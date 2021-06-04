



По данным ChinaDaily, в Китае выросли цены почти на все электронные товары. Виной тому — дефицит и подорожание микросхем и других компонентов.



С начала 2021 года подорожали смартфоны, планшеты, компьютеры и комплектующие, аксессуары и даже бытовая техника. Эксперты ожидают, что цены будут расти весь 2021 год. Отпускные цены на ноутбуки в Китае за квартал увеличились примерно на 6%, и это далеко не предел. О росте цен предупредили Huawei, Acer, Asus и Lenovo.



ChinaDaily пишет, что заводы и поставщики увеличили цены на электронные компоненты на 10-30%. Это приводит к увеличению себестоимости устройств и, как следствие, росту розничных цен в магазинах. Спрос на готовые устройства при этом не падает и даже наоборот — например, на компьютеры и ноутбуки за год он увеличился примерно на 50%. Этому способствовала пандемия коронавируса, из-за которой многие сотрудники предпочитают работать не в офисах, а дома. Они не могут унести с собой рабочие компьютеры, поэтому приобретают собственные за свои деньги, лишь бы лишний раз не посещать офис.







