть больше двух сот миллионов, для пересчёта которых требуется сумма в несколько миллиардов!!!!