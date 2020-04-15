



Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги российского рынка смартфонов в первом квартале 2020 года. В январе–марте россияне купили около 4,5 миллионов смартфонов Honor, Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, Vivo и других. китайских брендов, что составило 60% от общего числа мобильных устройств.



Самым популярным брендом в штучных продажах остался Honor. Apple удерживает первенство в денежном эквиваленте. В первом квартале россияне приобрели 7,5 млн смартфонов на 127 млрд рублей, что на 12% больше в штуках и 15% в деньгах, чем за тот же период прошлого года. Высокий спрос обусловлен маркетинговой активностью ритейлеров и производителей и интересом к флагманским моделям. Средник чек составил 17 тысяч рублей.



Китайские бренды увеличивают своё присутствие в более дорогих сегментах. Если два года назад устройства от 50 тысяч рублей из «китайцев» предлагала только компания Huawei, то сейчас российским покупателям доступны дорогие смартфоны от OPPO, vivo, Xiaomi и OnePlus.







На Honor, Xiaomi и Huawei пришлось 50% проданных устройств, тогда как годом ранее их доля составляла 42%, а в 2018 году — 24%. До 5,5% увеличила свою рыночную долю компания BBK Electronics, объединяющая бренды OPPO, vivo, OnePlus и Realme. 2% в штучных продажах пришлось на смартфоны ZTE.



Более 70% проданных смартфонов в натуральном выражении пришлось на ценовой диапазон от 5 до 20 тысяч рублей, где усиливается влияние китайских производителей, предлагающих доступные устройства с необходимым для ежедневного пользования функционалом. Также позитивную динамику показали устройства дороже 50 тысяч. Спрос в остальных сегментах снижается.



Покупательский спрос сосредоточился вокруг пяти крупных производителей: Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. На их долю которых пришлось 84% от всех проданных устройств и 93% от денежного объёма рынка.



По итогам первого квартала в топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли устройства из базового ценового сегмента. Четыре из пяти мест занял бренд Honor с моделями 8A, 7A, 10I и 8S. В рейтинг бестселлеров также вошёл Samsung Galaxy A10. В денежном выражении наиболее популярным оказался iPhone 11 (128 Гб). В число лидеров вошли ещё три устройства от Apple — iPhone 11 (64 Гб), iPhone XR (64 Гб) и iPhone 11 Pro Max (256 Гб), а также самая продаваемая модель 2019 года — Samsung Galaxy A50.



Топ-5 смартфонов в штуках:



Honor 8A Samsung Galaxy A10 Honor 10i Honor 7A Honor 8S

Apple iPhone 11 (128 Гб) Apple iPhone 11 (64 Гб) Apple iPhone XR (64 Гб) Samsung Galaxy A50 Apple iPhone 11 Pro Max (256 Гб)

Увеличению продаж смартфонов из верхнего ценового сегмента способствовал выход нескольких новинок. На рынке появились флагманские смартфоны Huawei P40 и Mate 30 Pro, Honor View 30 Pro, OPPO FindX2 и линейка Samsung Galaxy S20 (S20, S20+, S20 Ultra). С выходом Samsung Z Flip и Huawei Mate Xs расширился ассортимент устройств с гибким экраном. В среднем ценовом сегменте лидеры рынка также представили несколько обновленных моделей: Samsung Galaxy A71, Honor 20 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei P40 lite и P40 lite E.





