Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги российского рынка смартфонов в первом квартале 2020 года. В январе–марте россияне купили около 4,5 миллионов смартфонов Honor, Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, Vivo и других. китайских брендов, что составило 60% от общего числа мобильных устройств.
Самым популярным брендом в штучных продажах остался Honor. Apple удерживает первенство в денежном эквиваленте. В первом квартале россияне приобрели 7,5 млн смартфонов на 127 млрд рублей, что на 12% больше в штуках и 15% в деньгах, чем за тот же период прошлого года. Высокий спрос обусловлен маркетинговой активностью ритейлеров и производителей и интересом к флагманским моделям. Средник чек составил 17 тысяч рублей.
Китайские бренды увеличивают своё присутствие в более дорогих сегментах. Если два года назад устройства от 50 тысяч рублей из «китайцев» предлагала только компания Huawei, то сейчас российским покупателям доступны дорогие смартфоны от OPPO, vivo, Xiaomi и OnePlus.
На Honor, Xiaomi и Huawei пришлось 50% проданных устройств, тогда как годом ранее их доля составляла 42%, а в 2018 году — 24%. До 5,5% увеличила свою рыночную долю компания BBK Electronics, объединяющая бренды OPPO, vivo, OnePlus и Realme. 2% в штучных продажах пришлось на смартфоны ZTE.
Более 70% проданных смартфонов в натуральном выражении пришлось на ценовой диапазон от 5 до 20 тысяч рублей, где усиливается влияние китайских производителей, предлагающих доступные устройства с необходимым для ежедневного пользования функционалом. Также позитивную динамику показали устройства дороже 50 тысяч. Спрос в остальных сегментах снижается.
Покупательский спрос сосредоточился вокруг пяти крупных производителей: Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. На их долю которых пришлось 84% от всех проданных устройств и 93% от денежного объёма рынка.
По итогам первого квартала в топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли устройства из базового ценового сегмента. Четыре из пяти мест занял бренд Honor с моделями 8A, 7A, 10I и 8S. В рейтинг бестселлеров также вошёл Samsung Galaxy A10. В денежном выражении наиболее популярным оказался iPhone 11 (128 Гб). В число лидеров вошли ещё три устройства от Apple — iPhone 11 (64 Гб), iPhone XR (64 Гб) и iPhone 11 Pro Max (256 Гб), а также самая продаваемая модель 2019 года — Samsung Galaxy A50.
Топ-5 смартфонов в штуках:
- Honor 8A
- Samsung Galaxy A10
- Honor 10i
- Honor 7A
- Honor 8S
- Apple iPhone 11 (128 Гб)
- Apple iPhone 11 (64 Гб)
- Apple iPhone XR (64 Гб)
- Samsung Galaxy A50
- Apple iPhone 11 Pro Max (256 Гб)
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